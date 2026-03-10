Враг продвинулся вблизи Поддубного в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
В настоящее время войска РФ продвигаются по территории Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Поддубного (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области). Уточнен участок вблизи Часова Яра (город в Бахмутском районе Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
