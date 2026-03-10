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Ворог просунувся поблизу Піддубного на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Наразі війська РФ мають просування на території Донеччини.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піддубного ( село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області). Уточнено ділянку поблизу Часового Яру (місто в Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Мапи
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