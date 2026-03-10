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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Піддубного на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Наразі війська РФ мають просування на території Донеччини.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піддубного ( село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області). Уточнено ділянку поблизу Часового Яру (місто в Бахмутському районі Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог просунувся поблизу Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Мапи

Піддубне карта
Піддубне 

Часів Яр карта
Часів Яр 

Також читайте: Ворог просунувся у двох населених пунктах на Донеччині і Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11336) Часів Яр (427) Бахмутський район (858) Волноваський район (372) Піддубне (9)
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Це все капаське ІПСО , в нас "контрнаступ " .
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10.03.2026 18:32 Відповісти
Золоті злитки на 8 000 000 гривень https://ukranews.com/ua/amp/news/1138861-u-pratsivnyka-buchanskogo-rttsk-znajshlosya-zolotyh-zlytkiv-majzhe-na-8-mln-grn виявили у співробітника Бучанського РТЦК - при цьому задекларований річний заробіток у нього вказано всього 366 398 гривень.

Свої 1,74 кг золота у злитках Олег Коломієць задекларував, а разом з ними $35 000, €8500 готівки та ювелірні вироби із золота і срібла на 778 826 гривень.
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11.03.2026 00:02 Відповісти
 
 