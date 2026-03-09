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Ворог просунувся поблизу Гуляйполя, - DeepState. КАРТА
Наразі війська РФ мають просування на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гуляйполя (адміністративний центр Гуляйпільської міської громади в Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Генштаб інформував, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки. Більше інформації станом на ранок 9 березня 2026 року не відомо.
Що передувало?
Як повідомлялося, командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане".
Топ коментарі
+13 Inna vid
показати весь коментар09.03.2026 09:09 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.03.2026 09:07 Відповісти Посилання
+3 Свободу Народу
показати весь коментар09.03.2026 10:08 Відповісти Посилання
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