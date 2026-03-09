Ворог просунувся поблизу Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Наразі війська РФ мають просування на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гуляйполя (адміністративний центр Гуляйпільської міської громади в Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб інформував, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки. Більше інформації станом на ранок 9 березня 2026 року не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стабілізували обстановку на Гуляйпільському напрямку. Є контрударні дії, - Нацгвардія

Що передувало?

Як повідомлялося, командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане".

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