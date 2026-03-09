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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Наразі війська РФ мають просування на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Гуляйполя (адміністративний центр Гуляйпільської міської громади в Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Гуляйполе карта

Нагадаємо, Генштаб інформував, що на Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гіркого, Святопетрівки. Більше інформації станом на ранок 9 березня 2026 року не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стабілізували обстановку на Гуляйпільському напрямку. Є контрударні дії, - Нацгвардія

Що передувало?

Як повідомлялося, командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане".

Також читайте: Ситуація на півдні: "кілзона" до 20 км від фронту, - Сили оборони

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4974) Пологівський район (426) DeepState (549)
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Топ коментарі
+13
А зелений ГАВНОкомандувач допомогає нашими військовими спецами у війні Трампа з Іраном.
Рятуй Запоріжжя, КОЗЕЛ!
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09.03.2026 09:09 Відповісти
+3
Оманські забезпечують виконання завдань від патрушева!!
Єрмак з татаровим, можуть це засвідчити, «двушечками» на мацкву!
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09.03.2026 09:07 Відповісти
+3
Нам ніхто людей не відправляє, а ми будемо відправляти. Зєля ще й втягує нас в абсолютно чужу для нас війну. Схоже на зраду.
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09.03.2026 10:08 Відповісти
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Оманські забезпечують виконання завдань від патрушева!!
Єрмак з татаровим, можуть це засвідчити, «двушечками» на мацкву!
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09.03.2026 09:07 Відповісти
А зелений ГАВНОкомандувач допомогає нашими військовими спецами у війні Трампа з Іраном.
Рятуй Запоріжжя, КОЗЕЛ!
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09.03.2026 09:09 Відповісти
якщо не обуздати мусульманських свиней тебе вже не іранські шахеди будут ******* а балістичні ракети, так що трамп все робить вірно.
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09.03.2026 09:47 Відповісти
А навіщо це нам? Ізраїль нам ніяк не допомагав взагалі, і у мене таке враження, що вони за кацапів
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09.03.2026 10:06 Відповісти
причому тут ізраїль, іран проти нас
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09.03.2026 12:09 Відповісти
Нам ніхто людей не відправляє, а ми будемо відправляти. Зєля ще й втягує нас в абсолютно чужу для нас війну. Схоже на зраду.
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09.03.2026 10:08 Відповісти
є інструктори є навчання базі нато...
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09.03.2026 12:10 Відповісти
Mikhail F, кому Вы доказывает? На сайте полно гебнявых троллей...
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10.03.2026 07:53 Відповісти
Там же Ізраїль, в якому живуть його мама і тато. А Ви хто для нього? Він же казав, що нам ''ничего не должен''.
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09.03.2026 10:27 Відповісти
То така задумка.
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09.03.2026 09:46 Відповісти
17 офіцерів - теж задумка була така. Може, тим 3 кацапам залишили брехливу інформацію, а вони схопили ті карти і їх так ввели в оману?
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09.03.2026 10:33 Відповісти
Якщо Шахеди такі якісні хай ЗСУ закуповують в Тегерана. Москалі Ланцет могли закупити в Ізраіля а українці ж не дурніші за лаптєногих
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09.03.2026 09:55 Відповісти
Ворог показує і говорить, що хоче захопити всю Донецьку область, в реальна його мета захопити Запоріжжя і рухатися до Дніпра.
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09.03.2026 10:29 Відповісти
 
 