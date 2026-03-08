УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
8 242 20

Гуляйполе майже окуповане, але "це частина загального задуму", – командир 1-го ОШП Філатов

Командир 1-го ОШП Філатов розповів про ситуацію в Гуляйполі

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане".

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка ситуація на напрямку 

"Але це частина загального задуму і ближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг",- сказав командир.

Зазначається, що підпорядкований Філатову 1-й ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, які тривають з кінця січня цього року.

За словами Філатова, ситуація там – "дуже динамічна".

"Її можна порівняти з ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили",- сказав командир.

Читайте також: Ворог продовжує тиск на Гуляйпільському напрямку. Там за добу 40 атак окупантів, - Генштаб. КАРТА

Задум ворога

Філатов пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти "до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужне вогневе ураження" по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, "і очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил".

Командира також запитали, чи є в російських військ на цьому напрямку сили.

"Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на цей момент реалізувати всі його задуми. Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми", - відповів військовий.

Дивіться також: Бійці 225-го ОШП ліквідували морпіхів РФ на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4973) бойові дії (5969) Пологівський район (426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
У цьому тексті, не вистачає лише згадування, що у нас дуже потужний "лідер світу", який веде своє "плем'я" до "перемоги"...
показати весь коментар
09.03.2026 00:03 Відповісти
+23
Окупація України це теж задум.
показати весь коментар
08.03.2026 23:50 Відповісти
+19
Частина загального задуму? Потужно.💪
показати весь коментар
08.03.2026 23:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ок, стулили писки. але вони і так були стулені, навіщо тут свою репутацію ставити, усіляке може статися...
показати весь коментар
08.03.2026 23:24 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
08.03.2026 23:49 Відповісти
Частина загального задуму? Потужно.💪
показати весь коментар
08.03.2026 23:50 Відповісти
Окупація України це теж задум.
показати весь коментар
08.03.2026 23:50 Відповісти
"Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на цей момент реалізувати всі його задуми. Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми", - відповів військовий. "окупаційна картина України " маслом.(((Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на цей момент реалізувати всі його задуми.- Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс)))
показати весь коментар
08.03.2026 23:57 Відповісти
Про цей "досвідчений генералітет і командирів старших", що залишився після звільнення генерала Залужного, вже легенди складають. Легенди переважно лайливого характеру.
показати весь коментар
09.03.2026 09:56 Відповісти
У цьому тексті, не вистачає лише згадування, що у нас дуже потужний "лідер світу", який веде своє "плем'я" до "перемоги"...
показати весь коментар
09.03.2026 00:03 Відповісти
Або... на племенной убой
показати весь коментар
09.03.2026 00:30 Відповісти
Так і запишемо "загальний задум" новояз, півроку ігнорувати до вторгення це загальний задум, наступ років це теж загальний задум, все під контролем не нагнітайте! А, і двушки на москву це теж загальний задум..
показати весь коментар
09.03.2026 00:22 Відповісти
Нужно потужности добавить!! Микрофон зюзенбергу включите!! Пусть раскажет про контрнаступ, пока уряд расширяет список сел на эвакуацию
показати весь коментар
09.03.2026 00:29 Відповісти
********** потужнито ???!! Что ты несешь ...
Если есть задум ( хитрый План™ ) чевото там заманить и ударить то ты млять оркам все подсказал уже, будут начеку...
Если плана никакого не было ( как это ожидаемо ) то тебя и нашу страну выставят посмешищем ( как это ожидаемо, при зелебито
показати весь коментар
09.03.2026 00:34 Відповісти
Вибори президента в 2019 році це до речі теж загальний задум...Але кремль навіть і не сподівався на такий подарунок долі , що його виберуть з великим відривом.
показати весь коментар
09.03.2026 00:36 Відповісти
Я вже, колись, чув про такий "прийом карате". Не пам'ятаю як він називається.

Дати противнику занурити пальці в свої очниці, а потім, різким рухом голови, зламати ті пальці.
показати весь коментар
09.03.2026 00:50 Відповісти
Вы думаете если командир полка, то "семи пядей во лбу"? В 90 х были такие райцентры в Украине, где дислоцировались больше пяти в/частей принадлежавших разным видам ВС! Бывало, что командиров этих частей собирали у начальника гарнизона на селектор ( в конце 90х были проблемы со связью и многие находились на этапе ликвидации), Слышали бы вы, как некоторые командиры "полков" докладывали своим непосредственным начальникам. Не сотвори себе кумира, должность, звание и принадлежность к касте ума не добавляет!
показати весь коментар
09.03.2026 04:00 Відповісти
Тільки кацапам про свій задум не розказуйте.
показати весь коментар
09.03.2026 05:04 Відповісти
Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми", - відповів військовий. Джерело: https://censor.net/ua/n3604209

Шановний військовий чомусь забув згадати нашого залізнояйцевого Черчілля та Наполеона в одній особі, який впевнено та потужно-незламно веде своє плем'я до швидкої перемоги над кацапськами ордами. Лише завдяки його геніальності та величі, перед якими шанобливо схиляє голови весь світ, наші досвідчені генерали з радянськими академіями за плечами здобувають одну грандіозну перемогу за іншою!
показати весь коментар
09.03.2026 07:33 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 08:27 Відповісти
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
показати весь коментар
09.03.2026 09:13 Відповісти
Якщо хтось прагне зрозуміти справжні причини лайна, яке твориться в українському війську, йому достатньо прочитати інтерв'ю цього командира і все одразу стане зрозумілим
показати весь коментар
09.03.2026 09:21 Відповісти
При великій повазі івдячності ЗСУ,але те що написав цей "командир"---це маразм і цинізм. Прикро,дуже прикро таке читати Такому командиру я б недовірив навіть відділення .
показати весь коментар
09.03.2026 09:43 Відповісти
 
 