Гуляйполе майже окуповане, але "це частина загального задуму", – командир 1-го ОШП Філатов

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро (Перун) Філатов заявив, що на цей момент Гуляйполе Запорізької області – "майже окуповане".

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Яка ситуація на напрямку

"Але це частина загального задуму і ближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг",- сказав командир.

Зазначається, що підпорядкований Філатову 1-й ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, які тривають з кінця січня цього року.

За словами Філатова, ситуація там – "дуже динамічна".

"Її можна порівняти з ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили",- сказав командир.

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Задум ворога

Філатов пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти "до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужне вогневе ураження" по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, "і очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил".

Командира також запитали, чи є в російських військ на цьому напрямку сили.

"Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на цей момент реалізувати всі його задуми. Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми", - відповів військовий.

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