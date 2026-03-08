Гуляйполе почти оккупировано, но "это часть общего замысла", - командир 1-го ОШП Филатов

Командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов заявил, что на данный момент Гуляйполе Запорожской области – "почти оккупировано".

Об этом он сказал в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс Реалии"

Какова ситуация на направлении

"Но это часть общего замысла и в ближайшее время, я думаю, все поймут, почему именно так идет ход", - сказал командир.

Отмечается, что подчиненный Филатову 1-й ОШП сейчас находится в районе контратакующих действий ВСУ на южном участке фронта, которые продолжаются с конца января этого года.

По словам Филатова, ситуация там – "очень динамичная".

"Ее можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была уже более-менее стабилизирована. Напряжение не снято полностью, но тот замысел, план, который противник для себя ставил, он был разрушен полностью. Здесь примерно то же самое. Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление воздействия на Вооруженные силы", - сказал командир.

Замысел врага

Филатов объяснил, что замысел РФ заключается в том, чтобы дойти "до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии, наносить мощное огневое поражение" по Запорожью, которое является мощным промышленным городом, "и очевидно, что воздействие на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности для нашего государства и для устойчивости Вооруженных сил".

Командира также спросили, есть ли у российских войск на этом направлении силы.

"Сил у противника более чем достаточно для того, чтобы на данный момент реализовать все его замыслы. Но, благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, у нас очень опытные командиры старшие, генералы, нам удается удерживать какой-то баланс и сохранять территорию, сохранять жизнь в той мере, которая не дает противнику реализовать все его стратегические замыслы", - ответил военный.

