Ближній бій українського воїна із двома окупантами поблизу Покровська. ВIДЕО
На Покровському напрямку зафіксовано приклад надзвичайної мужності та професіоналізму українського піхотинця. Як повідомляє Цензор.НЕТ, один боєць Сил оборони зміг втримати позицію під натиском штурмової пари окупантів у ближньому бою.
Деталі бойового зіткнення
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Обставини: В районі села Гришине (Донецька область), що на північ від Покровська, ворожа група у складі кулеметника з ПКМ та стрільця прикриття намагалася штурмом захопити українську позицію.
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Хід бою: Попри перевагу противника, український захисник вступив у ближній бій. Використовуючи особливості рельєфу та постійні підказки від операторів дронів, він зміг зупинити просування штурмовиків.
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Підтримка з неба: Кадри об’єктивного контролю зафіксували оператори аеророзвідки 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" та 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля".
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