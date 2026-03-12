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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Ближній бій українського воїна із двома окупантами поблизу Покровська. ВIДЕО

На Покровському напрямку зафіксовано приклад надзвичайної мужності та професіоналізму українського піхотинця. Як повідомляє Цензор.НЕТ, один боєць Сил оборони зміг втримати позицію під натиском штурмової пари окупантів у ближньому бою.

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Деталі бойового зіткнення

  • Обставини: В районі села Гришине (Донецька область), що на північ від Покровська, ворожа група у складі кулеметника з ПКМ та стрільця прикриття намагалася штурмом захопити українську позицію.

  • Хід бою: Попри перевагу противника, український захисник вступив у ближній бій. Використовуючи особливості рельєфу та постійні підказки від операторів дронів, він зміг зупинити просування штурмовиків.

  • Підтримка з неба: Кадри об’єктивного контролю зафіксували оператори аеророзвідки 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" та 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля".

Дивіться: Воїни 101-ї бригади під час зачистки місцевості знешкодили окупанта, який переховувався у підвалі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21305) знищення (10375) Донецька область (11348) Покровськ (1348) бій (250) Покровський район (1785)
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Топ коментарі
+16
Респект!...
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12.03.2026 10:45 Відповісти
+14
А в окопах - один боец. Беда....
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12.03.2026 11:23 Відповісти
+9
Страшно дивитися. Боже, бережи наших захисників
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12.03.2026 11:35 Відповісти
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Респект!...
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12.03.2026 10:45 Відповісти
А в окопах - один боец. Беда....
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12.03.2026 11:23 Відповісти
Красава ..Неймовірний воїн
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12.03.2026 11:29 Відповісти
Страшно дивитися. Боже, бережи наших захисників
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12.03.2026 11:35 Відповісти
Судячи з відео наш герой-боєць залишився живим ,а кацапський кулеметник загинув від мирного дрона , а наш герой добив кацапа, вбитого через мирний дрон
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12.03.2026 12:16 Відповісти
Задаймося питанням скільки таких чудових воїнів, совкові зе-командири просто-тупо знищили,перевівши їх в БЗ,це не просто злочин це умисний злочин проти народу України!
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12.03.2026 13:28 Відповісти
Кацап встиг доповiсти що вiн закрiпився.
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12.03.2026 14:20 Відповісти
Щось не бачити було нашого - пiсля черги орка-кулеметника. Чи вiн загинув? Бо орка вже добивали дрони, а не наш фахiвець...
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12.03.2026 19:30 Відповісти
Якби орк влучив, то не ховався б.
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13.03.2026 09:19 Відповісти
 
 