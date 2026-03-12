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Новости Видео Ближний стрелковый бой
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Ближний бой украинского воина с двумя оккупантами вблизи Покровска. ВИДЕО

На Покровском направлении зафиксирован пример исключительного мужества и профессионализма украинского пехотинца. Как сообщает Цензор.НЕТ, один боец Сил обороны смог удержать позицию под натиском штурмовой пары оккупантов в ближнем бою.

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Детали боевого столкновения

  • Обстоятельства: В районе села Гришино (Донецкая область), к северу от Покровска, вражеская группа в составе пулеметчика с ПКМ и стрелка прикрытия пыталась штурмом захватить украинскую позицию.

  • Ход боя: Несмотря на преимущество противника, украинский защитник вступил в ближний бой. Используя особенности рельефа и постоянные подсказки от операторов дронов, он смог остановить продвижение штурмовиков.

  • Поддержка с неба: Кадры объективного контроля зафиксировали операторы аэроразведки 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Смотрите: Воины 101-й бригады во время зачистки местности обезвредили оккупанта, который скрывался в подвале. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23087) уничтожение (10057) Донецкая область (12468) Покровск (1313) бой (251) Покровский район (1769)
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Топ комментарии
+16
Респект!...
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12.03.2026 10:45 Ответить
+14
А в окопах - один боец. Беда....
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12.03.2026 11:23 Ответить
+9
Страшно дивитися. Боже, бережи наших захисників
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12.03.2026 11:35 Ответить
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Респект!...
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12.03.2026 10:45 Ответить
А в окопах - один боец. Беда....
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12.03.2026 11:23 Ответить
Красава ..Неймовірний воїн
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12.03.2026 11:29 Ответить
Страшно дивитися. Боже, бережи наших захисників
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12.03.2026 11:35 Ответить
Судячи з відео наш герой-боєць залишився живим ,а кацапський кулеметник загинув від мирного дрона , а наш герой добив кацапа, вбитого через мирний дрон
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12.03.2026 12:16 Ответить
Задаймося питанням скільки таких чудових воїнів, совкові зе-командири просто-тупо знищили,перевівши їх в БЗ,це не просто злочин це умисний злочин проти народу України!
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12.03.2026 13:28 Ответить
Кацап встиг доповiсти що вiн закрiпився.
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12.03.2026 14:20 Ответить
Щось не бачити було нашого - пiсля черги орка-кулеметника. Чи вiн загинув? Бо орка вже добивали дрони, а не наш фахiвець...
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12.03.2026 19:30 Ответить
Якби орк влучив, то не ховався б.
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13.03.2026 09:19 Ответить
 
 