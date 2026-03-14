РФ ведет подготовку к наступлению на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
81-я оаэмбр 7-го корпуса ШР ДШВ срывает планы противника на Славянском направлении. В частности, уничтожены переправы, артиллерийские средства и пехота противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Тактика РФ
Как отмечается, противник продолжает давить, используя тактику малых групп. С наступлением солнечной погоды россияне менее активно перемещаются днем, однако ночью их активность увеличивается — для передислокации они используют антитепловизионные плащи и особенности рельефа.
Подготовка к наступлению
По предварительной информации, ведется подготовка личного состава и бронированной техники к вероятному наступлению. Несмотря на сложную обстановку, десантники 81-й бригады готовы к сценариям, которые ежедневно отрабатывает противник на Славянском направлении.
"Увеличилось количество ударов средствами БПЛА со стороны врага — чаще всего применяются дроны-камикадзе на оптоволокне, баражирующие боеприпасы "Молния" и "Ланцет", а также сбросы с квадрокоптеров типа "Мавик".
Также фиксируем, что враг постоянно проводит разведку беспилотниками типа "Крыло", которые корректируют огонь артиллерии и ударных дронов", — говорится в сообщении.
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