Воины 425-го полка "Скала" и 155 ОМБр проводят зачистку в центральной части Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
В Покровской агломерации Силы обороны уничтожают противника в Гришино, ведутся стрелковые бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Силы обороны сдерживают натиск противника
Как отмечается, несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск противника в Покровской агломерации.
"Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино. Тем самым Силы обороны срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", - говорится в сообщении.
В частности, СКАЛА 425 совместно с 155 отдельной механизированной бригадой проводят зачистку центральной части Гришино. Продолжаются интенсивные бои.
Враг хочет закрепиться в застройке
"Противник пытается закрепиться в застройке, однако украинские подразделения систематически выявляют и уничтожают вражеские группы, чтобы полностью выбить оккупантов за пределы населенного пункта.
В то же время "Скала" и 155 ОМБр во взаимодействии с соседними подразделениями активно поражают противника дронами в северо-западной части Покровска. Именно этот участок враг пытается использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино", — отмечают в 7 корпусе.
На обнародованных кадрах — штурмовые действия бойцов "Скалы" и работа операторов БПЛА 155-й ОМБр в Гришино.
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