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Новости Видео Боевые действия на Лиманском направлении
11 128 43

Бойцы ССО, притворившись русскими, без единого выстрела взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО

Силы специальных операций (ССО) Украины продемонстрировали высочайший уровень тактического мастерства и психологической проверки врага на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 8-го отдельного полка ССО провели блестящую операцию по зачистке вражеской позиции под кодовым названием "Космос".

Внимание! Ненормативная лексика!

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Детали операции

  • Военные хитрости: При приближении к позициям оккупантов украинские спецназовцы использовали эффект неожиданности и знание вражеского жаргона. Выдав себя за российских военных, которые якобы пришли на ротацию или проверку, наши бойцы ввели противника в заблуждение.

  • Беспомощность врага: Российские военные не распознали украинских воинов до момента, пока не оказались под прицелом. Никакого сопротивления со стороны захватчиков оказывать не пытались. Одному из оккупантов бойцы оказали медпомощь и эвакуировали на носилках.

  • Результат: Без единого выстрела были взяты в плен четыре оккупанта. Позиция "Космос" была успешно зачищена и взята под контроль Сил обороны.

Смотрите: Более 100 рашистов сдались в плен благодаря работе украинских беспилотных подразделений. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23078) ССО (716) пленные (2310)
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Топ комментарии
+20
Дай Боже нашім Героям дожити до Перемоги та відчути вдячність народу за їх подвиги! Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.03.2026 11:02 Ответить
+17
Красави!
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11.03.2026 10:56 Ответить
+11
Просто супер. Сміливі наші хлопці. Хай вас береже Бог!
Слава Україні! Слава ССО!!!
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11.03.2026 11:11 Ответить
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Красави!
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11.03.2026 10:56 Ответить
ГУД вері ГУД (ГлибиннаУкраїнськаДержава).
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11.03.2026 10:57 Ответить
І до того ж: англ. GUD - укр. добро.
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11.03.2026 13:18 Ответить
Дай Боже нашім Героям дожити до Перемоги та відчути вдячність народу за їх подвиги! Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.03.2026 11:02 Ответить
Вдячність... Приїжджаємо у відпустку по формі, від нас люди розбігаються, думають, шо ТЦК.
Вдячність.
Нема вже вдячності.
Яка вдячність може бути від тих відкормлених ухилянтів?
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11.03.2026 11:26 Ответить
Від мене ще не розбігались. Тільки підтримка. А ухилянти не розбігаються, бо сидять, як щурі, десь під спідницями. А сільські підходять, розпитують, все ніяк не можуть зрозуміти, чого ми і досі живі і тримаємо фронт - адже у їхньому ухилянтському світі кацапи 10 раз знищили весь особовий склад ЗСУ...
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11.03.2026 13:20 Ответить
Київ - це капєц. В Києві війни нема і не було. Світ рожевих поні.
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11.03.2026 13:49 Ответить
Просто супер. Сміливі наші хлопці. Хай вас береже Бог!
Слава Україні! Слава ССО!!!
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11.03.2026 11:11 Ответить
Бурята ще й понесли на собі. Могли б залишити відпочивати на повітрі.
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11.03.2026 11:12 Ответить
та наче його свої понесли
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11.03.2026 11:16 Ответить
за этого бурята побратима из плена вернут можно и понести... зайди в ветку когда будет след обмен пленными посмотри фото видео вернувшихся и подумай кого бы ты вычеркнул предлагая оставить бурята
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11.03.2026 11:28 Ответить
Розумію, але їх вже зараз сидить у нас достатньо і ніхто не хоче обмінювати. А наших за вже пійманих кацапів чомусь не віддають. Син знайомої так і сидить в російському полоні ще з Маріуполя.
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11.03.2026 11:58 Ответить
Московських попів треба брати. За цих фсб нівроку впишеться, щоб їх обміняти.
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11.03.2026 13:04 Ответить
Абсолютно згоден. Що не український піп з московської церкви то майор російських спецслужб. Їм погони разом з випускним семінарським кадилом вручають.
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11.03.2026 13:12 Ответить
так ти местний "єсперд" нафронтник поїдь на лбз і роби з бурятами шо хочеш, а не тикай хлопцям кого їм і куда, а раз яєць вистачає тільки на строчити коменти на цензорі то сиди мовчки і радій
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11.03.2026 12:02 Ответить
Помітив, що тикають мені з приводу мого коментаря щодо бурята виключно рускощелепні особи. Що їх так збуджує? Горою за життя ,,братішки,, стоять?
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11.03.2026 12:08 Ответить
збуджуватись будешь дома, якщо жінка дозволить. А я окрім огиди до таких як ти нічого не аідчуваю. Удачі в житті, вона тобі знадобиться
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11.03.2026 12:13 Ответить
Зачепило, закацаплений? Значить, я вгадав.
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11.03.2026 12:18 Ответить
шкуру того п..здоглазіка треба буде виміняти на нашого.
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11.03.2026 14:50 Ответить
провели блискучу https://t.me/ButusovPlus/27541 операцію із зачистки ворожої позиції під кодовою назвою "Космос" - це просто космос
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11.03.2026 11:13 Ответить
Як інколи буває добре володіти мовою ворога
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11.03.2026 11:13 Ответить
бытует мнение что мовой врага владеют исключительно враги и покойная Фарионша так считала
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11.03.2026 11:31 Ответить
Вона так не вважала. Не пидди. Хотіла лиш щоб в Україні використовували українську в спілкуванні. А у тебе що з мовою, чєлюсть не та?
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11.03.2026 12:00 Ответить
космос..
це фобос-грунт..
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11.03.2026 11:29 Ответить
"Бажана спіной" )
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11.03.2026 11:30 Ответить
І акцент такий грамотний
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11.03.2026 11:31 Ответить
Ще обезбол виродку. Солі йому на рану і нехай біжить пішки
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11.03.2026 11:33 Ответить
Ці бурятські нелюди ставились до мирних ще гірше ніж лаптеногі! А ми їм ще ліки даємо!
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11.03.2026 11:42 Ответить
Гарна операція, но навіщо це публікувати в загальному просторі, кідарам на замітку, вони дуже швидко вчаться.
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11.03.2026 12:04 Ответить
классный акцент бахнул, хорош дядька!
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11.03.2026 12:05 Ответить
Пишаюсь вами, герої Неньки-України.Слава ВСУ.
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11.03.2026 12:11 Ответить
Я рускій би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних
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11.03.2026 12:20 Ответить
Если бы бойцы не знали русского, такая операция была бы невозможна. Как и ряд других. Вывод: Учите все языки какие можете. Пригодится!
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11.03.2026 12:32 Ответить
Как **** 700 лет назад прутся орды ускоглазых ******
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11.03.2026 13:35 Ответить
Файно, коли досконало володієш мовою ворога...
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11.03.2026 13:53 Ответить
на додаток до володіння русскім язиком треба ще уміти "зневажати по-русскі", тобто без причини і "нє к мєсту" - тоді тебе точно вважатимуть "за своєго", і наші вояки це знають

якщо будеш говорити по-русскі, але з повагою, то вважай спалився
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11.03.2026 14:31 Ответить
Треба матюкатись без зупинки.
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11.03.2026 15:24 Ответить
Честь!
Дякую хлопці за Вашу роботу!
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11.03.2026 14:53 Ответить
Косорилому виродку пощастило.
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11.03.2026 15:22 Ответить
Вот для чего нужно было учить руский язык, ещё и с акцентом **********!!!!
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11.03.2026 18:51 Ответить
один піздюк вирішив відсидітись - граната зробила своє діло
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11.03.2026 20:34 Ответить
Проносне в кінській дозі ось знеболююче в місці з чукчами...
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11.03.2026 21:55 Ответить
Солдатська хитрість.Круто:і без зайвих ризиків, і з трофеями(рація) та інфою(для нових обманишів) і з обмінним фондом!Професійно,круто!
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13.03.2026 09:19 Ответить
 
 