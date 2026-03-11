Бойцы ССО, притворившись русскими, без единого выстрела взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО

Силы специальных операций (ССО) Украины продемонстрировали высочайший уровень тактического мастерства и психологической проверки врага на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 8-го отдельного полка ССО провели блестящую операцию по зачистке вражеской позиции под кодовым названием "Космос".

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Военные хитрости: При приближении к позициям оккупантов украинские спецназовцы использовали эффект неожиданности и знание вражеского жаргона. Выдав себя за российских военных, которые якобы пришли на ротацию или проверку, наши бойцы ввели противника в заблуждение.

Беспомощность врага: Российские военные не распознали украинских воинов до момента, пока не оказались под прицелом. Никакого сопротивления со стороны захватчиков оказывать не пытались. Одному из оккупантов бойцы оказали медпомощь и эвакуировали на носилках.