Бойцы ССО, притворившись русскими, без единого выстрела взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО
Силы специальных операций (ССО) Украины продемонстрировали высочайший уровень тактического мастерства и психологической проверки врага на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 8-го отдельного полка ССО провели блестящую операцию по зачистке вражеской позиции под кодовым названием "Космос".
Внимание! Ненормативная лексика!
Детали операции
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Военные хитрости: При приближении к позициям оккупантов украинские спецназовцы использовали эффект неожиданности и знание вражеского жаргона. Выдав себя за российских военных, которые якобы пришли на ротацию или проверку, наши бойцы ввели противника в заблуждение.
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Беспомощность врага: Российские военные не распознали украинских воинов до момента, пока не оказались под прицелом. Никакого сопротивления со стороны захватчиков оказывать не пытались. Одному из оккупантов бойцы оказали медпомощь и эвакуировали на носилках.
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Результат: Без единого выстрела были взяты в плен четыре оккупанта. Позиция "Космос" была успешно зачищена и взята под контроль Сил обороны.
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Вдячність.
Нема вже вдячності.
Яка вдячність може бути від тих відкормлених ухилянтів?
Слава Україні! Слава ССО!!!
це фобос-грунт..
якщо будеш говорити по-русскі, але з повагою, то вважай спалився
Дякую хлопці за Вашу роботу!