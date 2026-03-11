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Новини Відео Бойові дії на Лиманському напрямку
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Бійці ССО, вдавши із себе росіян, без жодного пострілу полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій (ССО) України продемонстрували найвищий рівень тактичної майстерності та психологічної перевірки ворога на Лиманському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 8-го окремого полку ССО провели блискучу операцію із зачистки ворожої позиції під кодовою назвою "Космос".

Увага! Ненормативна лексика!

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Деталі операції

  • Військові хитрощі: Під час наближення до позицій окупантів українські спецпризначенці використали ефект несподіванки та знання ворожого жаргону. Видавши себе за російських військових, які нібито прийшли на ротацію або перевірку, наші бійці ввели противника в оману.

  • Безпорадність ворога: Російські військові не розпізнали українських воїнів до моменту, поки не опинилися під прицілом. Жодного опору  загарбники чинити не намагалися. Одному із окупантів бійці надали меддопомогу та евакуювали на ношах.

  • Результат: Без жодного пострілу було взято в полон чотирьох окупантів. Позицію "Космос" було успішно зачищено та взято під контроль Сил оборони.

Дивіться: Понад 100 рашистів здалися в полон завдяки роботі українських безпілотних підрозділів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) ССО Сили спеціальних операцій (710) полонені (2428)
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Топ коментарі
+20
Дай Боже нашім Героям дожити до Перемоги та відчути вдячність народу за їх подвиги! Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.03.2026 11:02 Відповісти
+17
Красави!
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11.03.2026 10:56 Відповісти
+11
Просто супер. Сміливі наші хлопці. Хай вас береже Бог!
Слава Україні! Слава ССО!!!
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11.03.2026 11:11 Відповісти
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Красави!
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11.03.2026 10:56 Відповісти
ГУД вері ГУД (ГлибиннаУкраїнськаДержава).
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11.03.2026 10:57 Відповісти
І до того ж: англ. GUD - укр. добро.
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11.03.2026 13:18 Відповісти
Дай Боже нашім Героям дожити до Перемоги та відчути вдячність народу за їх подвиги! Слава Україні! Смерть ворогам!
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11.03.2026 11:02 Відповісти
Вдячність... Приїжджаємо у відпустку по формі, від нас люди розбігаються, думають, шо ТЦК.
Вдячність.
Нема вже вдячності.
Яка вдячність може бути від тих відкормлених ухилянтів?
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11.03.2026 11:26 Відповісти
Від мене ще не розбігались. Тільки підтримка. А ухилянти не розбігаються, бо сидять, як щурі, десь під спідницями. А сільські підходять, розпитують, все ніяк не можуть зрозуміти, чого ми і досі живі і тримаємо фронт - адже у їхньому ухилянтському світі кацапи 10 раз знищили весь особовий склад ЗСУ...
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11.03.2026 13:20 Відповісти
Київ - це капєц. В Києві війни нема і не було. Світ рожевих поні.
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11.03.2026 13:49 Відповісти
Просто супер. Сміливі наші хлопці. Хай вас береже Бог!
Слава Україні! Слава ССО!!!
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11.03.2026 11:11 Відповісти
Бурята ще й понесли на собі. Могли б залишити відпочивати на повітрі.
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11.03.2026 11:12 Відповісти
та наче його свої понесли
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11.03.2026 11:16 Відповісти
за этого бурята побратима из плена вернут можно и понести... зайди в ветку когда будет след обмен пленными посмотри фото видео вернувшихся и подумай кого бы ты вычеркнул предлагая оставить бурята
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11.03.2026 11:28 Відповісти
Розумію, але їх вже зараз сидить у нас достатньо і ніхто не хоче обмінювати. А наших за вже пійманих кацапів чомусь не віддають. Син знайомої так і сидить в російському полоні ще з Маріуполя.
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11.03.2026 11:58 Відповісти
Московських попів треба брати. За цих фсб нівроку впишеться, щоб їх обміняти.
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11.03.2026 13:04 Відповісти
Абсолютно згоден. Що не український піп з московської церкви то майор російських спецслужб. Їм погони разом з випускним семінарським кадилом вручають.
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11.03.2026 13:12 Відповісти
так ти местний "єсперд" нафронтник поїдь на лбз і роби з бурятами шо хочеш, а не тикай хлопцям кого їм і куда, а раз яєць вистачає тільки на строчити коменти на цензорі то сиди мовчки і радій
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11.03.2026 12:02 Відповісти
Помітив, що тикають мені з приводу мого коментаря щодо бурята виключно рускощелепні особи. Що їх так збуджує? Горою за життя ,,братішки,, стоять?
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11.03.2026 12:08 Відповісти
збуджуватись будешь дома, якщо жінка дозволить. А я окрім огиди до таких як ти нічого не аідчуваю. Удачі в житті, вона тобі знадобиться
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11.03.2026 12:13 Відповісти
Зачепило, закацаплений? Значить, я вгадав.
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11.03.2026 12:18 Відповісти
шкуру того п..здоглазіка треба буде виміняти на нашого.
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11.03.2026 14:50 Відповісти
провели блискучу https://t.me/ButusovPlus/27541 операцію із зачистки ворожої позиції під кодовою назвою "Космос" - це просто космос
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11.03.2026 11:13 Відповісти
Як інколи буває добре володіти мовою ворога
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11.03.2026 11:13 Відповісти
бытует мнение что мовой врага владеют исключительно враги и покойная Фарионша так считала
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11.03.2026 11:31 Відповісти
Вона так не вважала. Не пидди. Хотіла лиш щоб в Україні використовували українську в спілкуванні. А у тебе що з мовою, чєлюсть не та?
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11.03.2026 12:00 Відповісти
космос..
це фобос-грунт..
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11.03.2026 11:29 Відповісти
"Бажана спіной" )
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11.03.2026 11:30 Відповісти
І акцент такий грамотний
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11.03.2026 11:31 Відповісти
Ще обезбол виродку. Солі йому на рану і нехай біжить пішки
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11.03.2026 11:33 Відповісти
Ці бурятські нелюди ставились до мирних ще гірше ніж лаптеногі! А ми їм ще ліки даємо!
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11.03.2026 11:42 Відповісти
Гарна операція, но навіщо це публікувати в загальному просторі, кідарам на замітку, вони дуже швидко вчаться.
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11.03.2026 12:04 Відповісти
классный акцент бахнул, хорош дядька!
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11.03.2026 12:05 Відповісти
Пишаюсь вами, герої Неньки-України.Слава ВСУ.
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11.03.2026 12:11 Відповісти
Я рускій би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних
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11.03.2026 12:20 Відповісти
Если бы бойцы не знали русского, такая операция была бы невозможна. Как и ряд других. Вывод: Учите все языки какие можете. Пригодится!
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11.03.2026 12:32 Відповісти
Как **** 700 лет назад прутся орды ускоглазых ******
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11.03.2026 13:35 Відповісти
Файно, коли досконало володієш мовою ворога...
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11.03.2026 13:53 Відповісти
на додаток до володіння русскім язиком треба ще уміти "зневажати по-русскі", тобто без причини і "нє к мєсту" - тоді тебе точно вважатимуть "за своєго", і наші вояки це знають

якщо будеш говорити по-русскі, але з повагою, то вважай спалився
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11.03.2026 14:31 Відповісти
Треба матюкатись без зупинки.
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11.03.2026 15:24 Відповісти
Честь!
Дякую хлопці за Вашу роботу!
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11.03.2026 14:53 Відповісти
Косорилому виродку пощастило.
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11.03.2026 15:22 Відповісти
Вот для чего нужно было учить руский язык, ещё и с акцентом **********!!!!
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11.03.2026 18:51 Відповісти
один піздюк вирішив відсидітись - граната зробила своє діло
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11.03.2026 20:34 Відповісти
Проносне в кінській дозі ось знеболююче в місці з чукчами...
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11.03.2026 21:55 Відповісти
Солдатська хитрість.Круто:і без зайвих ризиків, і з трофеями(рація) та інфою(для нових обманишів) і з обмінним фондом!Професійно,круто!
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13.03.2026 09:19 Відповісти
 
 