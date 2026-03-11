Бійці ССО, вдавши із себе росіян, без жодного пострілу полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій (ССО) України продемонстрували найвищий рівень тактичної майстерності та психологічної перевірки ворога на Лиманському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 8-го окремого полку ССО провели блискучу операцію із зачистки ворожої позиції під кодовою назвою "Космос".

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Військові хитрощі: Під час наближення до позицій окупантів українські спецпризначенці використали ефект несподіванки та знання ворожого жаргону. Видавши себе за російських військових, які нібито прийшли на ротацію або перевірку, наші бійці ввели противника в оману.

Безпорадність ворога: Російські військові не розпізнали українських воїнів до моменту, поки не опинилися під прицілом. Жодного опору загарбники чинити не намагалися. Одному із окупантів бійці надали меддопомогу та евакуювали на ношах.