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Новини Відео Полонені окупанти Оператори дронів
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Понад 100 рашистів здалися в полон завдяки роботі українських безпілотних підрозділів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російські військові здаються в полон українським дронам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників Сил оборони супроводжують противників до українських позицій.

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Зазначається, що цієї зими понад 100 російських військових склали зброю та здалися в полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.

"Кожен такий полонений - це можливість повернути наших захисників додому", - додається у коментарях до відео.

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армія рф (21267) полонені (2428) ЗСУ (8820) дрони (8429)
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Нехай вся кацапня і кремлівський вибл@док ідуть до
пекла , а не в полон !!
Не повинна ця мразь жити на землі !!
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07.03.2026 15:15 Відповісти
на жаль ,це не массове явище. А достукатись до рашистько"свідомості"--- без варіантів.там вона відсутня.
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07.03.2026 15:20 Відповісти
@ (https://x.com/i/status/2030246106089537834 відео):
"У тричі захопленому кацапами ще 3 місяці тому місті Куп'янськ Харківської області полк «Скеля» вільно собі походжає та зачищає й бере у полон залишки російських окупантів.
Відбито та зачищено будівлю районної лікарні, коледж та машинобудівний завод."
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07.03.2026 15:34 Відповісти
вони цитують сталіна.потрібно виконувати їх бажання Заґибель одної людини це трагедія, а загибель багатьох це статистика.
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07.03.2026 15:53 Відповісти
Внесіть глюккфлюгєрнехаймер!!! 💪
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07.03.2026 22:00 Відповісти
 
 