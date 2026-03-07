Понад 100 рашистів здалися в полон завдяки роботі українських безпілотних підрозділів. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російські військові здаються в полон українським дронам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників Сил оборони супроводжують противників до українських позицій.

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Зазначається, що цієї зими понад 100 російських військових склали зброю та здалися в полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.

"Кожен такий полонений - це можливість повернути наших захисників додому", - додається у коментарях до відео.

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