Понад 100 рашистів здалися в полон завдяки роботі українських безпілотних підрозділів. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російські військові здаються в полон українським дронам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників Сил оборони супроводжують противників до українських позицій.
Зазначається, що цієї зими понад 100 російських військових склали зброю та здалися в полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.
"Кожен такий полонений - це можливість повернути наших захисників додому", - додається у коментарях до відео.
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пекла , а не в полон !!
Не повинна ця мразь жити на землі !!
"У тричі захопленому кацапами ще 3 місяці тому місті Куп'янськ Харківської області полк «Скеля» вільно собі походжає та зачищає й бере у полон залишки російських окупантів.
Відбито та зачищено будівлю районної лікарні, коледж та машинобудівний завод."