Пілоти "Птахів Мадяра" полонили двох окупантів за допомогою дрона. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів (ОБр УБАК) "Птахи Мадяра" провели операцію зі взяття в полон двох російських військовослужбовців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі окупантів було повністю зафіксовано засобами об’єктивного контролю.
Деталі операції
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Сигнал про здачу: Один із російських військових вийшов із укриття, тримаючи в руках білу тканину, якою почав подавати сигнали українському дрону.
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Підготовка: Слідом за першим окупантом з того ж бліндажа вийшов другий військовий. Він мав при собі білу тканину з написом "Здаемся в плен".
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Супровід: Під візуальним контролем аеророзвідки обидва окупанти по черзі попрямували до українських позицій. Безпілотник супроводжував їх упродовж усього шляху до точки призначення.
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Завершення: Після прибуття на позиції українських захисників полонених було взято під конвой.
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58 ст. ворог народу на обрії ( по сталінському кодексу)