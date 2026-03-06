Пілоти "Птахів Мадяра" полонили двох окупантів за допомогою дрона. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів (ОБр УБАК) "Птахи Мадяра" провели операцію зі взяття в полон двох російських військовослужбовців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі окупантів було повністю зафіксовано засобами об’єктивного контролю.

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Сигнал про здачу: Один із російських військових вийшов із укриття, тримаючи в руках білу тканину, якою почав подавати сигнали українському дрону.

Підготовка: Слідом за першим окупантом з того ж бліндажа вийшов другий військовий. Він мав при собі білу тканину з написом "Здаемся в плен".

Супровід: Під візуальним контролем аеророзвідки обидва окупанти по черзі попрямували до українських позицій. Безпілотник супроводжував їх упродовж усього шляху до точки призначення.