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Пілоти "Птахів Мадяра" полонили двох окупантів за допомогою дрона. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних комплексів (ОБр УБАК) "Птахи Мадяра" провели операцію зі взяття в полон двох російських військовослужбовців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес здачі окупантів було повністю зафіксовано засобами об’єктивного контролю.

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Деталі операції

  • Сигнал про здачу: Один із російських військових вийшов із укриття, тримаючи в руках білу тканину, якою почав подавати сигнали українському дрону.

  • Підготовка: Слідом за першим окупантом з того ж бліндажа вийшов другий військовий. Він мав при собі білу тканину з написом "Здаемся в плен".

  • Супровід: Під візуальним контролем аеророзвідки обидва окупанти по черзі попрямували до українських позицій. Безпілотник супроводжував їх упродовж усього шляху до точки призначення.

  • Завершення: Після прибуття на позиції українських захисників полонених було взято під конвой.

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Автор: 

армія рф (21263) полонені (2428) дрони (8420) 414 Птахи Мадяра (202)
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06.03.2026 14:28 Відповісти
Здаемся ***, вони навіть писати грамотно не можуть на своїй рідній собачій... Тупе бидло!
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06.03.2026 21:24 Відповісти
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07.03.2026 13:39 Відповісти
Так а якже "вдові" тепер бути? Виплати то не буде?
58 ст. ворог народу на обрії ( по сталінському кодексу)
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06.03.2026 21:48 Відповісти
 
 