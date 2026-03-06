РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
4 358 4

Пилоты "Птахів Мадяра" взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных комплексов (ОБр УБАК) "Птахи Мадяра" провели операцию по взятию в плен двух российских военнослужащих. Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи оккупантов был полностью зафиксирован средствами объективного контроля.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции

  • Сигнал о сдаче: Один из российских военных вышел из укрытия, держа в руках белую ткань, которой начал подавать сигналы украинскому дрону.

  • Подготовка: Вслед за первым оккупантом из того же блиндажа вышел второй военный. Он имел при себе белую ткань с надписью "Сдаемся в плен".

  • Сопровождение: Под визуальным контролем аэроразведки оба оккупанта поочередно направились к украинским позициям. Беспилотник сопровождал их на протяжении всего пути до точки назначения.

  • Завершение: По прибытии на позиции украинских защитников пленные были взяты под конвой.

Читайте: Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ

Автор: 

армия РФ (23045) пленные (2310) дроны (7351) 414 Птахи Мадяра (201)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці - сила! Розумна сила!
показать весь комментарий
06.03.2026 14:28 Ответить
Здаемся ***, вони навіть писати грамотно не можуть на своїй рідній собачій... Тупе бидло!
показать весь комментарий
06.03.2026 21:24 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 13:39 Ответить
Так а якже "вдові" тепер бути? Виплати то не буде?
58 ст. ворог народу на обрії ( по сталінському кодексу)
показать весь комментарий
06.03.2026 21:48 Ответить
 
 