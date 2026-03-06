Пилоты "Птахів Мадяра" взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных комплексов (ОБр УБАК) "Птахи Мадяра" провели операцию по взятию в плен двух российских военнослужащих. Как сообщает Цензор.НЕТ, процесс сдачи оккупантов был полностью зафиксирован средствами объективного контроля.

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Сигнал о сдаче: Один из российских военных вышел из укрытия, держа в руках белую ткань, которой начал подавать сигналы украинскому дрону.

Подготовка: Вслед за первым оккупантом из того же блиндажа вышел второй военный. Он имел при себе белую ткань с надписью "Сдаемся в плен".

Сопровождение: Под визуальным контролем аэроразведки оба оккупанта поочередно направились к украинским позициям. Беспилотник сопровождал их на протяжении всего пути до точки назначения.