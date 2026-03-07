Более 100 рашистов сдались в плен благодаря работе украинских беспилотных подразделений. ВИДЕО
В сети обнародовали видеозапись, на которой российские военные сдаются в плен украинским дронам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников Сил обороны сопровождают противников к украинским позициям.
Отмечается, что этой зимой более 100 российских военных сложили оружие и сдались в плен благодаря работе беспилотных подразделений.
"Каждый такой пленный - это возможность вернуть наших защитников домой", - добавляется в комментариях к видео.
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пекла , а не в полон !!
Не повинна ця мразь жити на землі !!
"У тричі захопленому кацапами ще 3 місяці тому місті Куп'янськ Харківської області полк «Скеля» вільно собі походжає та зачищає й бере у полон залишки російських окупантів.
Відбито та зачищено будівлю районної лікарні, коледж та машинобудівний завод."