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Новости Видео Пленные оккупанты Операторы дронов
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Более 100 рашистов сдались в плен благодаря работе украинских беспилотных подразделений. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись, на которой российские военные сдаются в плен украинским дронам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников Сил обороны сопровождают противников к украинским позициям.

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Отмечается, что этой зимой более 100 российских военных сложили оружие и сдались в плен благодаря работе беспилотных подразделений.

"Каждый такой пленный - это возможность вернуть наших защитников домой", - добавляется в комментариях к видео.

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армия РФ (23049) пленные (2310) ВСУ (7816) дроны (7358)
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Нехай вся кацапня і кремлівський вибл@док ідуть до
пекла , а не в полон !!
Не повинна ця мразь жити на землі !!
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07.03.2026 15:15 Ответить
на жаль ,це не массове явище. А достукатись до рашистько"свідомості"--- без варіантів.там вона відсутня.
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07.03.2026 15:20 Ответить
@ (https://x.com/i/status/2030246106089537834 відео):
"У тричі захопленому кацапами ще 3 місяці тому місті Куп'янськ Харківської області полк «Скеля» вільно собі походжає та зачищає й бере у полон залишки російських окупантів.
Відбито та зачищено будівлю районної лікарні, коледж та машинобудівний завод."
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07.03.2026 15:34 Ответить
вони цитують сталіна.потрібно виконувати їх бажання Заґибель одної людини це трагедія, а загибель багатьох це статистика.
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07.03.2026 15:53 Ответить
Внесіть глюккфлюгєрнехаймер!!! 💪
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07.03.2026 22:00 Ответить
 
 