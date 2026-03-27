Поражен радиолокационный комплекс "Валдай", пункты управления и склады противника, - Генштаб
В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому радиолокационному комплексу "Валдай" в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, интересно то, что комплекс "Валдай" должен обнаруживать и противодействовать малогабаритным БПЛА.
Что еще поражено
- Также в Евпатории на ВОТ АР Крым поражена наземная станция управления БПЛА "Форпост".
- Кроме того, украинские военные нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.
- Поражен и склад боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.
- Кроме того, украинские силы поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).
Удары по скоплениям живой силы
Нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области.
В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий27.03.2026 12:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
