Поражен радиолокационный комплекс "Валдай", пункты управления и склады противника, - Генштаб

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому радиолокационному комплексу "Валдай" в районе Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, интересно то, что комплекс "Валдай" должен обнаруживать и противодействовать малогабаритным БПЛА.

Что еще поражено

Также в Евпатории на ВОТ АР Крым поражена наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Кроме того, украинские военные нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Поражен и склад боеприпасов противника в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.

Кроме того, украинские силы поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Удары по скоплениям живой силы

Нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

