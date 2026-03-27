Уражено радіолокаційний комплекс "Валдай", пункти управління та склади противника, - Генштаб
У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цікавим є те, що комплекс "Валдай" має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА.
Що ще уражено
- Також у Євпаторії на ТОТ АР Крим уражено наземну станцію управління БпЛА "Форпост".
- Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.
- Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.
- Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).
Удари по скупченню живої сили
Завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.
У Генштабі додали, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
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