Уражено радіолокаційний комплекс "Валдай", пункти управління та склади противника, - Генштаб

У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, цікавим є те, що комплекс "Валдай" має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА.

Що ще уражено

Також у Євпаторії на ТОТ АР Крим уражено наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.

Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

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Удари по скупченню живої сили

Завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі додали, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

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