Уражено ЗРК "Тор-М1", склади боєприпасів, ПММ та райони зосередження росіян, - Генштаб

У ніч на 26 березня Сили оборони України, зокрема, уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у районі Айдару на ТОТ Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що ще уражено

Як зазначається, також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини.

Крім того, українські воїни били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області.

Окрім цього, уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Генштабі підтвердили ураження Кіриського НПЗ у Ленінградській області РФ

Удари по районах зосередження росіян

Як розповіли в Генштабі, також українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника:

біля Кам'янки на ТОТ Луганщини

біля тимчасово окупованого Луганського Донецької області.

Також читайте: Уражено ворожу установку БРК "Бастіон", пункти управління та райони зосередження противника, - Генштаб

Повідомляється, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.