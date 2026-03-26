Уражено ЗРК "Тор-М1", склади боєприпасів, ПММ та райони зосередження росіян, - Генштаб
У ніч на 26 березня Сили оборони України, зокрема, уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у районі Айдару на ТОТ Луганської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що ще уражено
Як зазначається, також уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини.
Крім того, українські воїни били по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області.
Окрім цього, уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей.
Удари по районах зосередження росіян
Як розповіли в Генштабі, також українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника:
- біля Кам'янки на ТОТ Луганщини
- біля тимчасово окупованого Луганського Донецької області.
Повідомляється, що масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
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