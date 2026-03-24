Уражено ворожу установку БРК "Бастіон", пункти управління та райони зосередження противника, - Генштаб

У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Криму

Зокрема, як зазначається, уражено пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Актачі, ТОТ АР Крим).

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Інші ураження

Також уражено райони зосередження противника (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.), (Хороше, ТОТ Луганської обл.) та (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, уражено ремонтний підрозділ противника (Новозлатопіль, ТОТ Запорізької обл.) та пункт управління БпЛА (Велика Новосілка, ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

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