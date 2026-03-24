Поражена вражеская установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения противника, - Генштаб
В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Крыму
В частности, как отмечается, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым).
Другие поражения
- Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.) и (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.).
- Кроме того, нанесены удары по ремонтному подразделению противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункту управления БПЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Алекс #583126
показать весь комментарий24.03.2026 11:56 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий24.03.2026 12:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль