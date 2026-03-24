Новости Уничтожение российской техники
Поражена вражеская установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения противника, - Генштаб

В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Удар по Крыму

В частности, как отмечается, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены вражеские средства ПВО, логистические объекты и склады с дронами, - Генштаб

Другие поражения

  • Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.) и (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.).
  • Кроме того, нанесены удары по ремонтному подразделению противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункту управления БПЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

Читайте также: Поражен нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе, — Генштаб

24.03.2026 11:56 Ответить
Бастіон - фсьо ….. уже додався, до майже 2.000.000 орків ******, які здохлих в Україні, після 2014 року!!!
24.03.2026 12:01 Ответить
 
 