Поражена вражеская установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения противника, - Генштаб

В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Крыму

В частности, как отмечается, поражена пусковая установка из состава берегового ракетного комплекса "Бастион" (Актачи, ВОТ АР Крым).

Другие поражения

Также поражены районы сосредоточения противника (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.), (Хорошее, ВОТ Луганской обл.) и (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.).

Кроме того, нанесены удары по ремонтному подразделению противника (Новозлатополь, ВОТ Запорожской обл.) и пункту управления БПЛА (Великая Новоселка, ВОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные военные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

