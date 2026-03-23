Поражен нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ в Уфе, - Генштаб

Вчера и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражен нефтяной терминал

В частности, как отмечается, поражен нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи нефти страна-агрессор направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Поражен нефтеперерабатывающий завод

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, Республика Башкортостан, РФ) — подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн тонн в год.

НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.