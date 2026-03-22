Поражены два ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы врага и важные объекты российских оккупантов, - Генштаб

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора украинские защитники продолжают наносить удары по важным объектам противника на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Брянской области

Как отмечается, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая Брянской области РФ. Еще одна единица средств вражеской ПВО выведена из строя - зафиксировано прямое попадание в цель.

Удар по Запорожской области

Кроме того, в районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса - "Бук-М2". Подробная информация о результате в настоящее время уточняется.

Другие успешные поражения

"Вместе с тем, украинские защитники нанесли успешные удары по логистическому хабу и району сосредоточения противника вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области, поразили командно-наблюдательный пункт в окрестностях Успеновки, пункт управления БПЛА неподалеку от Ровнополья, скопления живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя в Запорожской области, а также еще один командно-наблюдательный пункт врага на его территории, возле Смородино, Белгородской обл., РФ", - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

