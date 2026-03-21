РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8577 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
958 6

Поражен Саратовский НПЗ, есть повреждения, - Генштаб

НПЗ Саратов

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области РФ. Указанное предприятие занимается переработкой нефти и производством горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о предприятии?

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

Читайте также: Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, – Генштаб

Что повреждено?

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.

Читайте также: Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поражен вражеский пункт управления и ремонтное подразделение РФ.

Также сообщалось, что в Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ.

Автор: 

Генштаб ВС (7746) НПЗ (425) Саратов (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В небі над Україною був помічений шведський літак ДРЛВ Saab 340 - є відео.

показать весь комментарий
21.03.2026 14:27 Ответить
але можливо це у кацапа паніка і діарея.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:30 Ответить
Та то журавлі повертаються з вирію в Україну, перестаньте птахів залякувати!! Весна йде в Україну, як до ****** і його Оманських поторочей95 - смерть!! Природу відосіками не обдуриш, як отих йолопів, з другого туру виборів, у 2019 році, говнобородьком!!
показать весь комментарий
21.03.2026 14:47 Ответить
Легкокрилі журавлі
×уй кацапам принесли.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:28 Ответить
якось у цей раз запіздали із саратовським НПЗ - три місяці пройшло з останнього ураження.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:28 Ответить
Коли?
показать весь комментарий
21.03.2026 14:28 Ответить
 
 