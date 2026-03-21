Поражен Саратовский НПЗ, есть повреждения, - Генштаб

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области РФ. Указанное предприятие занимается переработкой нефти и производством горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что известно о предприятии?

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

Читайте также: Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, – Генштаб

Что повреждено?

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.

Читайте также: Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поражен вражеский пункт управления и ремонтное подразделение РФ.

Также сообщалось, что в Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ.