Уражено Саратовський НПЗ, є пошкодження, - Генштаб

У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ. Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що про підприємство відомо?

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

Також читайте: Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ, - Генштаб

Що пошкоджено?

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

Також читайте: Уражено авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області РФ, - Генштаб

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено ворожий пункт управління та ремонтний підрозділ РФ.

Також повідомлялося, що у Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ.