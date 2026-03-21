Уражено Саратовський НПЗ, є пошкодження, - Генштаб
У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ. Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що про підприємство відомо?
Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.
Що пошкоджено?
За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що уражено ворожий пункт управління та ремонтний підрозділ РФ.
Також повідомлялося, що у Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ.
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