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Новини Знищення російської техніки
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Уражено ворожий пункт управління та ремонтний підрозділ РФ, - Генштаб

удари по ворогу

У ніч на 21 березня Сили оборони України уразили ворожий пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" (Маріуполь, ТОТ Донецької обл.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено ремонтний підрозділ

Крім того, як зазначається, уражено ремонтний підрозділ російської армії (Хліборобне, ТОТ Запорізької обл.) та командно-спостережний пункт підрозділу окупантів (Парасковіївка, ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

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"Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

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Генштаб ЗС (8555) ліквідація (4807)
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