Поражен вражеский пункт управления и ремонтное подразделение РФ, - Генштаб

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по вражескому пункту управления подразделения, входящего в состав центра "Рубикон" (Мариуполь, ВОТ Донецкой обл.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражено ремонтное подразделение

Кроме того, как отмечается, поражено ремонтное подразделение российской армии (Хлеборобное, ВОТ Запорожской обл.) и командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов (Парасковиевка, ВОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Генштабе.