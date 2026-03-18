Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область РФ), где осуществляется ремонт и модернизация военно-транспортной авиации.

"В рамках снижения потенциала военно-промышленного комплекса российского агрессора 17 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ)", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

  • Предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих.
  • Завод имеет собственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территорию предприятия.

Что поражено?

По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам ВПК оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области РФ, - Генштаб

Найголовніше - ступінь ураження: чим більша,тим краще...
18.03.2026 17:09 Ответить
Потрібно бити по рашистських аеропортах і літаках. Щоб у рашистів ще й паніка піднялась що не зможуть нікуди вилетіти. Небо над Сосією повинно бути закрите. Інакше ця війна не закінчиться ніколи
18.03.2026 17:27 Ответить
сьогодні в Немитій день авіації ,спочатку Уляновська і тепер Новгородська
18.03.2026 17:36 Ответить
733 km
18.03.2026 17:39 Ответить
Браво Воїнам ЗСУ
18.03.2026 17:40 Ответить
 
 