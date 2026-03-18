Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область РФ), где осуществляется ремонт и модернизация военно-транспортной авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В рамках снижения потенциала военно-промышленного комплекса российского агрессора 17 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ)", — говорится в сообщении.
- Предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих.
- Завод имеет собственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территорию предприятия.
Что поражено?
По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат наносить удары по важным объектам ВПК оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.
