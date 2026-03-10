Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Первые опубликованные кадры с места атаки ракетами Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске РФ.

Как сообщает ЦензорНЕТ, видео снято местными жителями города.

Удар по "Кремний Эл"

Вечером 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования по заводу микроэлектроники.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ и подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Последствия удара

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд", уточнил Генштаб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ракетном ударе по Брянску, якобы 6 погибших и более 30 раненых россиян.

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