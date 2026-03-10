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Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Первые опубликованные кадры с места атаки ракетами Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске РФ.

Как сообщает ЦензорНЕТ, видео снято местными жителями города.

Удар по "Кремний Эл"

Вечером 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования по заводу микроэлектроники.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ и подтвердил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Последствия удара

"Кремний Эл" – это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

  • Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. Аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд", уточнил Генштаб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о ракетном ударе по Брянску, якобы 6 погибших и более 30 раненых россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

Смотрите также: Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске: есть погибшие россияне. ВИДЕО

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Брянск (142) завод (542) крылатые ракеты (940) ракеты (3994) атака (1582)
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Топ комментарии
+63
Шо сучі потрохи! - терпіли *****! - прилетіла до вас війна!
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10.03.2026 21:35 Ответить
+62
Жаль не дають на по москві так ******* кожен другий день.
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10.03.2026 21:34 Ответить
+61
Таке гарне кіно перед сном!
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10.03.2026 21:35 Ответить
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Якщо добре прислухатись, то чутно: Йо...й вр... Хохлоп.дори на.уй. Будемо жаліти?
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11.03.2026 07:54 Ответить
А щось до 24.02.2022 такого не бувало. Що ж трапилось?
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11.03.2026 08:50 Ответить
Шойгу,Герасимов,-Гдє Фламінго?
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11.03.2026 13:29 Ответить
Боже, як гарно, тільки мало
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11.03.2026 13:49 Ответить
"**********!"
"Дживужа""НАМ СКУЧНО! ХОЧЕТСЯ ДВИЖУХИ"
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Ну. Все Равно же от водки бы погибли"
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11.03.2026 16:34 Ответить
Трамп, закрой небо над брянском!!!
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11.03.2026 18:19 Ответить
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