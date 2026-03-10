Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись взрывов в российском городе Брянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний".

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Предприятие производило критически важные компоненты для ракетных комплексов ВС РФ и другой военной техники, в частности для "Искайдеров" и беспилотников.

Кадры, на которых над зданием поднимается густой дым, сняли местные жители.

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