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Крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний" в Брянске. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись взрывов в российском городе Брянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным крылатые ракеты атаковали завод микроэлектроники "Кремний".

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Предприятие производило критически важные компоненты для ракетных комплексов ВС РФ и другой военной техники, в частности для "Искайдеров" и беспилотников.

Кадры, на которых над зданием поднимается густой дым, сняли местные жители.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Брянск (142) завод (542) крылатые ракеты (940) россия (97904) атака (1582)
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Топ комментарии
+62
а как было весело им все четыре года, твари козломордые....тільки так лікується расєйскій фашизм.
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10.03.2026 19:02 Ответить
+46
"АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» - одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором трудится более 1,7 тыс. человек"
Не пи*діть - уже менше)
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10.03.2026 18:56 Ответить
+44
О! Двіжуха знатная! Демілітарізація... Слава ЗСУ!
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10.03.2026 19:03 Ответить
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Харашо так - падамашнєму..))
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10.03.2026 22:26 Ответить
Отвєточка за Слов'янськ.
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11.03.2026 02:04 Ответить
Добре що є такі укр. журналісти на РФ. Як каже Цимбалюк.
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11.03.2026 02:43 Ответить
- Это, что такое, ***...?!!!
- Это кадры объективного контроля. Спасибо
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11.03.2026 09:18 Ответить
"Дживужа""НАМ СКУЧНО! ХОЧЕТСЯ ДВИЖУХИ"
"Все свистит у виска. И секунды, и пули"
"Гойда!Гойда!"
"Ну. Все Равно же от водки бы погибли"
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11.03.2026 16:20 Ответить
красавцы. При свете дня. Чтобы дроны зафиксировали повреждения. Чтобы знать куда отправить. отправить следующих крылаток. Слава Украине!
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12.03.2026 23:09 Ответить
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