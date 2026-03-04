По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО

Утром 4 марта беспилотники атаковали российский завод химической промышленности "УралХим" в Кирово-Чепецке Кировской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, в аммиачный цех прилетело не менее 8 дронов.

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Также в сети появилась информация о 5 погибших на промышленном объекте, однако губернатор области заявил, что обошлось без пострадавших.

Видео взрывов сняли местные жители и обнародовали в соцсетях.

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