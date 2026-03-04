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По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО

Утром 4 марта беспилотники атаковали российский завод химической промышленности "УралХим" в Кирово-Чепецке Кировской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, в аммиачный цех прилетело не менее 8 дронов.

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Также в сети появилась информация о 5 погибших на промышленном объекте, однако губернатор области заявил, что обошлось без пострадавших.

Видео взрывов сняли местные жители и обнародовали в соцсетях.

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СюжЄт повністю ньЄ рАскрит. МЄстний кацап дедоХВільмував...
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04.03.2026 19:29 Ответить
Ну правильно, нечего там химичить...
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04.03.2026 19:41 Ответить
Гарна новина...
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04.03.2026 19:41 Ответить
КЧХК - виробництво аміаку та аміачної селітри.
Ан-196 для цього якось малувато, ціль велика - могли би і FP-5 запулити. І да - західніше КЧХК не долітаючи 70 кілометрів біля посьолку Зєльоний є артилеріський арсенал в\ч 21228 (58°21'16.4"N 48°47'15.3"E) площею у 400 гектарів. Можливо там є щось цікаве. А можливо звідти вже все повигрібали.
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04.03.2026 20:10 Ответить
 
 