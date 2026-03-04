По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО
Утром 4 марта беспилотники атаковали российский завод химической промышленности "УралХим" в Кирово-Чепецке Кировской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, в аммиачный цех прилетело не менее 8 дронов.
Также в сети появилась информация о 5 погибших на промышленном объекте, однако губернатор области заявил, что обошлось без пострадавших.
Видео взрывов сняли местные жители и обнародовали в соцсетях.
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Ан-196 для цього якось малувато, ціль велика - могли би і FP-5 запулити. І да - західніше КЧХК не долітаючи 70 кілометрів біля посьолку Зєльоний є артилеріський арсенал в\ч 21228 (58°21'16.4"N 48°47'15.3"E) площею у 400 гектарів. Можливо там є щось цікаве. А можливо звідти вже все повигрібали.