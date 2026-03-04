Щонайменше 8 дронів влучили у хімічний завод у Кіровській області РФ. ВIДЕО
Вранці 4 березня безпілотники атакували російський завод хімічної промисловості "УралХім" у Кірово-Чепецьку Кіровської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, в аміачний цех прилетіло щонайменше 8 дронів.
Також у мережі з’явилася інформація про 5 загиблих на промисловому об’єкті, однак губернатор області заявив, що обійшлося без постраждалих.
Відео вибухів зафільмували місцеві мешканці та оприлюднили у соцмережах.
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Ан-196 для цього якось малувато, ціль велика - могли би і FP-5 запулити. І да - західніше КЧХК не долітаючи 70 кілометрів біля посьолку Зєльоний є артилеріський арсенал в\ч 21228 (58°21'16.4"N 48°47'15.3"E) площею у 400 гектарів. Можливо там є щось цікаве. А можливо звідти вже все повигрібали.