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Щонайменше 8 дронів влучили у хімічний завод у Кіровській області РФ. ВIДЕО

Вранці 4 березня безпілотники атакували російський завод хімічної промисловості "УралХім" у Кірово-Чепецьку Кіровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, в аміачний цех прилетіло щонайменше 8 дронів.

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Також у мережі з’явилася інформація про 5 загиблих на промисловому об’єкті, однак губернатор області заявив, що обійшлося без постраждалих.

Відео вибухів зафільмували місцеві мешканці та оприлюднили у соцмережах.

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СюжЄт повністю ньЄ рАскрит. МЄстний кацап дедоХВільмував...
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04.03.2026 19:29 Відповісти
Ну правильно, нечего там химичить...
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04.03.2026 19:41 Відповісти
Гарна новина...
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04.03.2026 19:41 Відповісти
КЧХК - виробництво аміаку та аміачної селітри.
Ан-196 для цього якось малувато, ціль велика - могли би і FP-5 запулити. І да - західніше КЧХК не долітаючи 70 кілометрів біля посьолку Зєльоний є артилеріський арсенал в\ч 21228 (58°21'16.4"N 48°47'15.3"E) площею у 400 гектарів. Можливо там є щось цікаве. А можливо звідти вже все повигрібали.
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04.03.2026 20:10 Відповісти
 
 