Щонайменше 8 дронів влучили у хімічний завод у Кіровській області РФ. ВIДЕО

Вранці 4 березня безпілотники атакували російський завод хімічної промисловості "УралХім" у Кірово-Чепецьку Кіровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами очевидців, в аміачний цех прилетіло щонайменше 8 дронів.

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Також у мережі з’явилася інформація про 5 загиблих на промисловому об’єкті, однак губернатор області заявив, що обійшлося без постраждалих.

Відео вибухів зафільмували місцеві мешканці та оприлюднили у соцмережах.

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