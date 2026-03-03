Біля берегів Лівії у Середземному морі палає російський газовоз Arctic Metagaz. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри палаючого російського газовоза.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа сталася біля берегів Лівії у Середземному морі.
Танкер зі зрідженим природним газом під російським прапором спалахнув, доля його екіпажу наразі невідома.
Йдеться про судно Arctic Metagaz, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, пише Reuters.
Топ коментарі
+53 Trouble maker
показати весь коментар03.03.2026 21:28 Відповісти Посилання
+25 Мирон Боднар
показати весь коментар03.03.2026 21:28 Відповісти Посилання
+23 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар03.03.2026 21:39 Відповісти Посилання
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- ет точно!
І не важливо, який він - легальний чи тіньовий...
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ніт.Це вже кацапський газовоз "**********".
Нехай лівійці фаєршоу подивляться