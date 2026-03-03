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Новини Відео Підсанкційне російське судно Російський газ
11 049 45

Біля берегів Лівії у Середземному морі палає російський газовоз Arctic Metagaz. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри палаючого російського газовоза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа сталася біля берегів Лівії у Середземному морі.

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Танкер зі зрідженим природним газом під російським прапором спалахнув, доля його екіпажу наразі невідома.

Йдеться про судно Arctic Metagaz, яке перебуває під санкціями США та Великої Британії, пише Reuters.

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Дивіться також: Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

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газ (10719) корабель (1662) Лівія (125) санкції (13208) атака (1617)
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Топ коментарі
+53
Наверное самая приятная новость за сегодня
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03.03.2026 21:28 Відповісти
+25
Пшол до крейсера мацква !!!!
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03.03.2026 21:28 Відповісти
+23
Це Іран зробив.Пуляють куди попало.
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03.03.2026 21:39 Відповісти
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Наверное самая приятная новость за сегодня
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03.03.2026 21:28 Відповісти
" кто же ето сделал"???
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03.03.2026 21:46 Відповісти
Паління в заборонених місцях призводить до нещасних випадків.
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03.03.2026 22:08 Відповісти
Тільки генетичні виродки с зайвою хромосомою перевозять тюки с хлопком і бавовною на палубі газовоза. Та ще й палять та бички кидають навкруги. Ось до чого безкультурні вчинки призводять.
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03.03.2026 23:00 Відповісти
Це КВІР підбив,бо кацапи обіцяли вписатись і злили їх
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04.03.2026 08:31 Відповісти
Життєдайні санкції.
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04.03.2026 00:17 Відповісти
Пшол до крейсера мацква !!!!
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03.03.2026 21:28 Відповісти
.уйло сказв що свйо ідьот па плану так що пожежа була запланована в генштабі мордора.
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03.03.2026 21:31 Відповісти
Дрон дав прикурити ???
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03.03.2026 21:32 Відповісти
hope nobody got off that thing
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03.03.2026 21:32 Відповісти
Буданов, ти???
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03.03.2026 21:33 Відповісти
Не он. Он теперь офисный менеджер.
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03.03.2026 22:25 Відповісти
Мінуси?
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03.03.2026 21:34 Відповісти
Шо за кіпіш? Тепло, все видно. Один позитив.
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03.03.2026 21:38 Відповісти
Красиво горить, душевно з тріском.
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03.03.2026 21:39 Відповісти
- а через 72і яаааак ......!!
- ет точно!
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03.03.2026 21:41 Відповісти
чорний абдула совсём азвєрєл! ні чужих, ні своїх не щадить. явно сказав - махмуд, паджигай!! )
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03.03.2026 21:39 Відповісти
Це Іран зробив.Пуляють куди попало.
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03.03.2026 21:39 Відповісти
газовози зручніші за танкери, бо їх можно мочити незалежно від того, пустий він чи завантажений.
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03.03.2026 21:40 Відповісти
гори, гори ясно, щоб не згасло.
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03.03.2026 21:44 Відповісти
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03.03.2026 21:44 Відповісти
Приємна картина на ніч.
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03.03.2026 21:48 Відповісти
Файно.
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03.03.2026 21:49 Відповісти
І води навкруги - ціле море - бери відерцем та поливай.
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03.03.2026 21:51 Відповісти
Блін тіко хтів написати..Що ліниві кацапи могли б вйодрамі попрацювати..Вода ж навкруги..Так ні-краще нехай згорить.
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03.03.2026 22:13 Відповісти
Это ж газ, от него ущерба экологии нету, это не нефть и тем более не мазут. Так что все норм.
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03.03.2026 21:53 Відповісти
Зараз будь кому з кацапами можна грати в "угадайку". ******* танкет і спитати, угадай хто?
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03.03.2026 21:53 Відповісти
Зараз відповідь одна - то не ми, то Іран !
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03.03.2026 22:03 Відповісти
то хаменеї з потойбіччя мстить кацапам
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03.03.2026 22:15 Відповісти
Ось так повинні виглядати санкції проти кацапського флоту !
І не важливо, який він - легальний чи тіньовий...
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03.03.2026 22:01 Відповісти
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03.03.2026 22:04 Відповісти
Щось з лівійцями не поділили - кацапи.
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03.03.2026 22:05 Відповісти
Біля берегів Лівії у Середземному морі палає російський газовоз Arctic Metagaz
============
ніт.Це вже кацапський газовоз "**********".
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03.03.2026 22:20 Відповісти
З Кремля заявлять що то ЗСУ. Не стануть же валити на дружній Іран, чи співчуваючого Трампа...
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03.03.2026 22:22 Відповісти
"Ашот" подписал контракт "60+".
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03.03.2026 22:24 Відповісти
- горит?! сильно горит?! пока доедем уже догорит?...

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03.03.2026 22:25 Відповісти
Ніхто не написав Artic MegaTaz
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03.03.2026 22:31 Відповісти
Вах-вах-вах... Как КАрашЬо гАрііііт...
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03.03.2026 22:32 Відповісти
Живой маяк.
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03.03.2026 22:55 Відповісти
Це не ми🤗🤣🤣🤣
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04.03.2026 00:07 Відповісти
А чому ще не вибухнув?
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04.03.2026 00:12 Відповісти
Оттягівают конєц ))))))
Нехай лівійці фаєршоу подивляться
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04.03.2026 09:48 Відповісти
Бачу пламяяяя...бачу дим...
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04.03.2026 06:21 Відповісти
Здров'я міцного,..... Здоров'я всім причетним !!
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04.03.2026 09:47 Відповісти
А йщо вони інше вміють крім гадити в акваторії цієї "лужі" . Через той "кузнєцоффф" усі дельфіни повтікали , "газовати" з переляку вбили "китову акулу" - унікале явище для цієї акваторії ...
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04.03.2026 11:03 Відповісти
 
 