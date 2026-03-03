Криголам РФ "Мурманськ" порушив кордон: Естонія вручила ноту протесту

Міністерство закордонних справ Естонії у вівторок, 3 березня, викликало тимчасового повіреного у справах РФ та вручило ноту протесту після того, як російський криголам без дозволу увійшов у її територіальні води у Фінській затоці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві естонського МЗС.

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Криголам РФ без дозволу увійшов у територіальні води Естонії

Як зазначили в естонському зовнішньополітичному відомстві, 28 лютого російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води Естонії в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці, щоб звільнити танкер "Олімпійська дружба", який застряг у льодах.

Міністерство закордонних справ і ВМС Естонії не були поінформовані про вхід "Мурманська" в територіальні води Естонії, і судно не відповідало на радіовиклики ВМС Естонії.

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Криголам залишався в естонських водах протягом чотирьох хвилин.

МЗС Естонії надіслало ноту протесту РФ

"Цією нотою ми нагадуємо Російській Федерації, що в естонських територіальних водах, в тому числі в період криголамного сезону, діють чіткі і недвозначні правила", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цакхна.

Він додав, що дотримання цих правил є обов'язковим для всіх, щоб запобігти подальшим порушенням процедури.

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Іноземне судно має право мирного проходу через територіальні води за умови, що іноземна держава повідомляє Міністерство закордонних справ дипломатичними каналами не менше ніж за 48 годин до входу.

У зв'язку зі складними льодовими умовами та необхідністю надання допомоги суднам Естонія готова скоротити термін попереднього повідомлення з 48 до 6 годин до кінця криголамного сезону.