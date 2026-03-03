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Новини Порушення морського кордону Естонії кораблем РФ
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Криголам РФ "Мурманськ" порушив кордон: Естонія вручила ноту протесту

естонія,кордон

Міністерство закордонних справ Естонії у вівторок, 3 березня, викликало тимчасового повіреного у справах РФ та вручило ноту протесту після того, як російський криголам без дозволу увійшов у її територіальні води у Фінській затоці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві естонського МЗС.

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Криголам РФ без дозволу увійшов у територіальні води Естонії

Як зазначили в естонському зовнішньополітичному відомстві, 28 лютого російський криголам "Мурманськ" без дозволу увійшов у територіальні води Естонії в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці, щоб звільнити танкер "Олімпійська дружба", який застряг у льодах.

Міністерство закордонних справ і ВМС Естонії не були поінформовані про вхід "Мурманська" в територіальні води Естонії, і судно не відповідало на радіовиклики ВМС Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії, - ЗМІ

Криголам залишався в естонських водах протягом чотирьох хвилин.

МЗС Естонії надіслало  ноту протесту РФ

"Цією нотою ми нагадуємо Російській Федерації, що в естонських територіальних водах, в тому числі в період криголамного сезону, діють чіткі і недвозначні правила", – заявив міністр закордонних справ Маргус Цакхна.

Він додав, що дотримання цих правил є обов'язковим для всіх, щоб запобігти подальшим порушенням процедури.

Також читайте: Естонія заборонила в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які воювали проти України на боці РФ, - глава МВС Таро

Іноземне судно має право мирного проходу через територіальні води за умови, що іноземна держава повідомляє Міністерство закордонних справ дипломатичними каналами не менше ніж за 48 годин до входу.

У зв'язку зі складними льодовими умовами та необхідністю надання допомоги суднам Естонія готова скоротити термін попереднього повідомлення з 48 до 6 годин до кінця криголамного сезону.

Автор: 

корабель (1662) Естонія (1849)
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Топ коментарі
+16
Нота повинна бути з півтонами вибухівки
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03.03.2026 19:13 Відповісти
+8
Треба балтійським країнам передати кілька водних дронів і поставити їх на бойове чергування, це одразу відібʼє бажання у кацапських потвор навіть наближатися до чужих кордонів.
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03.03.2026 19:11 Відповісти
+7
Финский залив весь является территориальными водами Финляндии и Эстонии. Движение всех парашных калош в направлении *********** и обратно должно сопровождаться отправлением их по адресу крейсера мааацква.
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03.03.2026 19:06 Відповісти
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03.03.2026 18:57 Відповісти
Орки хотіли утікати з «радной говєні»???
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03.03.2026 18:59 Відповісти
Финский залив весь является территориальными водами Финляндии и Эстонии. Движение всех парашных калош в направлении *********** и обратно должно сопровождаться отправлением их по адресу крейсера мааацква.
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03.03.2026 19:06 Відповісти
Кацап розуміє тільки доцільність, не правила.
Ось якби то була КНР, кацап повідомив би за рік до входження до територіальних вод. При чому на китайській мові.
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03.03.2026 19:10 Відповісти
Треба балтійським країнам передати кілька водних дронів і поставити їх на бойове чергування, це одразу відібʼє бажання у кацапських потвор навіть наближатися до чужих кордонів.
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03.03.2026 19:11 Відповісти
Нота повинна бути з півтонами вибухівки
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03.03.2026 19:13 Відповісти
Погукайте балтійську тигрицю Каллас, поки вона там ультиматуми Путіну пише, його кригохлами засирають її води.
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03.03.2026 19:19 Відповісти
А Мадяру зателефонувати?
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03.03.2026 19:21 Відповісти
можемо позичить декілька БЕКів.
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03.03.2026 19:24 Відповісти
Зараз там тільки підводний дрон допоможе.
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03.03.2026 21:15 Відповісти
у нас їх є.
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03.03.2026 21:35 Відповісти
треба брати приклад з турків, скільки там секунд вистачило щоб збити літак який переткнув кордон?
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03.03.2026 19:38 Відповісти
Треба не ноту протесту, а заКуярити його!
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03.03.2026 19:56 Відповісти
Торпеда повинна мати назву НОТА ПРОТЕСТУ
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03.03.2026 20:01 Відповісти
Замість НОТИ треба відправити ТОНИ вибухівки, лише так розуміють лаптєногі.
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03.03.2026 22:15 Відповісти
Ледокол шел на освобождение судна ФРГ. Но об этом не пишут. Коментаторам нужно пользоваться своими мозгами, если они есть.
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05.03.2026 14:56 Відповісти
 
 