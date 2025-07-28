Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії, - ЗМІ
Прикордонний корабель РФ без дозволу увійшов до територіальних вод Естонії і перебував там близько 35 хвилин. Інцидент стався 26 липня на схід від острова Вайндлоо.
Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згідно із законом про державний кордон Естонії, іноземному військовому кораблю дозволено проходжувати через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього за 48 годин до проходу потрібно попередити МЗС Естонії. Російський прикордонний корабель цього не зробив.
Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією. Вони ідентифікували корабель, а також зафіксували факт порушення кордону.
Повіреному РФ вручили ноту протесту
У понеділок, 28 липня, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії, щоб вручити йому ноту протесту.
"Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах Російської Федерації", - наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
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Починають вийопуватись перед НАТОю бо знають, що їм за це нічого ніколи не буде.
Проковтнули? Тож і сидіть тихенько.
От що Естонія буде робити наступного разу в такому ж випадку?
"зелені чєловєчки" вже сходили на півгодини в Естонію...
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Через 5 хвилин "заходу" рузькімі мальчікамі вже б ласували балтійські краби.
Сьогодні Трамп передумав?