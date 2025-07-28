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Новини Порушення морського кордону Естонії кораблем РФ
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Прикордонний корабель РФ порушив морський кордон Естонії, - ЗМІ

корабель рф увійшов у води естонії

Прикордонний корабель РФ без дозволу увійшов до територіальних вод Естонії і перебував там близько 35 хвилин. Інцидент стався 26 липня на схід від острова Вайндлоо.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно із законом про державний кордон Естонії, іноземному військовому кораблю дозволено проходжувати через територіальні води країни, здійснюючи мирний прохід. Для цього за 48 годин до проходу потрібно попередити МЗС Естонії. Російський прикордонний корабель цього не зробив.

Військово-морські сили Естонії стежили за ситуацією. Вони ідентифікували корабель, а також зафіксували факт порушення кордону.

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Повіреному РФ вручили ноту протесту

У понеділок, 28 липня, МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії, щоб вручити йому ноту протесту.

"Порушення морського кордону Естонії Росією є серйозним і неприйнятним інцидентом. Це повідомлення було також передано тимчасовому повіреному в справах Російської Федерації", - наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Автор: 

корабель (1620) росія (66879) Естонія (1669)


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Топ коментарі
+6
А НАТА - всрата!
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28.07.2025 17:34 Відповісти
+5
Цікаво, а коли цей корабель висадить десант на островах - то будуть слідкувати і заявлять рішучій протест? Хіба у естенських прикордонників немає кораблів чи катерів?
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28.07.2025 17:30 Відповісти
+5
Звісно, це провокація.
Проковтнули? Тож і сидіть тихенько.
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28.07.2025 17:35 Відповісти
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А що кораблі ворога НАТО роблять у морі НАТО ? Не пора лі їх до мацкви відправити ?
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28.07.2025 17:22 Відповісти
Рузьге хорохо́рьки на марші!
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28.07.2025 17:25 Відповісти
а шо там НАТА ?
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28.07.2025 17:29 Відповісти
А НАТА - всрата!
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28.07.2025 17:34 Відповісти
НАТА обЄспокоілась...
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28.07.2025 17:35 Відповісти
Цікаво, а коли цей корабель висадить десант на островах - то будуть слідкувати і заявлять рішучій протест? Хіба у естенських прикордонників немає кораблів чи катерів?
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28.07.2025 17:30 Відповісти
Десант у вигляді "мальчіковвтрусіках" на гідроскутерах буде висаджений з круїзного лайнера.
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28.07.2025 17:33 Відповісти
Рузкій ваєнний карабль йде нахій!
Починають вийопуватись перед НАТОю бо знають, що їм за це нічого ніколи не буде.
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28.07.2025 17:32 Відповісти
Звісно, це провокація.
Проковтнули? Тож і сидіть тихенько.
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28.07.2025 17:35 Відповісти
+ Готуйтесь до наступної.
От що Естонія буде робити наступного разу в такому ж випадку?
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28.07.2025 17:48 Відповісти
вітаю естонців!
"зелені чєловєчки" вже сходили на півгодини в Естонію...

.
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28.07.2025 17:43 Відповісти
Немає на них Ердогана!
Через 5 хвилин "заходу" рузькімі мальчікамі вже б ласували балтійські краби.
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28.07.2025 17:52 Відповісти
ЮРІЙ ФЕЛЬШТИНСТКИЙ УЧОРА - ВОСЕНИ хйло АБО НА КИЇВ АБО НА БАЛТІЙЬКІ КРАЇНИ ( до вчора це індульгенція від Трампа його 50 днями )
Сьогодні Трамп передумав?
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28.07.2025 17:55 Відповісти
Понти від боягуза *****!
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28.07.2025 18:40 Відповісти
 
 