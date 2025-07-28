Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии, - СМИ

Пограничный корабль РФ без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии и находился там около 35 минут. Инцидент произошел 26 июля к востоку от острова Вайндлоо.

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого за 48 часов до прохода нужно предупредить МИД Эстонии. Российский пограничный корабль этого не сделал.

Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией. Они идентифицировали корабль, а также зафиксировали факт нарушения границы.

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Поверенному РФ вручили ноту протеста

В понедельник, 28 июля, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.

"Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах Российской Федерации", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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