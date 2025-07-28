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Новости Нарушение морской границы Эстонии кораблем РФ
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Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии, - СМИ

корабль РФ вошел в воды Эстонии

Пограничный корабль РФ без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии и находился там около 35 минут. Инцидент произошел 26 июля к востоку от острова Вайндлоо.

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды страны, осуществляя мирный проход. Для этого за 48 часов до прохода нужно предупредить МИД Эстонии. Российский пограничный корабль этого не сделал.

Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией. Они идентифицировали корабль, а также зафиксировали факт нарушения границы.

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Поверенному РФ вручили ноту протеста

В понедельник, 28 июля, МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.

"Нарушение морской границы Эстонии Россией является серьезным и неприемлемым инцидентом. Это сообщение было также передано временному поверенному в делах Российской Федерации", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Автор: 

корабль (2049) россия (96693) Эстония (1476)


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Топ комментарии
+5
А НАТА - всрата!
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28.07.2025 17:34 Ответить
+4
А що кораблі ворога НАТО роблять у морі НАТО ? Не пора лі їх до мацкви відправити ?
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28.07.2025 17:22 Ответить
+4
Цікаво, а коли цей корабель висадить десант на островах - то будуть слідкувати і заявлять рішучій протест? Хіба у естенських прикордонників немає кораблів чи катерів?
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28.07.2025 17:30 Ответить
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А що кораблі ворога НАТО роблять у морі НАТО ? Не пора лі їх до мацкви відправити ?
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28.07.2025 17:22 Ответить
Рузьге хорохо́рьки на марші!
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28.07.2025 17:25 Ответить
а шо там НАТА ?
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28.07.2025 17:29 Ответить
А НАТА - всрата!
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28.07.2025 17:34 Ответить
НАТА обЄспокоілась...
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28.07.2025 17:35 Ответить
Цікаво, а коли цей корабель висадить десант на островах - то будуть слідкувати і заявлять рішучій протест? Хіба у естенських прикордонників немає кораблів чи катерів?
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28.07.2025 17:30 Ответить
Десант у вигляді "мальчіковвтрусіках" на гідроскутерах буде висаджений з круїзного лайнера.
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28.07.2025 17:33 Ответить
Рузкій ваєнний карабль йде нахій!
Починають вийопуватись перед НАТОю бо знають, що їм за це нічого ніколи не буде.
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28.07.2025 17:32 Ответить
Звісно, це провокація.
Проковтнули? Тож і сидіть тихенько.
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28.07.2025 17:35 Ответить
+ Готуйтесь до наступної.
От що Естонія буде робити наступного разу в такому ж випадку?
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28.07.2025 17:48 Ответить
вітаю естонців!
"зелені чєловєчки" вже сходили на півгодини в Естонію...

.
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28.07.2025 17:43 Ответить
Немає на них Ердогана!
Через 5 хвилин "заходу" рузькімі мальчікамі вже б ласували балтійські краби.
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28.07.2025 17:52 Ответить
ЮРІЙ ФЕЛЬШТИНСТКИЙ УЧОРА - ВОСЕНИ хйло АБО НА КИЇВ АБО НА БАЛТІЙЬКІ КРАЇНИ ( до вчора це індульгенція від Трампа його 50 днями )
Сьогодні Трамп передумав?
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28.07.2025 17:55 Ответить
Понти від боягуза *****!
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28.07.2025 18:40 Ответить
 
 