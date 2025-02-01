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Норвегия отпустила судно с российским экипажем, подозреваемое в повреждении кабелей в Балтийском море

НАТО посилює охорону підводної інфраструктури в Балтійському морі

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем, которое ранее было задержано в связи с подозрением в повреждении кабелей в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, чтобы судно оставалось в Тромсе. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с тем, что случилось", - пояснили в полиции Тромсе.

В деле также фигурирует судно Vezhen, которое было задержано шведской полицией 27 января. Оно находилось в районе Балтийского моря, где был поврежден кабель. Экипаж судна заявил, что повреждение произошло из-за шторма, а не из-за умышленных действий.

Как сообщалось ранее, судно Silver Dania курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Судно принадлежит норвежской компании, ходит под норвежским флагом, однако его экипаж состоит из 11 россиян. Задержание произошло по запросу Латвии, а экипаж добровольно прошел через норвежскую береговую охрану.

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Повреждение кабелей в Балтийском море

Утром 26 января в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель, который связывает Латвию и Швецию. Кабель, по сообщениям, принадлежит государственному акционерному обществу "Латвийский государственный радиотелевизионный центр".

Повреждение кабеля впоследствии подтвердили власти Швеции.

Латвийские власти сообщили, что система мониторинга передачи данных зафиксировала сбой на участке, соединяющем латвийский порт Вентспилс и шведский остров Готланд. Как говорится в сообщении, есть основания полагать, что кабель был поврежден в результате "внешнего воздействия".

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Автор: 

корабль (2046) Норвегия (711) кабель (36)


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Топ комментарии
+15
Я так розумію, росіяни можуть робити любі пакості проти європейських країн розуміючи що нічого за це не буде. Європу заціпило від страху. Розмови про чемоданчик ***** можна вже переносити на західних політиків. Зараз вони серуть під себе від однієї тільки думки про кацапів.
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01.02.2025 12:16 Ответить
+13
Виходить що ніхто не винен. Кабелі самі рвуться, причому один за одним. Непереборна сила природи.
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01.02.2025 12:16 Ответить
+10
Ердоган, зробив ПОПЕРЕДЖЕННЯ і більше московіти, навіть до лінії кордону не наближаються!
Маємо, що маємо...
Ось такі вони, у кожного Уряду, оті фаберже...
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01.02.2025 12:04 Ответить
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01.02.2025 11:57 Ответить
Надо было магнитную мину под днище и потом простить и отпустить.
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01.02.2025 11:58 Ответить
Норвегія відпустила на дно судно з російським екіпажем

Так було б набагато краще
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01.02.2025 12:01 Ответить
Якорь хоть забрали?
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01.02.2025 12:02 Ответить
Мабуть тимчасово вилучили, дослідили та повернули з вмонтованою спецтехнікою прихованої фіксації використання якорів не за призначенням під час шторму.
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01.02.2025 14:18 Ответить
Саме факт що всі члени екіпажу росіяни мав би бути ретельно дослідженим. І хто з них в штатському чи всі.
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01.02.2025 12:03 Ответить
Ердоган, зробив ПОПЕРЕДЖЕННЯ і більше московіти, навіть до лінії кордону не наближаються!
Маємо, що маємо...
Ось такі вони, у кожного Уряду, оті фаберже...
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01.02.2025 12:04 Ответить
Виходить що ніхто не винен. Кабелі самі рвуться, причому один за одним. Непереборна сила природи.
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01.02.2025 12:16 Ответить
Я так розумію, росіяни можуть робити любі пакості проти європейських країн розуміючи що нічого за це не буде. Європу заціпило від страху. Розмови про чемоданчик ***** можна вже переносити на західних політиків. Зараз вони серуть під себе від однієї тільки думки про кацапів.
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01.02.2025 12:16 Ответить
Коли кацапи побачили умови в норвезькій тюрмі, вони дружно зізнались у всіх злочинах і вбивстві Кеннеді і просили довічного увязнення. Але жорстокі норвежці придумали їм суворіше покарання - вислали їх на росію.
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01.02.2025 12:19 Ответить
Я єдине не розумію навіщо норвежці на своє судно набрали кацапів. Зарплата не залежить від країни походження члена екіпажу. То могли б і поляків чи філіпків взяти. Навіщо ризикувати співпрацею з потенційним ворогом.
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01.02.2025 12:24 Ответить
Скоріш за все це фірма-судновласник зареєстрована на підставну особу. Кацапи давно подібним шахрайством займаються.
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01.02.2025 12:43 Ответить
Зараз можлива тактика пошкоджень у Балтійському морі коли під комерційним судном буде йти російська мінісубмарина яка й пошкодить лінію. А підозрюване судно навіть після затримання не зможуть фізично причепити до інциденту.
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01.02.2025 12:20 Ответить
Тоді навіщо хапали якщо не було жодних висновків. Заради піару? Так само було з клоунадою із фінським спецназом на вертольотах. Показуха. Там вони мало не покалічилися.
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01.02.2025 12:31 Ответить
Безкарність - призводить до рецидиву злочину. Замість дій, що на порядок ескалює та показуть жорстку відповідь на гібридну агресію, НАТО і Ко грають в " колеси-насоси"... Це ж вже було...
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01.02.2025 12:59 Ответить
Кино какое, то. Сказали на борту было дофига шпионского оборудования, так это оказывается нормально?
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01.02.2025 13:01 Ответить
Знову кацапи "ні при дєлах", так?
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01.02.2025 13:59 Ответить
Коли таке читаю, мимоволі згадую: Тріумфальна арка в Парижі. Попід нею гарцюють фашисти, що зайшли у місто без жодного супротиву. Обабіч стоять парижани, опустивши голови. Історя повториться! Тільки у більших масштабах.
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01.02.2025 14:32 Ответить
 
 