Норвегия отпустила судно с российским экипажем, подозреваемое в повреждении кабелей в Балтийском море

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с российским экипажем, которое ранее было задержано в связи с подозрением в повреждении кабелей в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Расследование будет продолжено, но мы не видим причин, чтобы судно оставалось в Тромсе. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с тем, что случилось", - пояснили в полиции Тромсе.

В деле также фигурирует судно Vezhen, которое было задержано шведской полицией 27 января. Оно находилось в районе Балтийского моря, где был поврежден кабель. Экипаж судна заявил, что повреждение произошло из-за шторма, а не из-за умышленных действий.

Как сообщалось ранее, судно Silver Dania курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Судно принадлежит норвежской компании, ходит под норвежским флагом, однако его экипаж состоит из 11 россиян. Задержание произошло по запросу Латвии, а экипаж добровольно прошел через норвежскую береговую охрану.

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Повреждение кабелей в Балтийском море

Утром 26 января в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель, который связывает Латвию и Швецию. Кабель, по сообщениям, принадлежит государственному акционерному обществу "Латвийский государственный радиотелевизионный центр".

Повреждение кабеля впоследствии подтвердили власти Швеции.

Латвийские власти сообщили, что система мониторинга передачи данных зафиксировала сбой на участке, соединяющем латвийский порт Вентспилс и шведский остров Готланд. Как говорится в сообщении, есть основания полагать, что кабель был поврежден в результате "внешнего воздействия".

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