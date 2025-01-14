Норвежское правительство расширило перечень безопасных областей в Украине: люди, проживающие там, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии

Правительство Норвегии признало еще несколько областей Украины безопасными. Отныне люди, которые там живут, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии.

Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), информирует Цензор.НЕТ.

13 января Директорат признал еще несколько областей Украины безопасными.

Отныне Норвегия считает безопасными такие области Украины:

Черкасская;

Черновицкую;

Ивано-Франковскую;

Хмельницкую;

Кировоградскую;

Киевскую (область, не город);

Львовскую;

Полтавскую;

Ривненскую;

Тернопольскую;

Винницкую;

Волынскую;

Закарпатскую;

Житомирскую области.

Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты.

В частности, во внимание принимается то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Также оно касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

