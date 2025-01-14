РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости
12 118 95

Норвежское правительство расширило перечень безопасных областей в Украине: люди, проживающие там, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии

Норвегія розширює перелік безпечних областей України

Правительство Норвегии признало еще несколько областей Украины безопасными. Отныне люди, которые там живут, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии.

Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), информирует Цензор.НЕТ.

13 января Директорат признал еще несколько областей Украины безопасными.

Отныне Норвегия считает безопасными такие области Украины:

  • Черкасская;
  • Черновицкую;
  • Ивано-Франковскую;
  • Хмельницкую;
  • Кировоградскую;
  • Киевскую (область, не город);
  • Львовскую;
  • Полтавскую;
  • Ривненскую;
  • Тернопольскую;
  • Винницкую;
  • Волынскую;
  • Закарпатскую;
  • Житомирскую области.

Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты.

В частности, во внимание принимается то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Также оно касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.

Читайте также: США продлили на 1,5 года особый статус для беженцев из Украины

Автор: 

беженцы (1674) безопасность (1123) Норвегия (732) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Непогано.
Для багатьох халява сквнчуєтся.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:18 Ответить
+28
Цей крітерій потрібно було ввести ще у 2022 році, причому всім країнам.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:22 Ответить
+14
Я вже писав тут, що в 23 році у Норвегію виїхали ,,біженцями,, знайомі, які після 14 року поїхали жити в Крим. Але ж українські паспорти не викинули. По ним зараз і проживають на норвежські податки.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непогано.
Для багатьох халява сквнчуєтся.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:18 Ответить
Погано. Для багатьох життя закінчується.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:20 Ответить
А шо їх, поціновувачив халяви, будут відстрілювати чи труіти?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:35 Ответить
То дійсно тортури, як шо ЗЕлені.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:08 Ответить
сквнчуэтся точно грамотей
показать весь комментарий
14.01.2025 19:24 Ответить
Перше слово речення треба починати з великій літери грамотей.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:30 Ответить
Що ти там белькочиш, немов дика людина? Сиди в Данії мочки та жери оселедці. Філолог.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:43 Ответить
не для багатьох, а для тих, хто після 13 січня 25 року вирішить поїхати туди з безпечних областей.

ну і яка тобі різниця, скільки і кому платять? ти як кацап, заздриш іншим.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:18 Ответить
Федір, а от ти особисто коли сдристнув з України? Після 27 жовтня 2024 року чи значно ранійше?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:20 Ответить
спочатку ти на питання дай відповідь
показать весь комментарий
14.01.2025 20:26 Ответить
Ясно, федір, шо ти сдристнув ще 24.02.2022 року. Максимум 25-26.02.2022.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:53 Ответить
ти не відповів на питання. дай відповідь а не крути жопою, як кацап.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:55 Ответить
Федір, відповідаю - мені насрати скільки та хто халявщикам та нащадкам П.П. Шарікова платить. Відповід закінчив.
А тепер Федір, чекаю від тебе відповідь на поставлене тобі запитання.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:01 Ответить
точно ти кацап. ти ж писав що не "насрать" тобі, а "непогано" - що означає, що ти до цього позитивно відносишся. а зараз брешеш, що тобі "насрать". а брешуть тут кацапи.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:06 Ответить
Федір, ти не надав відплвідь, а перднув у калюжу. Як завжди. Чекаю відповідь і не крути, як ти написав - жопою.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:08 Ответить
в твоєму питанні пресупозиція.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:11 Ответить
Федір, касаб, крути, як ти написав - жопою.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:13 Ответить
пояснюю для тупих, в твоєму питанні пресупозиція - це ти крутиш жопою, кацап.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:38 Ответить
Тобто, Федір, ти сдристнув ще 24.02.2022 р.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:33 Ответить
тобто ти видумав собі якусь юхню і радуєшся. ну й добре.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:37 Ответить
Пензюк Федір не кркти жопой а надай відповідь.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:59 Ответить
пояснюю для тупих, в твоєму питанні пресупозиція - це ти крутиш жопою, кацап. ось тобі відповідь на твоє провокативне питання.

я не виїжджав нікуди. я ж не ти.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:18 Ответить
Мало тобі шо ти пензюк, Федір, який крутить жопой, так ти ще і сцікливе брехло.
То шо ти з Параші не виіджав я вірю.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:58 Ответить
так я ж вже довів, що кацап тут ти. а не я.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:03 Ответить
Невже!?
Не крути жопой як воша на разпеченій пательні, пензюк Федір з Параші.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:12 Ответить
До речі, лапоть, шодний українець не напише "жопой".
У тебе онучи разв'язались на портках.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:03 Ответить
в тебе з очима проблеми. ну і таке слово в укр мові є. гуглв допомогу, філолох.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:08 Ответить
Федір, пензюк, не крути, як ти написав - жопою.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:15 Ответить
Ну якщо насправді, то різниця таки є, і справа не в заздрощах. Німеччина наприклад рахувала кошти для біженців, як військову допомогу Україні. Тобто по факту нашу біженці відібрали гроші у ВСУ. Не в тих масштабах, як ОП, звісно, але все ж таки відібрали. І так трапилось, що я знаю багато родин "нових німців". Тому здогадуюсь, чому ростуть антиукраїнські настрої на заході (це знов, якщо відкинути фактор Зєлі і ко). Хто каже про те, що наші біженці самі працьовиті і самі розумні, або помиляється, або просто бреше. Там все не дуже добре. Сирійці, яких тут часто клянуть на форумі, часто бувають більш адекватними, ніж наші. І щось мені здається, що норвежці це вже теж зрозуміли.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:14 Ответить
"Німеччина наприклад рахувала кошти для біженців, як військову допомогу Україні. Тобто по факту нашу біженці відібрали гроші у ВСУ"

тобто якби німці не платили гроші біженцям, то ці гроші вони віддали б на ЗСУ? серйозно? ага, ось чому тауруси не дали, бо гроші на біженців витратили.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:01 Ответить
А чого ти сюди ліпиш Тауруси? Тауруси - це суто політичне рішення. Вони ніяк не впливають на розмір військової допомоги. А ось все інше - так.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:46 Ответить
приліпи леопарди.
показать весь комментарий
15.01.2025 17:06 Ответить
Я кажу що українці- самі працьовиті. В канаді по дві роботи мають і на ніщенські пособія не протягнеш. Це Німеччина розбестила людей
показать весь комментарий
15.01.2025 15:18 Ответить
Українці є дуже різні. А ви зараз намагаєтеся об'єднати тих, хто їхав працювати і жити з тими, хто виїхав за соціалкою. В Німеччину більшість їхала саме за соціалкою. Тут як з висловлюванням про пропаганду: "Пропаганда не робить людей тупими, вона з самого початку орієнтована на тупих(с)". Я дуже сумніваюся, що хтось із бідних, тупих, ледачих мав змогу виїхати до США або Канади. Це з самого початку доволі складно. А ось у Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину - легко! Але ось біда, у Польщі платять тільки дітям, тому дорослим треба працювати, а у Німеччині - необов'язково! Тому Німеччина і зібрала свій "контингент". І я не кажу, що всі такі. Але таких дуже багато.
показать весь комментарий
15.01.2025 16:18 Ответить
Мало что ли малин в Марьиной роще?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 19:18 Ответить
Полтавская область "безопасная"? Ну-ну...
показать весь комментарий
14.01.2025 19:21 Ответить
На сьогодні Полтавська область більше безпечна аніж Київська.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:32 Ответить
Дивний поділ Одеська область небезпечна, а Полтавська і Кіровоградська безпечні, хоча бомбардування Кременчука і Світловодська відбуваються практично щотижня.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:00 Ответить
Цей крітерій потрібно було ввести ще у 2022 році, причому всім країнам.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:22 Ответить
Тільки хотів пошити костюм з отлівом і прошвирнутись по Німетчинах - ех не звезло
показать весь комментарий
14.01.2025 19:27 Ответить
Я вже писав тут, що в 23 році у Норвегію виїхали ,,біженцями,, знайомі, які після 14 року поїхали жити в Крим. Але ж українські паспорти не викинули. По ним зараз і проживають на норвежські податки.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:30 Ответить
на сьогодні в Норвегії таких понад 30-40 %..... із порядка 76 000 яким надано іменований "колективний прихист", а "пачітателей кацапського світу" ще більше....
показать весь комментарий
14.01.2025 20:15 Ответить
Як тільки почалася гостра фаза, з окупованого Донбасу (з тієї, частини, де спокійно з 2014 року), повалили на Захід родинами. Додай сюди міста, що були окуповані після 2022 року... І своїх поглядів вони не змінювали. Вони повезли на Захід частку "русского мира". І для України було б краще, якби вони і залишились там. Але проблема у тому, що з таким напливом мігрантів Захід перестає бути Заходом.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:23 Ответить
У норвежців, якщо вони надають, дуже великі критерії допомоги, зокрема люди, які її отримують, живуть у кращих житлових умовах, ніж жили в Україні, це велике навантаження на видатки їх країни, цілком прагматичний і чесний підхід, щоб поменше трутнів сіло на шию.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:31 Ответить
Гнать понимаешь ли халявщиков в шею! (и не только в шею)Хера себе. Больше тысячи долларов эти псевдо-переселенцы получают в Норвегии. Нихера не делают только срут да жрут. А Херсон и Запорожье и Сумы и Донбасс каждый день бомбят. А воно приперлось в Норвегию с Западной Укураины "я мол беженец"! И на дурняк бабло гребет не малое хотя его Волыни или Закарпатью ничего не угрожает
показать весь комментарий
14.01.2025 19:31 Ответить
Головне - створили прецедент... Тепер ці "патріоти України" можуть "ломонуться" в інші країни... Однак, знову повторюю - "прецедент створено"... І ці країни будуть брать приклад з норвежців...
показать весь комментарий
14.01.2025 19:33 Ответить
Прецедент смертної кари у світі є? Є...
Чому інші крахни не "беруть приклад"?
Бо дурні, правда?
Чи їм ваше мнєніє до лямпочкі?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:58 Ответить
Не плутай "хєр" з пальцем... А "хитрожопих" завжди вистачає... У мене дочка з сім"єю жила у 2022-му у Львівській області. Обидві квартири здавалися "біженцями. Самі жили за кордоном, а з моїх "гроші дерли" несусвітні... Так мої з-під обстрілів утекли (і вже додому повернулися), а ці від чого до цих пір в Угорщині ховаються?...
А "лямпочку" прилаштуй собі на лоба - може, в голові посвітлішає?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:11 Ответить
дуже емоційно, тому не зрозуміло чи все правда
- "Обидві квартири здавалися "біженцями" - звідкіля відомо, що здавали "біженці" ?
- чому "дочка з сім"єю" знімала дві квартири ?
чому не три, або більше?
- чому виїхали у Львівську область, якщо є інші області - де не будуть "дерти" гроші
- чому не виїхали за кордон, щоб не "дерли" гроші
- звідкіля відомо, що "до цих пір в Угорщині ховаються"?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:32 Ответить
Ну, щодо "сумбуру" в твоїй голові, мені давно відомо. Тому, боюсь, мої пояснення тобі мало допоможуть... Але спробую пояснить:
1. По квартплату приїждали регулярно, з-за кордону. Самі господарі казали;
2. Квартири знімали не обидві відразу, а по черзі. Бо у першій було електроопалення і це було дорогувато;
3. Як тільки кацапів вигнали за кордон і щезла загроза окупації міста - повернулися додому;
4. Деруть гроші скрізь - Львів - не виключення;
5. Виїхали туди, куди змогли, і не очікували, що це буде надовго;
6. Дочка познайомилася з їх сусідами - спілкуються і досі...
Я на всі питання відповів?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:44 Ответить
це ваші вологі, нквдистські мрії.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:14 Ответить
На свої "мрії" глянь...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:16 Ответить
В мене мрії прості: мати роботу, щоб було що поїсти та комуланку сплатити.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:29 Ответить
Ну, так іди і працюй... Можеш на двох роботах відразу... Щоб було чим "комуланку" платить і смачно їсти... Може, тоді будеш зайнятий і перестанеш на "Цензор" лізти, з дурними звинуваченнями?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:33 Ответить
І підписати собі смертний вирок? Нізащо.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:51 Ответить
Тебе швидше, "заб"ють, як мамонта", на "Цензорі"...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:55 Ответить
Ги ги ги
показать весь комментарий
14.01.2025 22:00 Ответить
Сміється той, хто сміється останнім... Таких, як ти, я перебачив сотні на форумі... Спочатку "обліковував"... А потім "махнув рукою" і повикидав усі записи... Бо ви щезали швидше, ніж встигали тут усім осточортіть...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:04 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 22:08 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 09:53 Ответить
Господи, хоть кто-то из адекватных стран нашелся. Когда ж такое будет в Германии. Пока о таком только мечтать.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:45 Ответить
А ти кацап, що кацапською пишеш? А ти вже коли на свою кацапію поїдеш?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:52 Ответить
Только новая власть, с определённой риторикой и соответствующими программами защитит Германию от экономических беженцев.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:55 Ответить
вилізло гівно з афд. Цензор забань цього фашиста на вічно.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:02 Ответить
Это не правильный метод- забанить. От этого ничего не измениться. Нужно фактами и аргументами убедить. А проигравший и обделённый всегда будет истерично кричать - "забаньте!"
показать весь комментарий
14.01.2025 20:09 Ответить
навіщо на українському інтернет ресурсі наративи фашистів з афд, ще й ти кацапське тут.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:25 Ответить
никаких нарративов. Всё, как говориться, чинно, благородно. Обмениваемся мыслями и видениями. Дискуссионный ресурс. Старое, советское, диванное поколение приобщается к веяниям новой волны украинской реальности. Если совсем просто и упрощённо про "ЦН".
показать весь комментарий
14.01.2025 20:38 Ответить
А хочеш - я тебе "заб"ю" анекдотом?
Foma Gluk

Господи, хоть кто-то из адекватных стран нашелся. Когда ж такое будет в Германии. Пока о таком только мечтать.

14.01.2025 19:45
Анекдот - наче про тебе: "Були два куми. Якось випивали разом. Напилися "до усрачки". От один другому і каже :
- Куме! А що ото є ПДРС:
- Так ото як два чоловіки ивуть, як чоловік з жінкою?
- А хіба то має якийсь смак?
- Не знаю... Давайте, спробуємо...
От один іншого "товче" і сльозами заливається...
- Куме! Чого плачете? Вам боляче?
Кум як уріже його по потилиці:
- Мовчи, клятий ПДРСе!. Був у мене один кум - і той став ПДРСом!
Десь так і з тобою...От ти чкурнув давно за кордон - будувать собі "комунізм в окремо взятій сім"ї". Отримав посвідку на проживання (а може, і громадянство). А другий став біженцем - бо втік, коли війна почалася. І тепер ти верещиш не тому, що кум такий поганий - а тому що він заважає твоєму благополуччю... Бо проти сирійців ти не "бухтиш"... А їх набагато більше - і вони точно не працюють...
А може, ти просто кацапський провокатор"? Це - більш реально...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:30 Ответить
Своє гівно не смердить
показать весь комментарий
14.01.2025 21:43 Ответить
Я всех считаю "понаехавших в Германию" беженцами так или иначе. Я даже себя отношу, как и других поздних переселенцев, к экономическим (но важны ньюансы). Как и выехавшим типо из-за войны из разных жоп мира(эти страны всегда супер бедные. Хмм...?) Но открываем законы Германии, и читаем- беженец, это который выехал с воюющей страны в поисках безопасности, и обрёл её в первой же стране по другую сторону любой границы. Т.е любой украинец, выехавший через Польшу(к примеру) обрёл безопасность соответственно уже в Польше. А те, кто поехал дальше, является экономическим беженцем, а таким по немецким законам Германия не имеет права оставлять у себя, помогать и поддерживать. Это законы Германии, это не я придумываю. Вон норвежцы пошли дальше. Они, грубо говорят, езжайте на западную Украину и будет вам счастье. Хватит строить из себя обиженных и обездоленных.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:16 Ответить
Не "крути хвостом"... Т и не "біженець... Ти - "ВТІКАЧ" і "УХИЛЯНТ"! Та ще й "шкурник"... Бо, замість "будувать Європу" у себе вдома, "чкурнув зав бугор"... А зараз "котиш бочку" на тих, хто не втік, а жив у своїй державі до останнього... Та ще й набираєшся нахабства повчать нас, "как абустроить Украину"...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:31 Ответить
Знакомая песня. Хотите отвечу вам универсальным ответом- "я уехал, потому что мудрый нарид выбрал зелёную шмарклю, и поэтому я сразу понял что к чему, и уехал за долго до войны в 19году."
Всё, оправдался? Здесь вроде такое канает?
показать весь комментарий
14.01.2025 22:41 Ответить
Не бреши... Ти просто вирішував свої "шкурні" питання... Бо саме такі, як ти, якраз за "шмарклю" і голосували... А потім, напаскудивши, "чкурнули за бугор"...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:44 Ответить
Пытливый у вас ум для вашего возраста. Это похвально. Хорошо, что вы нашли отдушину на ЦН. Сами спрашиваете, сами отвечаете... как говориться: "люблю говорить сам с собой. Почему бы не поговорить с умным человеком!?".)))
показать весь комментарий
14.01.2025 22:48 Ответить
Так у тебе ж нема аргументів... Я ж тобі сказав - "заб"ю"...
А нічого тут з себе корчить "правдоруба"... Ти сказав - "Іду на ВИ!!!"?... От і отримав по морді...
показать весь комментарий
14.01.2025 22:53 Ответить
Яре, про сирійців - це міф. Серед них доволі багато людей з нормальною освітою, які знають кілька мов. А ось якість наших біженців у Німеччині не дуже. Тому рівень працевлаштування українців і сирійців майже однаковий, але поки що не на нашу користь.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:36 Ответить
Напиши про це людям, що насправді вже давно живуть в Європі... Хоч буде над чим посміяться... Цей "Фома" - звичайний "внутріМКАДівський батрак" під "проксі"... Я на таких тут "набачився" та "начитався"...
показать весь комментарий
15.01.2025 08:53 Ответить
Яре, у мене багато знайомих там. Є такі, що вже пенсію заробили. А ще є німецька статистика. І там пишуть про процент працевлаштування сирійців і українців. Сирійців у Німеччині працювало 42 відсотки працездатного віку. А українців лише 30. І це легко пояснюється тим, що з Сирії виїжджала у Німеччину молодь, а у нас у 2022 році туди кинулися пенси з Донбасу. І ви не під тим кутом дивитесь, коли цікавитесь людьми, що насправді живуть у Європі. Ті люди їхали жити і працювати, а значна частина ******** біженців їхала перечекати і за субсидіями. Тому є прірва між "якістю" тих біженців і ********.
Я не хочу розбирати особистість Фоми - просто нецікаво. Але перелік областей, люди з яких можуть бути біженцями, мав бути створений одразу. А так українськими біженцями чомусь виявились кримчани, луганчани, дончани, а ще чомусь захід України, цигани, вьєтнамці. Хоча саме з останніми ніяких проблем нема - ними займається своя діаспора, у них є робота. Все трохи не так, як це віствітлюється у наших новинах. І частково тому і падає підтримка України на Заході.
Чомусь більшість наших вважає європейців (українців я теж вважаю європейцями) такими себе суперлюдьми. Мабуть тому, що приємно бути кращими за всіх. Але правда у тому, що вже навіть у консервативній Польші з'явились індуси, в'єтнамці і ще бог його знає хто. І ми (я вже не кажу про більш економічно розвинені країни) реально не можемо з ними конкурувати у витривалості. Вони можуть працювати більше 12 годин у постійному темпі без вихідних і перекурів. А IT сферу у європейців відвойовують ... турки. І це реальність.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:40 Ответить
Ти анекдот про "кума" і "ПДРСа" чув? Тут - та сама картина...
показать весь комментарий
14.01.2025 20:38 Ответить
Ніколи. Бо німці не ідіоти. Принаймі не настільки. Їм потрібна біла працьовита робоча сила. І вони її матимуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:02 Ответить
Нет. Обычному немцу не нужна такая конкуренция. Он уже плюётся от мигрантов из бедных стран. Т.к. работодатель начинает наглеть, ведь он всегда может сказать- не нравиться, пошёл нах. тогда, наберу вон недорогих украинцев. Да и украинцы особо не спешат работать. По статистики 200 тыс. из 2 млн. вышли на работу. Т.е. всего 10процентов. И это после 3х лет сидения на шеи у немецкого налогоплательщика, ели как принудили 10 процентов.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:23 Ответить
Ясно. Бот.
показать весь комментарий
15.01.2025 01:48 Ответить
Київська обл. безпечнійша за Київ? коли боневтік і дєрьмак в Києві, то масових ракетних обстрилів на місто немає. чому так?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:00 Ответить
В Німеччині багато економічних біженців пенсіонерів , у яких діти , онуки проживають в Україні . Тобто , онукам нічого не загрожує , а от їм так )))
показать весь комментарий
14.01.2025 20:03 Ответить
Це треба було зробити ще у 2022 році. Якось зустрічав українських біженців в аеропорту ( знайомі попросили, бо в їхню машину всі не вміщались) . На питання, звідки вони приїхали, відповіли що зі Стрийського району Львівської області. Коли я запитав, що їм загрожувало на заході країни, мене ще й звинуватили, що я їм не співчуваю.За те вони вже знали що їм винна Америка, а також які пільги їм нададуть тут.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:29 Ответить
Яка різниця, якщо США прийняли закон - то дозволили приїхати
TPS або U4U майже нічого не дають, окрім легально залишитись, та мати дозвіл на роботу
тобто пільга це право на роботу...

автор теж колись приїхав до США, та мабуть отримав пільгу працювати, та скористався цим - знав же, що США винні, та дозволять працювати

США "після "відмови" Україною від яз - отримали економію в 30млрд на рік
не витратили на стримування яз десь 700+млрд
показать весь комментарий
14.01.2025 21:17 Ответить
Це як із Сирією. Європейські країни бігли і падали поспішаючи скасувати прийом сирійських біженців, відразу після від'їзду Асада. Хоча там справжня війна тільки почалася.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:36 Ответить
А Закарпатська чому безпечна? Там же сафарі на людей!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:02 Ответить
ета другоє
показать весь комментарий
14.01.2025 21:15 Ответить
А работать не пробували? Хоча з іншої сторони сидиш такий в Ясинуватій потягуєш сігу під пивасик, а потім такий ***** і пьех в Парижі каву з кровасаном
показать весь комментарий
14.01.2025 21:59 Ответить
???
показать весь комментарий
14.01.2025 22:04 Ответить
Це я про любителів халяви, які виїхали і сидять там на шиї у мєсних, здаючи квартири на Західній Україні бідним переселенцям з небезпечних районів
показать весь комментарий
14.01.2025 22:07 Ответить
Зрозуміло. Дякую.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:09 Ответить
 
 