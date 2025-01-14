Норвежское правительство расширило перечень безопасных областей в Украине: люди, проживающие там, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии
Правительство Норвегии признало еще несколько областей Украины безопасными. Отныне люди, которые там живут, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии.
Об этом сообщил норвежский Директорат по делам иностранцев (UDI), информирует Цензор.НЕТ.
13 января Директорат признал еще несколько областей Украины безопасными.
Отныне Норвегия считает безопасными такие области Украины:
- Черкасская;
- Черновицкую;
- Ивано-Франковскую;
- Хмельницкую;
- Кировоградскую;
- Киевскую (область, не город);
- Львовскую;
- Полтавскую;
- Ривненскую;
- Тернопольскую;
- Винницкую;
- Волынскую;
- Закарпатскую;
- Житомирскую области.
Если человек, который подает заявку на защиту в Норвегии, проживал в "безопасной" области, то заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты в Норвегии намного строже, чем для коллективной защиты.
В частности, во внимание принимается то, может ли украинская власть предоставить человеку защиту. Изменение касается только тех, кто обратился за защитой с 28 сентября 2024 года и не получил ответа на свое заявление до 13 января. Также оно касается тех, кто обратится за защитой после 13 января 2025 года.
Я не хочу розбирати особистість Фоми - просто нецікаво. Але перелік областей, люди з яких можуть бути біженцями, мав бути створений одразу. А так українськими біженцями чомусь виявились кримчани, луганчани, дончани, а ще чомусь захід України, цигани, вьєтнамці. Хоча саме з останніми ніяких проблем нема - ними займається своя діаспора, у них є робота. Все трохи не так, як це віствітлюється у наших новинах. І частково тому і падає підтримка України на Заході.
Чомусь більшість наших вважає європейців (українців я теж вважаю європейцями) такими себе суперлюдьми. Мабуть тому, що приємно бути кращими за всіх. Але правда у тому, що вже навіть у консервативній Польші з'явились індуси, в'єтнамці і ще бог його знає хто. І ми (я вже не кажу про більш економічно розвинені країни) реально не можемо з ними конкурувати у витривалості. Вони можуть працювати більше 12 годин у постійному темпі без вихідних і перекурів. А IT сферу у європейців відвойовують ... турки. І це реальність.
TPS або U4U майже нічого не дають, окрім легально залишитись, та мати дозвіл на роботу
тобто пільга це право на роботу...
автор теж колись приїхав до США, та мабуть отримав пільгу працювати, та скористався цим - знав же, що США винні, та дозволять працювати
США "після "відмови" Україною від яз - отримали економію в 30млрд на рік
не витратили на стримування яз десь 700+млрд