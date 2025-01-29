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Дания приобретет новые военные корабли для Гренландии на фоне посягательств Трампа

Данія придбає нові кораблі для Гренландії

Дания спроектирует новые военно-морские корабли для патрулирования для выполнения задач вокруг Гренландии на фоне словесных посягательств президента США Дональда Трампа на этот остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Отмечается, что из-за этого Дания отказывается от планов строительства новых патрульных и экологических кораблей для Балтийского моря.

В 2021 году датские законодатели сначала согласились спроектировать новые военно-морские корабли для патрулирования и операций по ликвидации последствий экологических аварий в Балтийском море.

Однако теперь проект будет смещен, чтобы сосредоточиться на приобретении судов, оборудованных для выполнения задач вокруг Гренландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гренландия не хочет в США: 85% жителей против присоединения, - опрос

"Ситуация с безопасностью значительно изменилась", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил необходимость замены существующего флота "стареющих" кораблей класса Thetis в Гренландии.

Соглашение, которое поддержало подавляющее большинство партий в датском парламенте, является частью усилий Дании по усилению своей обороноспособности в Арктическом регионе и следует за договоренностью, достигнутой ранее на этой неделе, о выделении 14,6 миллиарда датских крон ($2 млрд) на новые военные корабли и беспилотники.

Это происходит на фоне дипломатического кризиса между Копенгагеном и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль Гренландию "из соображений безопасности".

Министерство обороны Дании заявило, что изменение планов возможно, поскольку соседние страны выделяют больше ресурсов на безопасность в Балтийском море.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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Автор: 

Гренландия (84) Дания (593) корабль (2045) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+15
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29.01.2025 20:07
+6
За логікою західних Иліт Данія мала б просто віддати шматок своєї території заради миру у всьому світі. Ну бо штати ядерна держава і конфлікт з нею може призвести до третьої світової.
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29.01.2025 20:17
+2
З огляду на хаос та безлад у світі це вже не є стримуючим фактором. Як показує практика, варто лише дуже захотіти... і мати ядерну бомбочку.
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29.01.2025 20:25
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29.01.2025 20:07 Ответить
Та ти великий шанувальник байдена🤣🤣🤣🤣🤣
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29.01.2025 20:16 Ответить
Ото ти бог логіки...
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29.01.2025 20:22 Ответить
Я капітано очевідность
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29.01.2025 20:43 Ответить
За логікою західних Иліт Данія мала б просто віддати шматок своєї території заради миру у всьому світі. Ну бо штати ядерна держава і конфлікт з нею може призвести до третьої світової.
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29.01.2025 20:17 Ответить
Штаты не Рашка там законодательство не даст так просто присоединить чужую территорию,так что эти личные хотелки Трампа.
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29.01.2025 20:24 Ответить
З огляду на хаос та безлад у світі це вже не є стримуючим фактором. Як показує практика, варто лише дуже захотіти... і мати ядерну бомбочку.
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29.01.2025 20:25 Ответить
Зійдуться пасєрєдінє. Отримає доступ для амереканських компаній на видобуток корисних копалин років на 100, розширення військових баз і заспокоється.
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29.01.2025 21:07 Ответить
А как же права наций на самоопределение? Вначале суверенитет, а потом референдум о присоединении и всё будет по установленным мировым правилам. Косово например. А если ещё и щедро проплатить то все индейцы этого острова даже к марсу согласятся присоединиться.
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29.01.2025 22:17 Ответить
Гренландцы по последним опросам уже самоопределились и 75% посылают трампона нах.
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29.01.2025 22:31 Ответить
Це дуже просто вирішується. Перший етап - це суверенітет. Досить годувати Європу. Згодом референдум про приєднання. Я б за півмільйона приєднався до будь-кого. (Мені Філіппіни подобаються, я знову туди хочу, на постійне місце проживання)
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29.01.2025 22:36 Ответить
ТРУМП!
МОЖЕ ТАКИ НАС ПРИЄДНАТИ,ХОЧ ЗАЯВИТИ
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29.01.2025 20:27 Ответить
Трамп має бажання приєднати Гренландію, але не має змоги. Має змогу приєднати Україну, але не має бажання. Тож давайте вип'ємо за те. щоб бажання збігалися з можливостями.
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29.01.2025 22:21 Ответить
А шо, прокласти новий шлях до туди слабо - у нас і провідник є - заберіть, нах. Хоча кому він нах потрібен, крім мудрил українських.
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29.01.2025 21:36 Ответить
Було б прикольно після війни потопити корита "піндосів" під Гренландією. Нашими дронами
Все одно маск та інші аутисти розвалять "велич сша"...
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29.01.2025 22:13 Ответить
 
 