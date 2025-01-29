Дания приобретет новые военные корабли для Гренландии на фоне посягательств Трампа

Дания спроектирует новые военно-морские корабли для патрулирования для выполнения задач вокруг Гренландии на фоне словесных посягательств президента США Дональда Трампа на этот остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Отмечается, что из-за этого Дания отказывается от планов строительства новых патрульных и экологических кораблей для Балтийского моря.

В 2021 году датские законодатели сначала согласились спроектировать новые военно-морские корабли для патрулирования и операций по ликвидации последствий экологических аварий в Балтийском море.

Однако теперь проект будет смещен, чтобы сосредоточиться на приобретении судов, оборудованных для выполнения задач вокруг Гренландии.

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"Ситуация с безопасностью значительно изменилась", - сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил необходимость замены существующего флота "стареющих" кораблей класса Thetis в Гренландии.

Соглашение, которое поддержало подавляющее большинство партий в датском парламенте, является частью усилий Дании по усилению своей обороноспособности в Арктическом регионе и следует за договоренностью, достигнутой ранее на этой неделе, о выделении 14,6 миллиарда датских крон ($2 млрд) на новые военные корабли и беспилотники.

Это происходит на фоне дипломатического кризиса между Копенгагеном и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет взять под контроль Гренландию "из соображений безопасности".

Министерство обороны Дании заявило, что изменение планов возможно, поскольку соседние страны выделяют больше ресурсов на безопасность в Балтийском море.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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