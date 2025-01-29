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Гренландия не хочет в США: 85% жителей против присоединения, - опрос

Гренландія і Трамп

Несмотря на заявления Дональда Трампа о якобы поддержке гренландцами идеи присоединения к США, 85% жителей острова категорически против такого сценария.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Verian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Согласно результатам, лишь 6% высказались "за", еще 9% не определились. Более того, значительная часть населения считает активный интерес Вашингтона угрозой.

Абсолютное большинство гренландцев не поддерживают идею присоединения к США. Почти половина опрошенных опасается, что повышенное внимание американской администрации несет риски для их суверенитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и НАТО приняли стратегию молчания по заявлениям Трампа о Гренландии, - Financial Times

Отмечается, что дискуссии вокруг Гренландии разгорелись после очередных заявлений Дональда Трампа. Бывший президент США неоднократно настаивал, что 57 тысяч жителей острова "хотят быть с нами" и что Гренландия имеет стратегическое значение для национальной безопасности США. Также Трамп высказывал мнение, что Дания должна уступить контроль над территорией. Во время перелета на борту Air Force One Трамп заявил: "Я думаю, что мы получим его", имея в виду остров.

Однако власти Гренландии отрицают любую возможность такого сценария. Премьер-министр Муте Эгеде, который активно выступает за полную независимость острова, неоднократно подчеркивал, что Гренландия не продается.

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не ведет никаких переговоров о статусе Гренландии, - Каллас

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова отправить войска в Гренландию, если Дания попросит об этом, - глава МИД Барро

Автор: 

Гренландия (84) опрос (2853) США (27090)


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Топ комментарии
+7
А чим ті два заокеанські дебіли кращі від українських ? Не бачу між ними різниці - ЗОВСІМ .
А маск на додачу - ще й відвертий нацист .
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29.01.2025 11:47
+6
я ж вже писав.
я, мій сусід юра, баба галя, що квашену капусту продає на базарчику.
можу ще спитати, як що треба більше.
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29.01.2025 11:49
+5
тобою керує руснявий додік зеленський та дерьмак

які скоро Україну згноять
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29.01.2025 11:39
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Правила форума Совет форумчан
,А чому ніхто не пише що Вучич подав у відставку?
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29.01.2025 11:33 Ответить
та кому треба той вучич, от якби орбан. але того тільки ссаними ганчірками тепер.
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29.01.2025 11:39 Ответить
Вучив не подавав у відставку.
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29.01.2025 11:45 Ответить
Позачергові вибори у Сербії можуть відбутися у квітні 2025 року після того, як прем'єр-міністр Мілош Вучевіч подав у відставку на тлі посилення антиурядових протестів.
Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич заявив, у своєму телевізійному зверненні 28 січня, https://www.reuters.com/ передаєReuters.
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29.01.2025 12:00 Ответить
а ми хочемо!
дуже хочемо!
хай трамп забирає о. зміїний і нас з ним.
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29.01.2025 11:33 Ответить
Хто ви?
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29.01.2025 11:46 Ответить
я ж вже писав.
я, мій сусід юра, баба галя, що квашену капусту продає на базарчику.
можу ще спитати, як що треба більше.
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29.01.2025 11:49 Ответить
Треба квашену капусту Трампу запропонувати
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29.01.2025 11:51 Ответить
до речі, він же етнічний німець! повинен їсти обома руками.
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29.01.2025 11:58 Ответить
Колись знайомих португалів запросили в гості і на столі були квашені огірки. Так вони потім питали - а навіщо ви їсте гнилі огірки?
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29.01.2025 12:01 Ответить
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29.01.2025 12:15 Ответить
Хто такі "ми"? Ти, жінка і собака згідно результатів кухонного референдуму?
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29.01.2025 11:51 Ответить
не просто жінка! а кохана дружина, з якою огонь і воду і мідні труби! не собака, а кішка, а ще сусід юра і баба галя.
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29.01.2025 11:57 Ответить
Якби ви бували в США, то таких ідей вам в голову б не прийшло...
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29.01.2025 13:51 Ответить
тебе виростили в афропуєртокамбоджийському гетто? ти ненавидиш клятих піндосів?
інша справа, існування на расєє. справедливість равєнство і братство?
мір труд май. ти узкій, ти ідьош до конца.
егеш?
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29.01.2025 14:15 Ответить
Мене виростили в академічній родині в місті Києві. Моя дочка в США. Там і внук народився. Жив в 12 країнах, включаючи два роки армії в **********, 6 років в Британії і рік в Вашингтоні (США). Докторську з соціального управління захистив в Лондоні. Тому я знаю про що пишу, а ось ти "ні", бо в тебе якісь дитячі фантазії стосовно США. Раю немає ніде, але жоден окупант не принесе тобі добробуту. Краще замість "трамп, ввєді!" погодуй кішку і почухай їй животика.
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29.01.2025 15:14 Ответить
ой, да що ти брешеш?
в академічній родині, києві.....
весь такий грамотами обвішаний....
може десь з під білої церкви, а щоки надуваєш, наче архангел міхаїл.
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29.01.2025 15:19 Ответить
"Скромність прикрашає юнаків і ганьбить старців". Цицерона ти напевне не читав. Вивчав математику на парканах - "х", "у" і ще якийсь невідомий математичний символ...
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29.01.2025 15:25 Ответить
та, шо ти все про мене, да про мене?
давай про твої дисертації та закордонні вояжи....
де ще бував? що бачив? що люди питали? що ти їм відповідав?
цікаво ж.
донька зібрала норму помиїв в центральному парку нью йорка? на нічліжку вистачить?
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29.01.2025 15:29 Ответить
Господи... Перечитай що ти пишеш і просто уяви яке враження складається про тебе...
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29.01.2025 15:38 Ответить
ти навіть не уявляєш, наскільки всім насрати на твої враження, лондонський соціолох.
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29.01.2025 15:44 Ответить
Уявляю і тому не переймаюся коли зустрічаються такі як ти - shit happens.
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29.01.2025 15:49 Ответить
Ну так оці ми нехай збираются та валять до США. Ще одні "трамп ввяди".
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29.01.2025 11:57 Ответить
то, як що сша буде тут, нафіга кудись валити?
чи, ти московію чекаєш?
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29.01.2025 12:01 Ответить
Я чекаю коли смарагдова зелень повісне на гілках дерев, коли таки як ти, твоя жінка та твій сусід юра з бабой та квашеною капустою сдристнуть з України шоб не зіпсувалось повітря від вашого сморяду та коли сконає вся сволота шо себе називає "расіяне". А мені тут США не потрібні. Зброя США так, а самі США ні. Зрозумів, латентний емігрант?
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29.01.2025 12:07 Ответить
то, дуже чітко видно, як ти та такі, як ти хозяйствєнікі накерували в україні.
ми заможні? сильні? самодостатні? інтегровані в цивілізацію? нас поважають та з нами рахуються?
нє? а чого?
бо тобі тут ніхто не потрібний, крім сулії самогену та сральника в кінці городу.
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29.01.2025 12:39 Ответить
Твій дід або прадід шкіряну куртку не носив?
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29.01.2025 12:54 Ответить
про діда не скажу, але батько носив. був такий столічний піжон. і я носив. і син носить.
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29.01.2025 12:59 Ответить
Ото ж я і бачу наслідки цього.
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29.01.2025 13:51 Ответить
нєнє.
можеш носити ушанку ватнік та валєнкі і далі.
то твої особисті вподобання.
мене, це ніяк не чіпає.
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29.01.2025 14:18 Ответить
Твоі прадід та пробабця. Впізнав?
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29.01.2025 14:39 Ответить
Твоі прадід та пробабця. Впізнав?

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29.01.2025 15:01 Ответить
Таварисчь, ви навішо фото з власного родинного альбому тут виставили?
А прадіда з пробабусею у шкірянках бачу ти впізнав.
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29.01.2025 15:08 Ответить
Бо ти трохи тупий. Була би Україна штатом США, тут би люди жили а не виживали.
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29.01.2025 13:05 Ответить
Шойно народився бот? Молодець.
Нужбо відповіси бот - а у США люди не працюють?
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29.01.2025 13:53 Ответить
Порівняй зарплати та пенсії у нас та США.
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29.01.2025 15:14 Ответить
Для того шоб мати зарплатню та пенсіон як у США і вябивать треба ні як у нас а як у США, налоги платити як у США.
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29.01.2025 16:14 Ответить
Лол, щоб мати зарплату як в США, трлн мати нормальну владу як в США.
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29.01.2025 16:52 Ответить
Лол, так на..я ти тоді оцю владу, яка вже прострочена, обрав в 20219 році?
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29.01.2025 17:17 Ответить
Я живу за кордоном з 2017.
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29.01.2025 18:15 Ответить
Тоді яке тобі діло шо тут у нас? Виіхав то творя справа но як що вде виїхав то не пхай сюди носа.
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29.01.2025 18:24 Ответить
Вгамуйся. Є така річ як свобода слова.
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29.01.2025 19:00 Ответить
Так, є, для тіх хто звідси не виіхав. Іншим, емігрувавшим, нема чого тут вякати та пхати сюди свого носа бо це вже НЕ ВАША КРАЇНА.
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29.01.2025 19:07 Ответить
Свобода слова є для всіх, дебіл совковий.
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29.01.2025 19:08 Ответить
От і сиди собі де ти там сраку пригрів, у Франції, або Іспанії, чи Італії і там свободствуй словом, а тут у нас емігрантам нема чого говорить та нема чого сюди пхати носа. Ти ще нам почни поради давати, як кому воювати тощо.
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29.01.2025 19:14 Ответить
Типове провінційне хамло.
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29.01.2025 20:25 Ответить
Шось не до смаку? Ааааа, тобі ПРАВДА не досмаку!
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30.01.2025 08:46 Ответить
Так выпьем за то, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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29.01.2025 14:34 Ответить
просто їм ще валюту в валізах не занесли.. відразу думка поміняється
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29.01.2025 11:34 Ответить
Якщо занести валізу з грошима американцям вони і до Мексики згодяться приєднатися
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29.01.2025 11:36 Ответить
а це вже занадто дорого ..ну якщо Мексика може - то нехай спробує

57 тис гренландців
і 350 млн американців ..

ага
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29.01.2025 11:43 Ответить
У США якими керують відморожені додіки , такі як трамп і маск , і я не хочу .
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29.01.2025 11:37 Ответить
тобою керує руснявий додік зеленський та дерьмак

які скоро Україну згноять
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29.01.2025 11:39 Ответить
А чим ті два заокеанські дебіли кращі від українських ? Не бачу між ними різниці - ЗОВСІМ .
А маск на додачу - ще й відвертий нацист .
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29.01.2025 11:47 Ответить
ну хоча б тим що не здають країну русні , додік зельоний
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29.01.2025 12:26 Ответить
До речі , я б на твоєму місці не був такий впевнений що до цього . Ще побачиш як обидва ці окуня - заграватимуть до ***** . Все тільки починається .
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29.01.2025 12:57 Ответить
схоже по лайкам твого поста зельоних дебілів вистачає
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29.01.2025 12:27 Ответить
Ох ти ж і дурне .!
Коли немає чого сказати - пробуй співрозмовника вивести з рівноваги , обвинувачуючи його в належності до зєльоних , до кацапів , до масонів , тощо .
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29.01.2025 12:44 Ответить
бажаю гарного життя під керівництвом зельоного додіка, холуй
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29.01.2025 12:47 Ответить
Значить - всі хто зневажає трампа і маска - холуї Зєлі ? Який напрочуд - вумний висновок .!!
На , з'їж пару пігулок , може тебе відпустить .
.
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29.01.2025 12:53 Ответить
конкретно стосувалось Вас .. не переводьте свої недоліки на всіх.
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29.01.2025 13:14 Ответить
Ну добре . Нехай лише мене .
То поясни навіщо ти мене , ні сіло ні впало - приклеюєш до зелені .? На основі лише того що я зневажаю американських - Зєлю і Єрмака .
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29.01.2025 13:24 Ответить
та зневажати можете американців до усрачки ..але керують Вами Оманська Гнида та дерьмак

на все добре.
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29.01.2025 13:35 Ответить
Мною ніхто не керує ,, керують державою в якій я живу . А це не одне й те ж . Жоден політик ніколи мною не керував і керувати не буде . Тут без варіантів .
Але мова йшла не про тих хто керує Україною , а про тих хто Америкою . А ти навіщось переводиш стрілки з тих на цих .
Бувай .
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29.01.2025 13:52 Ответить
ну і для зовсім тупих поясню так ..трамп і маск - проамериканські

а твої додіки зеленський та дерьмак - прорусняві..

більше розжовувати для зельоних холуїв не маю бажання
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29.01.2025 12:28 Ответить
А мудрий нарід чий і який ?
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29.01.2025 12:30 Ответить
ну ось ти з нього

шановний..я намагаюсь не витрачати свій час на відвертих зельоних дебілів як Ви..

гарного дня
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29.01.2025 12:33 Ответить
А чи не знищує Україну мудрий нарід на паржать па-пріколу ???
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29.01.2025 12:28 Ответить
в більшості свої "мудрий нарід" що голосував за зельоного або вже виїхав..або не думає головою

або при владі )
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29.01.2025 12:29 Ответить
73% ???
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29.01.2025 12:31 Ответить
а ви спробуйте мені пояснити - чому голосувати можуть 18+ для "хоть поржем " ..а воюють від 25+ ?
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29.01.2025 12:50 Ответить
А за доляри? - думка не поміняється?
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29.01.2025 11:38 Ответить
Думаю поменяется) Не те спрашивали и не так)
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29.01.2025 11:41 Ответить
Отето поворот...
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29.01.2025 11:47 Ответить
Тема закрита!!! 1: 0 проти трампа!!! Тепер чекаємо на панамський канал!!!
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29.01.2025 11:48 Ответить
Хто їх питати буде? Приїдуть "polite people" і проведуть референдум
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29.01.2025 11:49 Ответить
Головне бюджетників побільше нагнати
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29.01.2025 11:53 Ответить
З кацапії, ті з досвідом, на колінах будуть бюлетні вкидати.
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29.01.2025 12:26 Ответить
Трамп - це ***** N2. Ті ж самі методи: приєднати; анексувати; віджати ; перейменувати; ввести санкції для непокірних, а потім війська. Миротворець всратий!
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29.01.2025 11:55 Ответить
Не сравнивайте Вора в Законе с Гопником! Можно пострадать.
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29.01.2025 11:57 Ответить
Я порівнюю їхні методи та підхід до влади. Злодій у законі завжди заздрив гопнику та його безмежній владі. Зараз його мрія почала здійснюватись і він робить те саме, що робить гопник. Злодій у законі узаконює незаконні методи. Можна вважати , що скриньку Пандори вже відчиненою.
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29.01.2025 12:06 Ответить
Они не будут разбираться с Вашими мировоззрениями!
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29.01.2025 12:10 Ответить
Звичайно, що не будуть розбиратись з моїм світоглядом. Зато я буду розбиратись з їхнім та порівнювати. Маю право це робити, як і висловлювати свою думку стосовно цих двох «володарів світу».
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29.01.2025 12:59 Ответить
А от якби тобі запропонували півмільйона доларів, за самовизначення твого міста, то погодилася б кинути все і, наприклад, махнути назовсім на Філіппіни назавжди? За 10% заморожених російських активів можна купити всіх індіанців того острова, а їх там 56 000 всього.
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29.01.2025 21:52 Ответить
Які методи? Трамп прямо сказав, давайте купимо острів. Не захопимо, не вкрадемо а купимо. Скажіть ціну. Тут навіть близько нічого спільного з ******.
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29.01.2025 19:04 Ответить
Трамп это и близко не *****. Вообще нет. Ничего аннексировать он не предлагает.
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29.01.2025 12:48 Ответить
Гріт еген на мишах, типу Данії-Панами, щось не сильно виходить.
А на слонах, типу Китаю можна і по рижій морді.
І куди податься?...
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29.01.2025 11:57 Ответить
Все виходить.
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29.01.2025 19:06 Ответить
А как дишал син старого маразматика (кінець війні за 24 години), как дишал. Кров не вода.
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29.01.2025 12:23 Ответить
бач як-
85 розумніши за 73
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29.01.2025 12:27 Ответить
Эскимосы хотят независимости. У них тоже самонаписанная история напичкана "датскими геноцидами" и тысячелятиями угнететений.
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29.01.2025 13:16 Ответить
А быть банановой республикой, только без тропического климата и бананов они хотят?
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29.01.2025 19:07 Ответить
Сила права діє лише до того часу,поки сила хоче.Потім наступає право сили.Все устаканюється,сила починає дрімати і право знову виходить на перший план...Так було завжди,і нам не потрібно лицемірно проводити аналогіі.Ми - за силу Штатів,бо вона нам допомогає,бо ми хочемо жити як вони.І ще тому,що вона проти сили рашки...
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29.01.2025 13:26 Ответить
Типичный народ-жертва.
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29.01.2025 13:27 Ответить
 
 