Гренландия не хочет в США: 85% жителей против присоединения, - опрос
Несмотря на заявления Дональда Трампа о якобы поддержке гренландцами идеи присоединения к США, 85% жителей острова категорически против такого сценария.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Verian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Согласно результатам, лишь 6% высказались "за", еще 9% не определились. Более того, значительная часть населения считает активный интерес Вашингтона угрозой.
Абсолютное большинство гренландцев не поддерживают идею присоединения к США. Почти половина опрошенных опасается, что повышенное внимание американской администрации несет риски для их суверенитета.
Отмечается, что дискуссии вокруг Гренландии разгорелись после очередных заявлений Дональда Трампа. Бывший президент США неоднократно настаивал, что 57 тысяч жителей острова "хотят быть с нами" и что Гренландия имеет стратегическое значение для национальной безопасности США. Также Трамп высказывал мнение, что Дания должна уступить контроль над территорией. Во время перелета на борту Air Force One Трамп заявил: "Я думаю, что мы получим его", имея в виду остров.
Однако власти Гренландии отрицают любую возможность такого сценария. Премьер-министр Муте Эгеде, который активно выступает за полную независимость острова, неоднократно подчеркивал, что Гренландия не продается.
Трамп хочет купить Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
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Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич заявив, у своєму телевізійному зверненні 28 січня, https://www.reuters.com/ передаєReuters.
дуже хочемо!
хай трамп забирає о. зміїний і нас з ним.
я, мій сусід юра, баба галя, що квашену капусту продає на базарчику.
можу ще спитати, як що треба більше.
інша справа, існування на расєє. справедливість равєнство і братство?
мір труд май. ти узкій, ти ідьош до конца.
егеш?
в академічній родині, києві.....
весь такий грамотами обвішаний....
може десь з під білої церкви, а щоки надуваєш, наче архангел міхаїл.
давай про твої дисертації та закордонні вояжи....
де ще бував? що бачив? що люди питали? що ти їм відповідав?
цікаво ж.
донька зібрала норму помиїв в центральному парку нью йорка? на нічліжку вистачить?
чи, ти московію чекаєш?
ми заможні? сильні? самодостатні? інтегровані в цивілізацію? нас поважають та з нами рахуються?
нє? а чого?
бо тобі тут ніхто не потрібний, крім сулії самогену та сральника в кінці городу.
можеш носити ушанку ватнік та валєнкі і далі.
то твої особисті вподобання.
мене, це ніяк не чіпає.
А прадіда з пробабусею у шкірянках бачу ти впізнав.
Нужбо відповіси бот - а у США люди не працюють?
57 тис гренландців
і 350 млн американців ..
ага
які скоро Україну згноять
А маск на додачу - ще й відвертий нацист .
Коли немає чого сказати - пробуй співрозмовника вивести з рівноваги , обвинувачуючи його в належності до зєльоних , до кацапів , до масонів , тощо .
На , з'їж пару пігулок , може тебе відпустить .
.
То поясни навіщо ти мене , ні сіло ні впало - приклеюєш до зелені .? На основі лише того що я зневажаю американських - Зєлю і Єрмака .
на все добре.
Але мова йшла не про тих хто керує Україною , а про тих хто Америкою . А ти навіщось переводиш стрілки з тих на цих .
Бувай .
а твої додіки зеленський та дерьмак - прорусняві..
більше розжовувати для зельоних холуїв не маю бажання
шановний..я намагаюсь не витрачати свій час на відвертих зельоних дебілів як Ви..
гарного дня
або при владі )
А на слонах, типу Китаю можна і по рижій морді.
І куди податься?...
85 розумніши за 73