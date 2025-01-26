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Думаю, что США получат контроль над Гренландией, - Трамп

Трамп хоче отримати Гренландію

Лидер США Дональд Трамп уверен в том, что США будут иметь контроль над Гренландией.

Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One в субботу, 25 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что мы это получим", - сказал президент США.

Трамп добавил, что якобы 57 тысяч жителей Гренландии хотят присоединения к США.

"Я действительно не знаю, какие претензии имеет на это Дания, но это было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне заявлений Трампа: глава Военного комитета ЕС Бригер предлагает разместить европейские войска в Гренландии

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Смотрите также: Датский евродепутат Вистисен: "Гренландия не продается. Мистер Трамп, идите к чертям". ВИДЕО

Автор: 

Гренландия (84) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+28
І хтось ще вірить,шо трампло зупинить війну в Україні?та х уйло аплодує зараз стоячи
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26.01.2025 12:54
+20
Таке враження, що далі нас чекають часи імперіалізму змішаного з фашизмом. Про демократію з правами людини та дотриманням міжнародного порядку можна вже почати забувати. Путлєр це був лише початок.
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
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26.01.2025 13:14
+19
А все почалося з анексії Криму.
До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
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26.01.2025 13:23
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Правила форума Совет форумчан
І хтось ще вірить,шо трампло зупинить війну в Україні?та х уйло аплодує зараз стоячи
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26.01.2025 12:54 Ответить
А все почалося з анексії Криму.
До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
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26.01.2025 13:23 Ответить
Данія повинна була тоді боронити український Крим?
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26.01.2025 18:03 Ответить
Повинна була і надсилати зброю і боронити і відстоювати свої цінності що так декларує захід але якби ми бачимо навіть для заходу міжнародне право і цінності це ніщо
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27.01.2025 20:04 Ответить
Всі землі збере під одну корону в один кулак - Цар Всіх Земних Царів - як і передбачено в Апокрифі.
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26.01.2025 13:39 Ответить
але не відмерший
царі, імператорі, королі - існують і зараз
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26.01.2025 16:15 Ответить
якому апокрифі?
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26.01.2025 14:55 Ответить
17.18. А жінка, яку ти бачив, то - город великий, що має царювання над царями землі.
17.18. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
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26.01.2025 16:14 Ответить
немає такого "апокрифу"
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26.01.2025 16:17 Ответить
нема так нема - забий
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26.01.2025 16:27 Ответить
Рижая **@...ка своїми діями ,поставить світ догори раком...
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26.01.2025 12:55 Ответить
А якщо ні, то я здохну!
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26.01.2025 12:56 Ответить
Отримають! - США і Данія різні вагові категоріі - он вже Маск сказав шо за дика назва - Ла - Манш -- потрібно протока Джорджа Вашингтона
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26.01.2025 12:56 Ответить
трумп, забирай Кенігсберг, не будь лох..
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26.01.2025 12:58 Ответить
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26.01.2025 13:23 Ответить
Трампа-бите вухо, про життя пересічних Американців піклуватись, а старого, про Гренландію Панаму Канаду перейматися понесло?? Щось не те робить, ота "група осіб" з млрдами дурних грошей....
Мабуть, йому пороблено, як кажуть в Україні!
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26.01.2025 13:00 Ответить
що поробиш--лідер демократії-потрібно і нам брати з нього приклад-курськ-кубань--та інші землі київської русі після розвалу кацапії повинні повернутися в рідний порт
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26.01.2025 13:02 Ответить
Який ідіот думає про розвал кацапії і не думає що буде , з Україною , завтра - післязавтра ?
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26.01.2025 13:11 Ответить
треба думать-і бажано років на 100-500 років вперед-щоб не було так яке зараз коли взагалі нічого не думали-не думають тільки ідіоти
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26.01.2025 13:25 Ответить
Про "100 років вперед" можна думати лише тоді , коли чітко впевнений в тому , що буде завтра ... а так - "дурень думкою багатіє .."(с)
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26.01.2025 13:29 Ответить
ніхто не знає що буде завтра-але до нього можна готуватись-формувати ідею-плани-а сидіть і думати так як ви це шлях до загибелі
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26.01.2025 13:46 Ответить
Нам треба забрати всі наші вкрадені землі Москвою
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27.01.2025 20:20 Ответить
А коди саме Кубань була у складі Київської Русі?
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26.01.2025 13:27 Ответить
може й ніколи-гренландія тоже в сша ніколи не була-а тепер буде--а чим вам кубань в складі України не подобається?-досить бути жертвами-щоб вижити потрібно бути активними
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26.01.2025 13:32 Ответить
Я задав конкретне питання - а не просив "рассуждать"...
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26.01.2025 13:39 Ответить
ти тупий?-заглянь в вікіпєдію-не тупи-а розвивайся
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26.01.2025 13:42 Ответить
Мені не треба нікуди "заглядать" - я й так знаю, що українці поселилися на Кубані тільки у 18 столітті... То до чого тут "Київська Русь"?
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26.01.2025 13:48 Ответить
так я і не писав що кубань це київська русь-мав на увазі кубань-курськ----і ++++землі киівської русі
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26.01.2025 13:53 Ответить
"...приклад-курськ-кубань--та інші землі київської русі"...
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26.01.2025 13:56 Ответить
я вже відповів вище-
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26.01.2025 13:59 Ответить
І ЩО ти "відповів"? Навчися правильно викладать свої думки...
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26.01.2025 14:02 Ответить
кожен бачить те що хоче-помогти тобі я не в змозі-вам до психіатра потрібно-
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26.01.2025 14:04 Ответить
Знаєш - божевільні завжди вважають себе "нормальними"... А оточуючих - "божевільними"... Тому я тобі не дивуюся...
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26.01.2025 14:09 Ответить
а ти думаєш що ти нормальний?-подивись що булінг проводиш тільки ти-всім зрозуміла моя думка--один ти дуркуєш та бикуєш-до психіатра зверніться-можливо у вас порушення а розумових здібностях
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26.01.2025 14:14 Ответить
Ти на "Цензорі" вже третій рік. Вважаєш себе "перцем". Однак на тебе НІХТО за цей час не підписався... Чому? Та тому, що ти НІКОМУ НЕ ЦІКАВИЙ... Мені ДВІЧІ, в результаті хакерських атак на "Цензор", запорювали акаунт. Перший раз у мене було півсотні підписників. До позавчора - сто десять. Тільки вчора відновили мій акаунт. Знову він відновлений "з нуля". Але через добу у мене з"явився перштй підписник... То хто розумніший? І хто "божевільний"?
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26.01.2025 15:23 Ответить
мені не потрібні підписники-я цим на хліб не заробляю---і взагалі--ти чого до мене доїбався?
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26.01.2025 15:33 Ответить
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26.01.2025 15:51 Ответить
це його єдина втіха в житті - хизуватися нікому не потрібними підписниками. А ви людину ображаєте 😅
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26.01.2025 16:39 Ответить
Тут купа довбодятлів, що хизуються своїми підписниками та датою акаунта. Бо то купа проплачених вилупків.
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26.01.2025 17:17 Ответить
А тебе "жаба давить", що ти нікому не цікавий?
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27.01.2025 10:48 Ответить
Так і мені якось "однаково"... Я мову веду не про кількість "підписників" - а про рівень цікавості людей до мною написаного... Твоя писанина нікому не цікава. Мною написаним цікавляться люди... От і все...
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27.01.2025 10:45 Ответить
Danor як і Грушевський вжив синонімічну назву України - "Русь", щоб не плутати із Кацапією додав "Київська". Це москалі вкрали назву та заплутали весь світ!
По суті він правий - на Кубані живуть нащадки українських козаків!
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26.01.2025 17:32 Ответить
З-за "свистопляски" на сайті не зміг тобі відправить маленький 2екскурс в історію". Спробую зробить це повторно:
Суперечка почалася з того, що цей "писарчук " включив у склад "Київської Русі", "Кубань" з "Курськом". Про Курськ" і мови нема - "куряни", як слов"яни, згадуються ще в "Слові о полку Ігореве". Але до чого тут "Кубань" - Північне Передкавказзя? До монголо-татарської навали на цій території проживали потомки аланів. Гідронім "Кубань" має індоарійське походження... Слов"янське населення там, займало лише Таманський півострів (князівство Тмутараканське). З приходом монголів воно щезло. З монголами прийшли "ногаї" (ногайці). Вони витіснили потомків аланів з Кубані на Північний Кавказ (осетини - їх потомки). Повторно у Східному причорномор"ї "слов"яни" , з"явилися тільки у 18 ст. Це були запорізькі козаки, яких Катерина ІІ, після знищення Січі, переселила на Північне Передкавказзя. Це було так зване "Вернае войско Чернаморскае"...
Так який стосунок мала "Русь" до Кубані?
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27.01.2025 11:06 Ответить
Фріки правлять миром.

Хтось з класиків казав:
... -"Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой"...
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26.01.2025 13:02 Ответить
Трампон, параша тоже не контролирует Новую Землю, а свинособак там живёт намного меньше, чем в Гренландии людей. Начни с Новой Земли.
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26.01.2025 13:03 Ответить
сс*тно. З данією простіше бикувати
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26.01.2025 16:40 Ответить
Для Тромба - чим більше розмов про Гренландію - тим менше розмов про Україну
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26.01.2025 13:09 Ответить
Таке враження, що далі нас чекають часи імперіалізму змішаного з фашизмом. Про демократію з правами людини та дотриманням міжнародного порядку можна вже почати забувати. Путлєр це був лише початок.
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
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26.01.2025 13:14 Ответить
Поіертаємось у Середньовіччя, проте тепер з ядерною зброєю.
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26.01.2025 13:21 Ответить
Человечество долго шло к тому, чтобы миром управляли дебилы и этот час настал!

Что может спасти нашу планету?

Только пришествие добрых инопланетян.
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26.01.2025 13:21 Ответить
Щось Остапа понесло!
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26.01.2025 13:23 Ответить
Фуйнею займається.
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26.01.2025 13:23 Ответить
Цей старий маразматик не краще х*йла. На нього чекає психушка, бо він явно психічно хворий.
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26.01.2025 13:43 Ответить
Нехай допоможе кончити Парашу, а потім може і до психушці.
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26.01.2025 14:00 Ответить
Головний гопнік світу, він же пуйло, зараз загруз на теренах України, наразі в кожного потайки з'являються шалені думки про слушний час для того, щоб щось і собі урвати, або повернути своє, бо нема важелю стримування. З Кенігсбергом серед коментарів цікава думка, може про Курили хтось згадає, Сибір, Виборг, та міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Сортавала і Какісалмі (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F) Приозерськ), Сакартвело має піднятись, Придністров'я...
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26.01.2025 13:52 Ответить
Тільки ніхто не очікував що такі шалені думки першими з'являться в цивілізованому світі, у світового жандарма.
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26.01.2025 14:03 Ответить
Слушна думка. Поліцейський перетворюється на мусора.
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26.01.2025 15:22 Ответить
Та що там Гренландія. Судячи з останніх заяв він таки наполягає на окупації Канади.
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26.01.2025 14:00 Ответить
Зига Маска это только начало,потом пойдут отряды Трампа,КСИР(корпус стражи революции прастова нариду америки от иноземцев и нехристей),потом месть проклятым канадцам за завоеванный Вашингтон(восстановление исторической справедливости)потом золотая статуя Трампа в два раза выше убогой статуи свободы.
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26.01.2025 14:02 Ответить
57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до США (с) Я так розумію що і всі мільйони австрійців хотіли приєднання до Німеччини. І жителі Судетів. Гітлер сам це казав. Тепер вже Трумп піклується про гренландців. Мені цікаво чи застрелить він Меланію перед тим як вкине собі пігулку яду до рота?
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26.01.2025 14:32 Ответить
Кончений уйбок, США перетворюється на фашистську державу
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26.01.2025 14:41 Ответить
А чего тут думать, В Гренландии давным давно есть военные базы США, пусть европейские соплежуи только дёрнутся.
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26.01.2025 14:43 Ответить
Йому власне тільки Гренландія і потрібна. Про Канаду та Панамський канал - то лякалки, щоб коли він вдовольниться "тільки" Гренландією всі видихнули з полегшенням.
Ну по каналу вони домовляться з Панамою. Або там буде новий уряд. Домовляться з ним.
Нічого нового: проси максимум щоб отримати мінімум.
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26.01.2025 14:58 Ответить
А була б у Данії ЯЗ Трамп би мовчав, або лизав їм очко, як це він робить Кім Чен Іну...
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26.01.2025 15:16 Ответить
Який же він упоротий і малограмотний🤦‍♂️ А жителі Данцига будуть приєднуватися разом з Гренландією?
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26.01.2025 15:19 Ответить
Хороший троллинг. Годный. Сразу в европе забегали по потолку и решили вкладываться больше в оружие )
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26.01.2025 16:18 Ответить
А якщо він об"явить Україну штатом для захисту Європи
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26.01.2025 16:20 Ответить
Європі самій краще подбати про Гренландію.
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26.01.2025 16:36 Ответить
теза росії, шо від України всім також треба відмовитися для загального блага.
Амери вкрали ідею у кацапів
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26.01.2025 16:43 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/91283 Андрій Смолій:

Трамп переконаний, що "з боку Данії було б дуже недружнім актом не дозволити Америці заволодіти Гренландією".

А ще Трамп заявляє, що "Канада повністю залежна від США і тому не може бути суверенною державою.
Президент США заявив, що Вашингтон щорічно втрачає $250 млрд через Канаду - і він може «зупинити це за один день».

https://t.me/smolii_ukraine/91277 Десь ми таке вже чули.
https://t.me/smolii_ukraine/91277 З вуст одного диктатора…в Кремлі.
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26.01.2025 16:54 Ответить
"Трамп хочет забрать Гренландию из-за угрозы со стороны России

Издание "Голос Америки" опубликовало материал, в котором раскрывает причины интереса Дональда Трампа к Гренландии. По мнению аналитиков, эта территория имеет важное значение для обороны США, особенно учитывая активизацию России и Китая в Арктике.

"Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию", - считает британский аналитик Марк Якобсен.

В последние годы Россия значительно усилила свое военное присутствие в Арктике. На своей самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, она разместила системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты с возможностью оснащения ядерными боеголовками. Российские атомные подлодки активно патрулируют арктические воды, а флот атомных ледоколов продолжает расширяться.

Кроме того, в регионе проявляет интерес и Китай. Пекин проводит совместные учения с Россией и нацелен на добычу ценных ресурсов под арктическими льдами.

"Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе", - заявил изданию эксперт Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен.
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26.01.2025 17:05 Ответить
Ну это то понятно. Просто бедные датчане растерянно бегают по стенкам под дружный хохот понаехавших к рим исламистов
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26.01.2025 17:26 Ответить
Гренландія - наш!
Цікаво, у кого він хоче купити, якщо Данія не продає, чи хоче здійснювати підкуп місцевих?
Здається Данії потрібно терміново ухвалити якісь запобіжні закони
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26.01.2025 17:26 Ответить
***** теж думало, що отримає контроль над нами.
Трамп завжди заздрив кремлівському недопалку та його владі , нарешті його мрія здійснилась, залишилось лише змінити Конституцію та правити до смерті, а потім передати владу Трампу джуніору.
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26.01.2025 17:57 Ответить
Я вважаю, що із Гренландією трумп лососне тунця а потім переформулює цей висер у "нє очєнь-то і хатєлось".
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26.01.2025 18:28 Ответить
Треба домовлятись із Санта-Клаусом.
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26.01.2025 20:01 Ответить
Але з початку Панамського каналу! Канада на черзі!
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26.01.2025 20:21 Ответить
Наступний крок, це референдум в Гренландії?
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26.01.2025 21:01 Ответить
Це ***** №1, хутін - то ***********
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27.01.2025 04:02 Ответить
 
 