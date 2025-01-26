Думаю, что США получат контроль над Гренландией, - Трамп

Лидер США Дональд Трамп уверен в том, что США будут иметь контроль над Гренландией.

Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One в субботу, 25 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что мы это получим", - сказал президент США.

Трамп добавил, что якобы 57 тысяч жителей Гренландии хотят присоединения к США.

"Я действительно не знаю, какие претензии имеет на это Дания, но это было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут", - заявил Трамп.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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