Думаю, что США получат контроль над Гренландией, - Трамп
Лидер США Дональд Трамп уверен в том, что США будут иметь контроль над Гренландией.
Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One в субботу, 25 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я думаю, что мы это получим", - сказал президент США.
Трамп добавил, что якобы 57 тысяч жителей Гренландии хотят присоединения к США.
"Я действительно не знаю, какие претензии имеет на это Дания, но это было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут", - заявил Трамп.
Трамп хочет купить Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
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До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
царі, імператорі, королі - існують і зараз
17.18. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
Мабуть, йому пороблено, як кажуть в Україні!
По суті він правий - на Кубані живуть нащадки українських козаків!
Суперечка почалася з того, що цей "писарчук " включив у склад "Київської Русі", "Кубань" з "Курськом". Про Курськ" і мови нема - "куряни", як слов"яни, згадуються ще в "Слові о полку Ігореве". Але до чого тут "Кубань" - Північне Передкавказзя? До монголо-татарської навали на цій території проживали потомки аланів. Гідронім "Кубань" має індоарійське походження... Слов"янське населення там, займало лише Таманський півострів (князівство Тмутараканське). З приходом монголів воно щезло. З монголами прийшли "ногаї" (ногайці). Вони витіснили потомків аланів з Кубані на Північний Кавказ (осетини - їх потомки). Повторно у Східному причорномор"ї "слов"яни" , з"явилися тільки у 18 ст. Це були запорізькі козаки, яких Катерина ІІ, після знищення Січі, переселила на Північне Передкавказзя. Це було так зване "Вернае войско Чернаморскае"...
Так який стосунок мала "Русь" до Кубані?
Хтось з класиків казав:
... -"Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой"...
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
Что может спасти нашу планету?
Только пришествие добрых инопланетян.
Ну по каналу вони домовляться з Панамою. Або там буде новий уряд. Домовляться з ним.
Нічого нового: проси максимум щоб отримати мінімум.
Амери вкрали ідею у кацапів
Трамп переконаний, що "з боку Данії було б дуже недружнім актом не дозволити Америці заволодіти Гренландією".
А ще Трамп заявляє, що "Канада повністю залежна від США і тому не може бути суверенною державою.
Президент США заявив, що Вашингтон щорічно втрачає $250 млрд через Канаду - і він може «зупинити це за один день».
https://t.me/smolii_ukraine/91277 Десь ми таке вже чули.
https://t.me/smolii_ukraine/91277 З вуст одного диктатора…в Кремлі.
Издание "Голос Америки" опубликовало материал, в котором раскрывает причины интереса Дональда Трампа к Гренландии. По мнению аналитиков, эта территория имеет важное значение для обороны США, особенно учитывая активизацию России и Китая в Арктике.
"Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию", - считает британский аналитик Марк Якобсен.
В последние годы Россия значительно усилила свое военное присутствие в Арктике. На своей самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, она разместила системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты с возможностью оснащения ядерными боеголовками. Российские атомные подлодки активно патрулируют арктические воды, а флот атомных ледоколов продолжает расширяться.
Кроме того, в регионе проявляет интерес и Китай. Пекин проводит совместные учения с Россией и нацелен на добычу ценных ресурсов под арктическими льдами.
"Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе", - заявил изданию эксперт Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен.
Цікаво, у кого він хоче купити, якщо Данія не продає, чи хоче здійснювати підкуп місцевих?
Здається Данії потрібно терміново ухвалити якісь запобіжні закони
Трамп завжди заздрив кремлівському недопалку та його владі , нарешті його мрія здійснилась, залишилось лише змінити Конституцію та правити до смерті, а потім передати владу Трампу джуніору.