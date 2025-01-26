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Новини
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Думаю, що США отримають контроль над Гренландією, - Трамп

Трамп хоче отримати Гренландію

Лідер США Дональд Трамп впевнений у тому, що США матимуть контроль над Гренландією.

Відповідну заяву він зробив на борту літака Air Force One у суботу, 25 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що ми це отримаємо", - сказав президент США.

Трамп додав, що нібито 57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до США.

"Я дійсно не знаю, які претензії має на це Данія, але це було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу... Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть", - заявив Трамп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Данський євродепутат Вістісен: "Гренландія не продається. Містере Трамп, йдіть до біса". ВIДЕО

Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

Дивіться також: Данський євродепутат Вістісен: "Гренландія не продається. Містере Трамп, йдіть до біса". ВIДЕО

Автор: 

Гренландія (84) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+28
І хтось ще вірить,шо трампло зупинить війну в Україні?та х уйло аплодує зараз стоячи
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26.01.2025 12:54
+20
Таке враження, що далі нас чекають часи імперіалізму змішаного з фашизмом. Про демократію з правами людини та дотриманням міжнародного порядку можна вже почати забувати. Путлєр це був лише початок.
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
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26.01.2025 13:14
+19
А все почалося з анексії Криму.
До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
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26.01.2025 13:23
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І хтось ще вірить,шо трампло зупинить війну в Україні?та х уйло аплодує зараз стоячи
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26.01.2025 12:54 Відповісти
А все почалося з анексії Криму.
До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
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26.01.2025 13:23 Відповісти
Данія повинна була тоді боронити український Крим?
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26.01.2025 18:03 Відповісти
Повинна була і надсилати зброю і боронити і відстоювати свої цінності що так декларує захід але якби ми бачимо навіть для заходу міжнародне право і цінності це ніщо
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27.01.2025 20:04 Відповісти
Всі землі збере під одну корону в один кулак - Цар Всіх Земних Царів - як і передбачено в Апокрифі.
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26.01.2025 13:39 Відповісти
але не відмерший
царі, імператорі, королі - існують і зараз
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26.01.2025 16:15 Відповісти
якому апокрифі?
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26.01.2025 14:55 Відповісти
17.18. А жінка, яку ти бачив, то - город великий, що має царювання над царями землі.
17.18. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
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26.01.2025 16:14 Відповісти
немає такого "апокрифу"
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26.01.2025 16:17 Відповісти
нема так нема - забий
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26.01.2025 16:27 Відповісти
Рижая **@...ка своїми діями ,поставить світ догори раком...
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26.01.2025 12:55 Відповісти
А якщо ні, то я здохну!
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26.01.2025 12:56 Відповісти
Отримають! - США і Данія різні вагові категоріі - он вже Маск сказав шо за дика назва - Ла - Манш -- потрібно протока Джорджа Вашингтона
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26.01.2025 12:56 Відповісти
трумп, забирай Кенігсберг, не будь лох..
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26.01.2025 12:58 Відповісти
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26.01.2025 13:23 Відповісти
Трампа-бите вухо, про життя пересічних Американців піклуватись, а старого, про Гренландію Панаму Канаду перейматися понесло?? Щось не те робить, ота "група осіб" з млрдами дурних грошей....
Мабуть, йому пороблено, як кажуть в Україні!
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26.01.2025 13:00 Відповісти
що поробиш--лідер демократії-потрібно і нам брати з нього приклад-курськ-кубань--та інші землі київської русі після розвалу кацапії повинні повернутися в рідний порт
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26.01.2025 13:02 Відповісти
Який ідіот думає про розвал кацапії і не думає що буде , з Україною , завтра - післязавтра ?
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26.01.2025 13:11 Відповісти
треба думать-і бажано років на 100-500 років вперед-щоб не було так яке зараз коли взагалі нічого не думали-не думають тільки ідіоти
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26.01.2025 13:25 Відповісти
Про "100 років вперед" можна думати лише тоді , коли чітко впевнений в тому , що буде завтра ... а так - "дурень думкою багатіє .."(с)
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26.01.2025 13:29 Відповісти
ніхто не знає що буде завтра-але до нього можна готуватись-формувати ідею-плани-а сидіть і думати так як ви це шлях до загибелі
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26.01.2025 13:46 Відповісти
Нам треба забрати всі наші вкрадені землі Москвою
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27.01.2025 20:20 Відповісти
А коди саме Кубань була у складі Київської Русі?
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26.01.2025 13:27 Відповісти
може й ніколи-гренландія тоже в сша ніколи не була-а тепер буде--а чим вам кубань в складі України не подобається?-досить бути жертвами-щоб вижити потрібно бути активними
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26.01.2025 13:32 Відповісти
Я задав конкретне питання - а не просив "рассуждать"...
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26.01.2025 13:39 Відповісти
ти тупий?-заглянь в вікіпєдію-не тупи-а розвивайся
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26.01.2025 13:42 Відповісти
Мені не треба нікуди "заглядать" - я й так знаю, що українці поселилися на Кубані тільки у 18 столітті... То до чого тут "Київська Русь"?
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26.01.2025 13:48 Відповісти
так я і не писав що кубань це київська русь-мав на увазі кубань-курськ----і ++++землі киівської русі
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26.01.2025 13:53 Відповісти
"...приклад-курськ-кубань--та інші землі київської русі"...
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26.01.2025 13:56 Відповісти
я вже відповів вище-
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26.01.2025 13:59 Відповісти
І ЩО ти "відповів"? Навчися правильно викладать свої думки...
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26.01.2025 14:02 Відповісти
кожен бачить те що хоче-помогти тобі я не в змозі-вам до психіатра потрібно-
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26.01.2025 14:04 Відповісти
Знаєш - божевільні завжди вважають себе "нормальними"... А оточуючих - "божевільними"... Тому я тобі не дивуюся...
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26.01.2025 14:09 Відповісти
а ти думаєш що ти нормальний?-подивись що булінг проводиш тільки ти-всім зрозуміла моя думка--один ти дуркуєш та бикуєш-до психіатра зверніться-можливо у вас порушення а розумових здібностях
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26.01.2025 14:14 Відповісти
Ти на "Цензорі" вже третій рік. Вважаєш себе "перцем". Однак на тебе НІХТО за цей час не підписався... Чому? Та тому, що ти НІКОМУ НЕ ЦІКАВИЙ... Мені ДВІЧІ, в результаті хакерських атак на "Цензор", запорювали акаунт. Перший раз у мене було півсотні підписників. До позавчора - сто десять. Тільки вчора відновили мій акаунт. Знову він відновлений "з нуля". Але через добу у мене з"явився перштй підписник... То хто розумніший? І хто "божевільний"?
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26.01.2025 15:23 Відповісти
мені не потрібні підписники-я цим на хліб не заробляю---і взагалі--ти чого до мене доїбався?
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26.01.2025 15:33 Відповісти
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26.01.2025 15:51 Відповісти
це його єдина втіха в житті - хизуватися нікому не потрібними підписниками. А ви людину ображаєте 😅
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26.01.2025 16:39 Відповісти
Тут купа довбодятлів, що хизуються своїми підписниками та датою акаунта. Бо то купа проплачених вилупків.
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26.01.2025 17:17 Відповісти
А тебе "жаба давить", що ти нікому не цікавий?
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27.01.2025 10:48 Відповісти
Так і мені якось "однаково"... Я мову веду не про кількість "підписників" - а про рівень цікавості людей до мною написаного... Твоя писанина нікому не цікава. Мною написаним цікавляться люди... От і все...
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27.01.2025 10:45 Відповісти
Danor як і Грушевський вжив синонімічну назву України - "Русь", щоб не плутати із Кацапією додав "Київська". Це москалі вкрали назву та заплутали весь світ!
По суті він правий - на Кубані живуть нащадки українських козаків!
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26.01.2025 17:32 Відповісти
З-за "свистопляски" на сайті не зміг тобі відправить маленький 2екскурс в історію". Спробую зробить це повторно:
Суперечка почалася з того, що цей "писарчук " включив у склад "Київської Русі", "Кубань" з "Курськом". Про Курськ" і мови нема - "куряни", як слов"яни, згадуються ще в "Слові о полку Ігореве". Але до чого тут "Кубань" - Північне Передкавказзя? До монголо-татарської навали на цій території проживали потомки аланів. Гідронім "Кубань" має індоарійське походження... Слов"янське населення там, займало лише Таманський півострів (князівство Тмутараканське). З приходом монголів воно щезло. З монголами прийшли "ногаї" (ногайці). Вони витіснили потомків аланів з Кубані на Північний Кавказ (осетини - їх потомки). Повторно у Східному причорномор"ї "слов"яни" , з"явилися тільки у 18 ст. Це були запорізькі козаки, яких Катерина ІІ, після знищення Січі, переселила на Північне Передкавказзя. Це було так зване "Вернае войско Чернаморскае"...
Так який стосунок мала "Русь" до Кубані?
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27.01.2025 11:06 Відповісти
Фріки правлять миром.

Хтось з класиків казав:
... -"Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой"...
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26.01.2025 13:02 Відповісти
Трампон, параша тоже не контролирует Новую Землю, а свинособак там живёт намного меньше, чем в Гренландии людей. Начни с Новой Земли.
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26.01.2025 13:03 Відповісти
сс*тно. З данією простіше бикувати
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26.01.2025 16:40 Відповісти
Для Тромба - чим більше розмов про Гренландію - тим менше розмов про Україну
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26.01.2025 13:09 Відповісти
Таке враження, що далі нас чекають часи імперіалізму змішаного з фашизмом. Про демократію з правами людини та дотриманням міжнародного порядку можна вже почати забувати. Путлєр це був лише початок.
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
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26.01.2025 13:14 Відповісти
Поіертаємось у Середньовіччя, проте тепер з ядерною зброєю.
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26.01.2025 13:21 Відповісти
Человечество долго шло к тому, чтобы миром управляли дебилы и этот час настал!

Что может спасти нашу планету?

Только пришествие добрых инопланетян.
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26.01.2025 13:21 Відповісти
Щось Остапа понесло!
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26.01.2025 13:23 Відповісти
Фуйнею займається.
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26.01.2025 13:23 Відповісти
Цей старий маразматик не краще х*йла. На нього чекає психушка, бо він явно психічно хворий.
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26.01.2025 13:43 Відповісти
Нехай допоможе кончити Парашу, а потім може і до психушці.
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26.01.2025 14:00 Відповісти
Головний гопнік світу, він же пуйло, зараз загруз на теренах України, наразі в кожного потайки з'являються шалені думки про слушний час для того, щоб щось і собі урвати, або повернути своє, бо нема важелю стримування. З Кенігсбергом серед коментарів цікава думка, може про Курили хтось згадає, Сибір, Виборг, та міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Сортавала і Какісалмі (тепер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F) Приозерськ), Сакартвело має піднятись, Придністров'я...
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26.01.2025 13:52 Відповісти
Тільки ніхто не очікував що такі шалені думки першими з'являться в цивілізованому світі, у світового жандарма.
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26.01.2025 14:03 Відповісти
Слушна думка. Поліцейський перетворюється на мусора.
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26.01.2025 15:22 Відповісти
Та що там Гренландія. Судячи з останніх заяв він таки наполягає на окупації Канади.
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26.01.2025 14:00 Відповісти
Зига Маска это только начало,потом пойдут отряды Трампа,КСИР(корпус стражи революции прастова нариду америки от иноземцев и нехристей),потом месть проклятым канадцам за завоеванный Вашингтон(восстановление исторической справедливости)потом золотая статуя Трампа в два раза выше убогой статуи свободы.
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26.01.2025 14:02 Відповісти
57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до США (с) Я так розумію що і всі мільйони австрійців хотіли приєднання до Німеччини. І жителі Судетів. Гітлер сам це казав. Тепер вже Трумп піклується про гренландців. Мені цікаво чи застрелить він Меланію перед тим як вкине собі пігулку яду до рота?
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26.01.2025 14:32 Відповісти
Кончений уйбок, США перетворюється на фашистську державу
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26.01.2025 14:41 Відповісти
А чего тут думать, В Гренландии давным давно есть военные базы США, пусть европейские соплежуи только дёрнутся.
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26.01.2025 14:43 Відповісти
Йому власне тільки Гренландія і потрібна. Про Канаду та Панамський канал - то лякалки, щоб коли він вдовольниться "тільки" Гренландією всі видихнули з полегшенням.
Ну по каналу вони домовляться з Панамою. Або там буде новий уряд. Домовляться з ним.
Нічого нового: проси максимум щоб отримати мінімум.
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26.01.2025 14:58 Відповісти
А була б у Данії ЯЗ Трамп би мовчав, або лизав їм очко, як це він робить Кім Чен Іну...
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26.01.2025 15:16 Відповісти
Який же він упоротий і малограмотний🤦‍♂️ А жителі Данцига будуть приєднуватися разом з Гренландією?
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26.01.2025 15:19 Відповісти
Хороший троллинг. Годный. Сразу в европе забегали по потолку и решили вкладываться больше в оружие )
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26.01.2025 16:18 Відповісти
А якщо він об"явить Україну штатом для захисту Європи
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26.01.2025 16:20 Відповісти
Європі самій краще подбати про Гренландію.
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26.01.2025 16:36 Відповісти
теза росії, шо від України всім також треба відмовитися для загального блага.
Амери вкрали ідею у кацапів
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26.01.2025 16:43 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/91283 Андрій Смолій:

Трамп переконаний, що "з боку Данії було б дуже недружнім актом не дозволити Америці заволодіти Гренландією".

А ще Трамп заявляє, що "Канада повністю залежна від США і тому не може бути суверенною державою.
Президент США заявив, що Вашингтон щорічно втрачає $250 млрд через Канаду - і він може «зупинити це за один день».

https://t.me/smolii_ukraine/91277 Десь ми таке вже чули.
https://t.me/smolii_ukraine/91277 З вуст одного диктатора…в Кремлі.
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26.01.2025 16:54 Відповісти
"Трамп хочет забрать Гренландию из-за угрозы со стороны России

Издание "Голос Америки" опубликовало материал, в котором раскрывает причины интереса Дональда Трампа к Гренландии. По мнению аналитиков, эта территория имеет важное значение для обороны США, особенно учитывая активизацию России и Китая в Арктике.

"Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию", - считает британский аналитик Марк Якобсен.

В последние годы Россия значительно усилила свое военное присутствие в Арктике. На своей самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, она разместила системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты с возможностью оснащения ядерными боеголовками. Российские атомные подлодки активно патрулируют арктические воды, а флот атомных ледоколов продолжает расширяться.

Кроме того, в регионе проявляет интерес и Китай. Пекин проводит совместные учения с Россией и нацелен на добычу ценных ресурсов под арктическими льдами.

"Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе", - заявил изданию эксперт Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен.
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26.01.2025 17:05 Відповісти
Ну это то понятно. Просто бедные датчане растерянно бегают по стенкам под дружный хохот понаехавших к рим исламистов
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26.01.2025 17:26 Відповісти
Гренландія - наш!
Цікаво, у кого він хоче купити, якщо Данія не продає, чи хоче здійснювати підкуп місцевих?
Здається Данії потрібно терміново ухвалити якісь запобіжні закони
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26.01.2025 17:26 Відповісти
***** теж думало, що отримає контроль над нами.
Трамп завжди заздрив кремлівському недопалку та його владі , нарешті його мрія здійснилась, залишилось лише змінити Конституцію та правити до смерті, а потім передати владу Трампу джуніору.
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26.01.2025 17:57 Відповісти
Я вважаю, що із Гренландією трумп лососне тунця а потім переформулює цей висер у "нє очєнь-то і хатєлось".
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26.01.2025 18:28 Відповісти
Треба домовлятись із Санта-Клаусом.
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26.01.2025 20:01 Відповісти
Але з початку Панамського каналу! Канада на черзі!
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26.01.2025 20:21 Відповісти
Наступний крок, це референдум в Гренландії?
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26.01.2025 21:01 Відповісти
Це ***** №1, хутін - то ***********
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27.01.2025 04:02 Відповісти
 
 