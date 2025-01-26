Думаю, що США отримають контроль над Гренландією, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп впевнений у тому, що США матимуть контроль над Гренландією.
Відповідну заяву він зробив на борту літака Air Force One у суботу, 25 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я думаю, що ми це отримаємо", - сказав президент США.
Трамп додав, що нібито 57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до США.
"Я дійсно не знаю, які претензії має на це Данія, але це було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу... Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть", - заявив Трамп.
Трамп хоче купити Гренландію
Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.
CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
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До речі, де була тоді Данія?
Вона разом з усім західним світом висловлювала глибоке занепокоєння. Тепер у неї буде можливість приймати співчуття, які, безумовно, висловлять усі союзники.
царі, імператорі, королі - існують і зараз
17.18. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
Мабуть, йому пороблено, як кажуть в Україні!
По суті він правий - на Кубані живуть нащадки українських козаків!
Суперечка почалася з того, що цей "писарчук " включив у склад "Київської Русі", "Кубань" з "Курськом". Про Курськ" і мови нема - "куряни", як слов"яни, згадуються ще в "Слові о полку Ігореве". Але до чого тут "Кубань" - Північне Передкавказзя? До монголо-татарської навали на цій території проживали потомки аланів. Гідронім "Кубань" має індоарійське походження... Слов"янське населення там, займало лише Таманський півострів (князівство Тмутараканське). З приходом монголів воно щезло. З монголами прийшли "ногаї" (ногайці). Вони витіснили потомків аланів з Кубані на Північний Кавказ (осетини - їх потомки). Повторно у Східному причорномор"ї "слов"яни" , з"явилися тільки у 18 ст. Це були запорізькі козаки, яких Катерина ІІ, після знищення Січі, переселила на Північне Передкавказзя. Це було так зване "Вернае войско Чернаморскае"...
Так який стосунок мала "Русь" до Кубані?
Хтось з класиків казав:
... -"Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться піздець з своєю усмішкою хижой"...
Як там Трамп казав - "золоте століття для США?" Більше схоже на новий початок темних віків для людства. Темні віки зі зброєю масового знищення.
Что может спасти нашу планету?
Только пришествие добрых инопланетян.
Ну по каналу вони домовляться з Панамою. Або там буде новий уряд. Домовляться з ним.
Нічого нового: проси максимум щоб отримати мінімум.
Амери вкрали ідею у кацапів
Трамп переконаний, що "з боку Данії було б дуже недружнім актом не дозволити Америці заволодіти Гренландією".
А ще Трамп заявляє, що "Канада повністю залежна від США і тому не може бути суверенною державою.
Президент США заявив, що Вашингтон щорічно втрачає $250 млрд через Канаду - і він може «зупинити це за один день».
https://t.me/smolii_ukraine/91277 Десь ми таке вже чули.
https://t.me/smolii_ukraine/91277 З вуст одного диктатора…в Кремлі.
Издание "Голос Америки" опубликовало материал, в котором раскрывает причины интереса Дональда Трампа к Гренландии. По мнению аналитиков, эта территория имеет важное значение для обороны США, особенно учитывая активизацию России и Китая в Арктике.
"Нет сомнений, что она геостратегически важна для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Самый короткий путь для российских ракет в сторону США пролегает через Северный полюс, через Гренландию", - считает британский аналитик Марк Якобсен.
В последние годы Россия значительно усилила свое военное присутствие в Арктике. На своей самой северной авиабазе Нагурское, расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, она разместила системы наблюдения, стратегические бомбардировщики и ракеты с возможностью оснащения ядерными боеголовками. Российские атомные подлодки активно патрулируют арктические воды, а флот атомных ледоколов продолжает расширяться.
Кроме того, в регионе проявляет интерес и Китай. Пекин проводит совместные учения с Россией и нацелен на добычу ценных ресурсов под арктическими льдами.
"Определенно существует угроза, особенно со стороны российских военных возможностей в этом регионе", - заявил изданию эксперт Королевского датского оборонного колледжа Йон Рахбек-Клемменсен.
Цікаво, у кого він хоче купити, якщо Данія не продає, чи хоче здійснювати підкуп місцевих?
Здається Данії потрібно терміново ухвалити якісь запобіжні закони
Трамп завжди заздрив кремлівському недопалку та його владі , нарешті його мрія здійснилась, залишилось лише змінити Конституцію та правити до смерті, а потім передати владу Трампу джуніору.