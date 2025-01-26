Думаю, що США отримають контроль над Гренландією, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп впевнений у тому, що США матимуть контроль над Гренландією.

Відповідну заяву він зробив на борту літака Air Force One у суботу, 25 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, що ми це отримаємо", - сказав президент США.

Трамп додав, що нібито 57 тисяч жителів Гренландії хочуть приєднання до США.

"Я дійсно не знаю, які претензії має на це Данія, але це було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу... Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть", - заявив Трамп.

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Трамп хоче купити Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто витрачати час на обговорення намірів новообраного американського президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

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