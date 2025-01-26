На фоне заявлений Трампа: глава Военного комитета ЕС Бригер предлагает разместить европейские войска в Гренландии

Глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер предложил разместить солдат ЕС в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, которая входит в состав Дании.

Об этом он сказал в интервью газете Welt, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было бы сильным сигналом и могло способствовать стабильности в регионе", - считает австрийский генерал.

Бригер отметил, что Гренландия имеет большое значение с точки зрения геополитики и политики безопасности.

"Там есть богатые залежи сырья и через нее проходят важные транспортные пути для международной торговли", - рассказал генерал.

Глава Военного комитета ЕС добавил, что ситуация с учетом таяния льдов на этом арктическом острове "создает потенциал для напряженности в отношениях с Россией и, возможно, Китаем".

По его словам, в связи с этим "было бы разумно рассмотреть возможность размещения там солдат ЕС".

Он также отметил, что Трамп "уважает принцип нерушимости границ, закрепленный в Уставе ООН". По словам хоть Гренландия и не является частью ЕС, европейцы, как и США, имеют интересы на этом острове.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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