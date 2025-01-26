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На фоне заявлений Трампа: глава Военного комитета ЕС Бригер предлагает разместить европейские войска в Гренландии

Брігер пропонує розмістити солдатів в Гренландії

Глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер предложил разместить солдат ЕС в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, которая входит в состав Дании.

Об этом он сказал в интервью газете Welt, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было бы сильным сигналом и могло способствовать стабильности в регионе", - считает австрийский генерал.

Бригер отметил, что Гренландия имеет большое значение с точки зрения геополитики и политики безопасности.

"Там есть богатые залежи сырья и через нее проходят важные транспортные пути для международной торговли", - рассказал генерал.

Глава Военного комитета ЕС добавил, что ситуация с учетом таяния льдов на этом арктическом острове "создает потенциал для напряженности в отношениях с Россией и, возможно, Китаем".

По его словам, в связи с этим "было бы разумно рассмотреть возможность размещения там солдат ЕС".

Он также отметил, что Трамп "уважает принцип нерушимости границ, закрепленный в Уставе ООН". По словам хоть Гренландия и не является частью ЕС, европейцы, как и США, имеют интересы на этом острове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Гренландии Эгеде заявил, что собирается встретиться с Трампом

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Датский евродепутат Вистисен: "Гренландия не продается. Мистер Трамп, идите к чертям". ВИДЕО

Автор: 

Гренландия (84) Дания (593) Евросоюз (17252) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+13
Трамп поважає Кіма і *****. Боїться Сі, але теж поважає. Всіх інших, хто залежить від американської військової сили, він зневажає. Трамп є живим доказом того що мажор навіть зістарившись залишається мажором. Вік не зробив Трампа розумнішим, навпаки, деменція поступово вражає утирка.
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26.01.2025 00:32
+7
бачимо тепер різницю ставлення Військового комітету ЄС
до війни в Україні і Гренландії? )))
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26.01.2025 00:29
+7
Як би не оказалось що в США така ж дута армія як і в Сосії. США вже давно нізким не воювали окрім бабуїнів на верблюдах. І то програли і втекли з Афганістану і інших країн де гарантували людям мир. До того ж не забувайте що США це збіговисько мігрантів в тому числі китайців, які скоріше вчинять переворот і революцію всередині США ніж підуть воювати проти своїх рідних країн
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26.01.2025 01:13
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Правила форума Совет форумчан
а що гер Брігер казав з приводу війни в Україні ?
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26.01.2025 00:26 Ответить
бачимо тепер різницю ставлення Військового комітету ЄС
до війни в Україні і Гренландії? )))
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26.01.2025 00:29 Ответить
Трамп поважає Кіма і *****. Боїться Сі, але теж поважає. Всіх інших, хто залежить від американської військової сили, він зневажає. Трамп є живим доказом того що мажор навіть зістарившись залишається мажором. Вік не зробив Трампа розумнішим, навпаки, деменція поступово вражає утирка.
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26.01.2025 00:32 Ответить
І чого він китайця боїться? В США,ядерної зброї в 10 разів більше.І на авіаносцях більше 1000 одиниць авіації.
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26.01.2025 00:48 Ответить
Не потрібно великого розуму щоб зрозуміти що застосування ЯО призведе до вимирання всього людства... Запасів ЯО вистачить на знищення всього живого на планеті разів 50. Після застосування ЯО життя не буде. Буде виживання мутантів, та й то не довго...
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26.01.2025 00:55 Ответить
Не призведе і ядерної зими не буде.Але буде дуже хріново.Астероїд який знищив динозаврів мав потужність мільйони атомних бомб,скинутих на Хіросиму.В китайців і звичайна армія не дотягує до США.На морях проти США без шансів.То чого боятися китайця?
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26.01.2025 01:03 Ответить
Як би не оказалось що в США така ж дута армія як і в Сосії. США вже давно нізким не воювали окрім бабуїнів на верблюдах. І то програли і втекли з Афганістану і інших країн де гарантували людям мир. До того ж не забувайте що США це збіговисько мігрантів в тому числі китайців, які скоріше вчинять переворот і революцію всередині США ніж підуть воювати проти своїх рідних країн
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26.01.2025 01:13 Ответить
яка армія у сша ми бачимо
адекватна армія вже б використала шанс тренувати свої війська на кацапах
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26.01.2025 06:48 Ответить
Ви дуже недооцінюєте потужність армії комуністичного Китаю, як і його держави в цілому.

Держава, яка 1990-го року мала нуль кілометрів автомагістралей і швидкісних залізниць, а у 2025-му штампує винищувачі 5-го покоління і весь спектр власних мікросхем (з мікропроцесорами включно) є, як мінімум, дуже серйозним супротивником.

І при цьому має людський капітал вчетверо більший, ніж у США.
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26.01.2025 01:17 Ответить
Вони літаки і в москалів купляють.А дальньої авіації взагалі немає.Супротивник серйозний.Але вони ні з ким не воювали,дуже давно.Це надважливий фактор.Тут вже не важливий людський фактор.Штикових атак то не буде.
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26.01.2025 02:31 Ответить
ви спитайте китайця чи хоче вів воювати
бо вони не кацапи йїбануті а хитросраки косооки паідораси
їм нах та війна не треба
тільки но зі злиднів вилізли...
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26.01.2025 06:49 Ответить
В США проживає 5 мільйонів китайців. З них шпигують для Китаю, за оцінками ЦРУ, 600 000. Що не ясно? Китайці можуть поколіннями жити в іншій країні, але кожного дня запалювати свічки біля родинного вівтаря і памятати з якого села і якої провінції Китаю вони родом... Китайські спецслужби крадуть все по всьому світу. КДБ ні в якому разі не можна навіть порівнювати з тим що зараз створили китайці...
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26.01.2025 01:23 Ответить
Китайці нічим не кращі від совкового кдб.Вся могутність Китаю на продажі товару заходу.І вся економіка на цьому тримається і буде триматися.І китайці гроші *******.
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26.01.2025 02:33 Ответить
Сьогодні китайська розвідка в рази могутніша за совєцьку КДБ і рашистську ФСБ. Для кожного хто читав мемуари часів холодної війни це очевидно. Китайці, упс!, виявились набагато розумнішими за кацапів, а їх підприємливість вражає. Як воїни вони ніякі. Така ж орда як і кацапи і всі війни протягом двох останніх століть вони програвали, але мріють про реванш. І зараз саме той час коли це стає для них можливим. Зараз їх проксі - північні корейці - воюють з європейцями, тобто з нами і на нашій території. А ще недавно про це їм годі було мріяти... А коли мимо пропливе труп росії китайці нарешті відчують себе переможцями...
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26.01.2025 11:12 Ответить
Їм дозволяють це робити.Європа особливо.Продавати сврї великі фірми,це потрібно додуматись до такого.Це ж технології.Північні корейці,не дуже і хочуть бути під китайцями.Їх зараз москалі більше спонсорують.
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26.01.2025 12:56 Ответить
Маразм повний.
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26.01.2025 09:06 Ответить
Так молодь тікає.Це ж величезний удар.
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26.01.2025 12:57 Ответить
Одних мы уже недооценили)
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26.01.2025 02:31 Ответить
Тут різниця взагалі інша.
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26.01.2025 02:45 Ответить
Ніякого Сі він не боїться. Так само як не првпжае ніяких кімів і зуйлів. Ви би менше звертали увагу на публічні вкиди Трампа.
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26.01.2025 09:05 Ответить
Виглядає логічно із урахуванням призначення майора-алкоголіка-гвалтівника, за сумісництвом ведучого телеканалу на посаду очільника Пентагону.
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26.01.2025 00:35 Ответить
О, это и нужно было х-лу.
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26.01.2025 00:36 Ответить
ну не довбо*об? немає ніяких європейських військ. є війська НАТО. а хіба Австрія у НАТО? ні. от австрійські війська нехай там і розміщує. а європейські війська із блоку НАТО будуть готуватися до миротворчої місії в Україні.
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26.01.2025 00:37 Ответить
а це варта уваги пред"ява
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26.01.2025 00:46 Ответить
These are times when absolutely nothing should be taken for granted. When Trump says he is going to get a bigger piece of the pie at the expense of others, including Europe, he is going to do precisely that with no scruples, regrets, or other nonsense. And he'll get it from those who let him do it.
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26.01.2025 00:58 Ответить
fuck you snob
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26.01.2025 06:50 Ответить
Европа буде воювати з США? Цього нам ще не вистачало.
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26.01.2025 00:58 Ответить
Він також наголосив, що Трамп "поважає принцип непорушності кордонів, закріплений у Статуті ООН"
Ага. Особливо Тампон поважає кордони коли сказав Україні поступитись своєю територією і укласти угоду з московськими людоїдами. Тампон впринципі не знає що таке закон і право. Для нього все гроші в тому числі люди
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26.01.2025 01:05 Ответить
Молдавії поступилася, Грузія поступилася, Югославські війни і створення Косово..... Цей принцип скільки разів вже порушували....
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26.01.2025 09:09 Ответить
Нєізвєстни явлєнія Трампа во Всєлєнной. Но нєізбєжни. Бойтесь люді чєлавєчіскія!
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26.01.2025 01:20 Ответить
Вряд ли послушают умного генерала.
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26.01.2025 01:30 Ответить
Європейські держави мають оголосити Гренладію під всеосяжним протекторатом Європи і зберегти її ресурси для себе. Для цього Гренландію потрібно захистити від жадібних упирів з США, Китаю та **********.
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26.01.2025 01:33 Ответить
Європа продасть її Гренландії,як продає свої бренди.Дозволить китайцям там бурити.
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26.01.2025 02:35 Ответить
Мене вражає як бренди продаються Китаю, китай висмоктує всю технічну документацію, а потім перетворює бренди в лайно і вони зникають. Продати щось Китаю означає вбити це...
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26.01.2025 02:48 Ответить
Ну то про яку Європу можна казати? Європа ще поки добре живе,бо діди її сильною зробили.Зараз там одні ліваки.Volvo продали китайцям і навіть Мерседес вже наче як можуть продати.Чи вже салони навіть продають.А було ще багато різних брендів.Європа колись все робила.І все було височенної якості.А зараз що?Одні послуги.Так прийде час і послуг не буде.А ще є дикі мігранти.Злочинність в рази виросла,де є велика кількість мігрантів.
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26.01.2025 03:02 Ответить
Декілька днів тому зявилось повідомлення про можливість продажу "фольксваген" китайцям...
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26.01.2025 03:09 Ответить
А США свої бренди не продає так.Якщо вже йдуть такі бренди з молотка,то ні про що,вже не можна говорити.А ще туркам продавали багато брендів.В Німеччині багато вони скупили.
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26.01.2025 12:53 Ответить
Якраз краще все таки віддати її США.
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26.01.2025 09:10 Ответить
Трамп з Маском також так вважають. Вони також ладні сприяти захопленню частини України *****. Ми вже жили в цьому "только б нє било вайни". І як це самовтішання нам допомогло? Невирішені проблеми завжди тільки зростають і врешті наздоганяють "в самий непідходящий момент"...
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26.01.2025 11:03 Ответить
Як всі диктатори в Світі , гітлер і СРалін ,зейло і ***** , ……… Справа в населенні , яке обирає , виродків на свою загибель! Недомірок зейло , вважає , що воно Черчіль , найвеличніший лідор ………
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26.01.2025 01:33 Ответить
якщо Трамп поважає кордони, то нащо там когось ставити? Хай ставлять там, де нема поваги до кордонів
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26.01.2025 02:22 Ответить
И на самую северную точку пусть отправят Фицо с Орбаном и их прихлебателями.
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26.01.2025 07:58 Ответить
Ну тупые, как говорил один сатирик!

Заморитесь вы располагать свои войска во всех тех странах, которые захочет захватить Трамп, Гренландия-это пробный камень, готовьтесь ко всемирному хаосу и беспределу, вы сами этого хотели!
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26.01.2025 10:10 Ответить
Трамп отожмёт Гренландию к Меркель не ходи, европейцам лучше успокоиться и расслабить булки, в противном случае будет больно.
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26.01.2025 13:08 Ответить
 
 