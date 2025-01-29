Евродепутат Лёккегорд призвал Гренландию вступить в ЕС "для защиты"

Депутат Европарламента от Дании Мортен Лёккегорд предложил Гренландии вступить в Европейский Союз, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о присоединении острова к Соединенным Штатам.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Лёккегорд, подчеркнул, что настало время для "нового мышления".

"Мы живем в мире, где, как бы вы ни хотели быть независимыми, вы должны быть членом альянсов. И по моему мнению, ЕС - это лучший альянс, в который вы можете вступить. Это касается и Дании, и Гренландии", - пояснил депутат.

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Он добавил, что членство в ЕС обеспечит Гренландии "защиту" - экономическую и политическую.

В то же время Лёккегорд выразил мнение, что Гренландия, которая имеет сильную демократию и систему социального обеспечения, является достойным кандидатом на членство в ЕС.

Гренландия, самоуправляемая датская территория, в 1982 году проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, и официально вышла из блока в 1985 году. При этом большинство ее населения являются датчанами, а следовательно - гражданами ЕС.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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