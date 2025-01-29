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Новости
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Евродепутат Лёккегорд призвал Гренландию вступить в ЕС "для защиты"

Євродепутат закликав до вступу Гренландії в ЄС

Депутат Европарламента от Дании Мортен Лёккегорд предложил Гренландии вступить в Европейский Союз, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о присоединении острова к Соединенным Штатам.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Лёккегорд, подчеркнул, что настало время для "нового мышления".

"Мы живем в мире, где, как бы вы ни хотели быть независимыми, вы должны быть членом альянсов. И по моему мнению, ЕС - это лучший альянс, в который вы можете вступить. Это касается и Дании, и Гренландии", - пояснил депутат.

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Он добавил, что членство в ЕС обеспечит Гренландии "защиту" - экономическую и политическую.

В то же время Лёккегорд выразил мнение, что Гренландия, которая имеет сильную демократию и систему социального обеспечения, является достойным кандидатом на членство в ЕС.

Гренландия, самоуправляемая датская территория, в 1982 году проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, и официально вышла из блока в 1985 году. При этом большинство ее населения являются датчанами, а следовательно - гражданами ЕС.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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Автор: 

Гренландия (84) Евросоюз (17264) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+4
>> Гренландія у 1982 році проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, і офіційно вийшла з блоку в 1985 році. При цьому більшість її населення є данцями, а отже - громадянами ЄС.

Протиріччя? Нє, не чули.

Так і жиють.
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29.01.2025 19:31
+2
ЄС від країни у якої є ЯЗ не спасе, всі виловлять глибоку стурбованість і на тому вся допомога закінчиться, хочеш бути незалежним роби свою ЯЗ і твої громадяни спатимуть спокійно.
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29.01.2025 19:17
+1
Вселенський бардак набирає обертів. І то тільки початок...
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29.01.2025 20:05
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Правила форума Совет форумчан
ЄС від країни у якої є ЯЗ не спасе, всі виловлять глибоку стурбованість і на тому вся допомога закінчиться, хочеш бути незалежним роби свою ЯЗ і твої громадяни спатимуть спокійно.
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29.01.2025 19:17 Ответить
Глупа маячня
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29.01.2025 19:28 Ответить
>> Гренландія у 1982 році проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, і офіційно вийшла з блоку в 1985 році. При цьому більшість її населення є данцями, а отже - громадянами ЄС.

Протиріччя? Нє, не чули.

Так і жиють.
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29.01.2025 19:31 Ответить
Занепокоєння -не дуже в якості захисту. Перевірено неодноразово на власному досвіді.
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29.01.2025 19:35 Ответить
Це так як москалі закликали б ордло вступити в росію)Гренландія є датською територією.
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29.01.2025 19:40 Ответить
Про Україну не забувайте денно й щоночі.
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29.01.2025 19:50 Ответить
Депутат Європарламенту від Данії Мортен Льоккегорд запропонував Гренландії вступити в Європейський Союз.

Це як? Це теж саме, що закликати, наприклад, Каталонію вступити в ЄС. Бачу в Європарламенті є свій 95 квартал
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29.01.2025 19:58 Ответить
Речь идет в покупке острова, это должна решать не Дания, а Гренландия, которая , не против быть под зонтиком США.
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29.01.2025 19:58 Ответить
15 процентов согласно опросу согласны! сам то не собираешься в очередной штате жить? трамп предложил же Канаде!
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29.01.2025 20:10 Ответить
Вселенський бардак набирає обертів. І то тільки початок...
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29.01.2025 20:05 Ответить
ЕС не может защитить Украину, как того требует ситуация, а уж защитить то, что на что упал глаз американского собирателя земель и подавно не сможет!
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29.01.2025 20:42 Ответить
 
 