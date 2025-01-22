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Российский корабль-шпион "Янтарь" зафиксировали в водах Британии

Корабель-шпигун РФ помітили у Великій Британії

В водах Великобритании обнаружили российский "шпионский корабль". Он вошел в начале недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Сейчас судно "Янтарь" находится в Северном море, пройдя через британские воды.

"Позвольте мне внести ясность, это российский шпионский корабль, который используется для сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании", - сказал министр.

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Для наблюдения за российским кораблем Британия отправила два судна ВМС.

"Янтарь" вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях (72,4 км) от британского побережья в понедельник.

"В течение последних двух дней Королевский военно-морской флот развернул корабли HMS Somerset и HMS Tyne для ежеминутного мониторинга судна в наших водах", - добавил Гили.

По словам министра, это уже второй раз, когда корабль вошел в воды Великобритании, предыдущий раз это произошло в ноябре 2024 года.

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Автор: 

Великобритания (5008) корабль (2045) россия (96018) шпионаж (1406)


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Топ комментарии
+17
топіть його, чого дивитись..., можемо розказати як...
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22.01.2025 16:58
+16
Морська держава спостерігає, як якісь гопники на своїй лоханці каламутять води королівства. Потопить його нахєр, та й на тому фсьо.
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22.01.2025 17:03
+12
Навіщо розказувати , могли б попросити українців пару катерів запустити у Північному морі , і нам показник , і Британії з того зиск
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22.01.2025 17:02
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Правила форума Совет форумчан
топіть його, чого дивитись..., можемо розказати як...
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22.01.2025 16:58 Ответить
Навіщо розказувати , могли б попросити українців пару катерів запустити у Північному морі , і нам показник , і Британії з того зиск
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22.01.2025 17:02 Ответить
Морська держава спостерігає, як якісь гопники на своїй лоханці каламутять води королівства. Потопить його нахєр, та й на тому фсьо.
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22.01.2025 17:03 Ответить
Що ви від них хочете, коли вони з муслімами на власній землі вже безсилі розібратись?
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22.01.2025 17:16 Ответить
У них демократія та права людини - це головне!
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22.01.2025 17:19 Ответить
Помилка в тому, що вони притримуються цього по відношенню до тих, хто на оце все не просто чхати хотів, а бачить ворожі прояви і прагне їх ліквідувати.
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22.01.2025 17:52 Ответить
виявили російський "шпигунський корабель"

Якщо у лапках, тобто насправді не шпигунський?
Гм...
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22.01.2025 17:04 Ответить
Відправте до нього баржу ашот з вівцями і виразіть занепокоєння з цею аварією.
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22.01.2025 17:10 Ответить
Ну й що, не знайдеться на нього маленького айберга-привида? Ну затоне він з невідомих причин іншим щоб не хотілось шастять, нє? Занадто багато самоповаги треба для цього?
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22.01.2025 17:30 Ответить
чому у нього в трюмі не вибухнув небезпечний вантаж в наслідок нехтування правилами пожежної безпеки?
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22.01.2025 17:40 Ответить
Ну виявили...
Що далі...
Немає на них Джона Сільвера...
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22.01.2025 17:54 Ответить
Дайте нам стрельнути в нього "Нептуном"! Повік в боргу будемо!
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22.01.2025 17:56 Ответить
Чому це кацапське корито, ще на плаву? Не розумію бритів!
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22.01.2025 18:20 Ответить
І шо?
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22.01.2025 18:22 Ответить
то потопіть його, куколди
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22.01.2025 21:03 Ответить
дійте як нквс , "випадково стався збій автоматичної системи і 2 торпеди потопили лоханку московіі , приносимо вибачення , комісія розслідує інцедент"

чого ви так боїтеся всі боїтеся цих бомжів ? повірте 100% хуцло проковтне , а проковтне раз , зібєте потім літаки помилково і т д , дійте !
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22.01.2025 21:27 Ответить
як би це так акуратно налякати, щоб самому не набратись...
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22.01.2025 22:48 Ответить
 
 