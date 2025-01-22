Российский корабль-шпион "Янтарь" зафиксировали в водах Британии

В водах Великобритании обнаружили российский "шпионский корабль". Он вошел в начале недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Сейчас судно "Янтарь" находится в Северном море, пройдя через британские воды.

"Позвольте мне внести ясность, это российский шпионский корабль, который используется для сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании", - сказал министр.

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Для наблюдения за российским кораблем Британия отправила два судна ВМС.

"Янтарь" вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях (72,4 км) от британского побережья в понедельник.

"В течение последних двух дней Королевский военно-морской флот развернул корабли HMS Somerset и HMS Tyne для ежеминутного мониторинга судна в наших водах", - добавил Гили.

По словам министра, это уже второй раз, когда корабль вошел в воды Великобритании, предыдущий раз это произошло в ноябре 2024 года.

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