Российский корабль-шпион "Янтарь" зафиксировали в водах Британии
В водах Великобритании обнаружили российский "шпионский корабль". Он вошел в начале недели.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Сейчас судно "Янтарь" находится в Северном море, пройдя через британские воды.
"Позвольте мне внести ясность, это российский шпионский корабль, который используется для сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании", - сказал министр.
Для наблюдения за российским кораблем Британия отправила два судна ВМС.
"Янтарь" вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 45 милях (72,4 км) от британского побережья в понедельник.
"В течение последних двух дней Королевский военно-морской флот развернул корабли HMS Somerset и HMS Tyne для ежеминутного мониторинга судна в наших водах", - добавил Гили.
По словам министра, это уже второй раз, когда корабль вошел в воды Великобритании, предыдущий раз это произошло в ноябре 2024 года.
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Якщо у лапках, тобто насправді не шпигунський?
Гм...
Що далі...
Немає на них Джона Сільвера...
чого ви так боїтеся всі боїтеся цих бомжів ? повірте 100% хуцло проковтне , а проковтне раз , зібєте потім літаки помилково і т д , дійте !