Как только война в Украине закончится, РФ начнет готовить армию к следующему конфликту, - The Times
Прекращение огня в Украине позволит России восстановить свои вооруженные силы и вступить в сговор с "новой осью агрессоров".
Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Британский генерал-лейтенант Майк Элвисс считает, что после прекращения войны начнется гонка за восстановлением бронетанковых сил с целью подготовки к следующей войне.
"Несомненно то, что как только в Украине замолчат пушки, произойдет российское возрождение, восстановление и еще больший сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", - сказал он на форуме в Давосе, добавив, что под "обычным сдерживанием" подразумевает бронетанковые силы.
Частью "оси агрессоров" считают Китай, Иран и КНДР, которые работают с Россией над дестабилизацией Запада.
Офицеры Минобороны Великобритании считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между РФ и Западом начнется гонка за подготовку своих армий к следующему конфликту.
Есть мнение, что РФ будет гораздо сильнее в потенциальном следующем конфликте, поскольку ее военные постоянно адаптируются к ведению боевых действий.
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А что там Трамп, обеспокоен видом ху..Й.ла и его самочувствием ?
Яка залізна логіка...
А дурашку надо добивать вместе с шушерой с нее сосущей. И разваливать на куски. Военные нато это понимают, и большая часть политиков.
І це будуть: Литва, Латвія, Естонія.
А потім знову Україна.
Головне щоб Захід - швидко озброївся . ! А от з цим проблема .! Все сидять і далі мріють про шашлики , як і ми колись .
Куєю я від публіки на цьому сайті.
Вона то їх відновить, років через 30-50. Але тоді там буде інший політ.режим. Без *****.