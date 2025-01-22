Как только война в Украине закончится, РФ начнет готовить армию к следующему конфликту, - The Times

Прекращение огня в Украине позволит России восстановить свои вооруженные силы и вступить в сговор с "новой осью агрессоров".

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Британский генерал-лейтенант Майк Элвисс считает, что после прекращения войны начнется гонка за восстановлением бронетанковых сил с целью подготовки к следующей войне.

"Несомненно то, что как только в Украине замолчат пушки, произойдет российское возрождение, восстановление и еще больший сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", - сказал он на форуме в Давосе, добавив, что под "обычным сдерживанием" подразумевает бронетанковые силы.

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Частью "оси агрессоров" считают Китай, Иран и КНДР, которые работают с Россией над дестабилизацией Запада.

Офицеры Минобороны Великобритании считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между РФ и Западом начнется гонка за подготовку своих армий к следующему конфликту.

Есть мнение, что РФ будет гораздо сильнее в потенциальном следующем конфликте, поскольку ее военные постоянно адаптируются к ведению боевых действий.

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