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Новости Война
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Как только война в Украине закончится, РФ начнет готовить армию к следующему конфликту, - The Times

ворог,кацап,русня,орк

Прекращение огня в Украине позволит России восстановить свои вооруженные силы и вступить в сговор с "новой осью агрессоров".

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Британский генерал-лейтенант Майк Элвисс считает, что после прекращения войны начнется гонка за восстановлением бронетанковых сил с целью подготовки к следующей войне.

"Несомненно то, что как только в Украине замолчат пушки, произойдет российское возрождение, восстановление и еще больший сговор с новой осью агрессоров. Гонка за переориентацию и восстановление обычных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации", - сказал он на форуме в Давосе, добавив, что под "обычным сдерживанием" подразумевает бронетанковые силы.

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Частью "оси агрессоров" считают Китай, Иран и КНДР, которые работают с Россией над дестабилизацией Запада.

Офицеры Минобороны Великобритании считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между РФ и Западом начнется гонка за подготовку своих армий к следующему конфликту.

Есть мнение, что РФ будет гораздо сильнее в потенциальном следующем конфликте, поскольку ее военные постоянно адаптируются к ведению боевых действий.

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Автор: 

Великобритания (5008) война (1400) россия (96018) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+22
Так не допустите этого дебилы, или вам на людей плевать.
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22.01.2025 16:42
+21
То бід воюйте Українці до останього солдата а то на НаТи нападуть і тоді нам прийдеться вмирати. А так не хочеться в ситій Європі памірать. Хитрі сукі.
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22.01.2025 16:43
+15
До некоторых доходит что подписывать договор с рашкой не стоит той бумаги ...
А что там Трамп, обеспокоен видом ху..Й.ла и его самочувствием ?
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22.01.2025 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Так не допустите этого дебилы, или вам на людей плевать.
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22.01.2025 16:42 Ответить
кому, британцям? Тим, що замовчували згвалтування своїх дівчаток дикунами? Мабуть що "плевать". Не військовим, звісно, політикам.
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22.01.2025 21:00 Ответить
До некоторых доходит что подписывать договор с рашкой не стоит той бумаги ...
А что там Трамп, обеспокоен видом ху..Й.ла и его самочувствием ?
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22.01.2025 16:42 Ответить
То бід воюйте Українці до останього солдата а то на НаТи нападуть і тоді нам прийдеться вмирати. А так не хочеться в ситій Європі памірать. Хитрі сукі.
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22.01.2025 16:43 Ответить
кацапи - суки, бо хочуть знищити українців, а не захід!
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22.01.2025 18:35 Ответить
Тому війну в Україні не треба закінчувати, бо РФ почне готувати армію до наступного конфлікту...
Яка залізна логіка...
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22.01.2025 16:44 Ответить
До наступного конфлікту в Україні? Буде Україна в НАТО чи не буде, тепер Україна головна кувалда проти кацапії.
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22.01.2025 16:46 Ответить
але і молот має бути сталевий,, а не пластиліновий, щоб кацапію розбивати на друзки
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22.01.2025 21:14 Ответить
Гребані ліцемірні бріти ми і так знаємо ваше гниле нутро, що ви готові чужими руками воювати "стільки скільки нужно" а бажано безстрочно поки існує королівство. Но куечкі
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22.01.2025 16:49 Ответить
Так, шо, війна з кацапнею в Україні повинна тривати вічно?
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22.01.2025 16:53 Ответить
С кацапней-- да, в Украине -- нет. Читай внимательнее
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22.01.2025 17:49 Ответить
А війна закінчиться? Поки обидва *уйла при владі війна не закінчиться. В кращому разі буде пауза, але повітряні атаки будуть.
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22.01.2025 16:53 Ответить
короче, основне зло це китайці
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22.01.2025 16:58 Ответить
Основне зло це дебіли.
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22.01.2025 18:16 Ответить
московія впевнено іде до свого неминучого кінця,наступний конфлікт їй може і не знадобиться.
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22.01.2025 17:01 Ответить
А які передумови того, що вона йде до свого кінця? Обоснуйте.
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22.01.2025 18:38 Ответить
Мабуть не він це буде робити, він скоріше вже здохне
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22.01.2025 17:01 Ответить
А Зельоні поспіхом розкрадати все, що ще залишилось.
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22.01.2025 17:04 Ответить
Гірше війни, яка може розпочатись у майбутньому може бути тільки та війна, яка йде вже зараз.
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22.01.2025 17:07 Ответить
Сам придумал? Молодец, ботяра. Тебе за ответы дают что то? Вот тебе 10 р
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22.01.2025 17:45 Ответить
А тобі що дають, пердуст? На рота?
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22.01.2025 19:18 Ответить
Кто о чём, а кацап о гомосексуализме. Других тем нет у вас.
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22.01.2025 19:39 Ответить
тому війна тут не закінчиться
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22.01.2025 17:09 Ответить
Ультраправі прийшли до влади в Америці! Про яке закінчення війни може йти мова, якщо вони збираються домовлятись з рашистом, а їхній спонсор зігує на інавгурації та підтверджує, що він - фашист!
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22.01.2025 17:29 Ответить
Неа, він ексцентричний клоун.
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22.01.2025 18:17 Ответить
так нужно было ещё меньше Украине помогать, ещё меньше санкций кацапам, ещё меньше оружия для ВСУ, вы же "уважаемые партнёры" хотели нами кацапов накормить и ещё лет 20 дрочить, заниматься арабами, гендерами, БЛМ и другими "очень важными вопросами"...
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22.01.2025 17:32 Ответить
На вопросы гендеров и мигрантов уже положено. Исправляйте методичку
А дурашку надо добивать вместе с шушерой с нее сосущей. И разваливать на куски. Военные нато это понимают, и большая часть политиков.
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22.01.2025 17:43 Ответить
добивать обнимашками с Пуйлом, как это делает правительство Израиля или как то по другому?
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22.01.2025 17:47 Ответить
"Военные нато это понимают, и большая часть политиков." - не хоронят родных и друзей, как это делаем мы. Исправляйте методичку
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22.01.2025 17:48 Ответить
Так!
І це будуть: Литва, Латвія, Естонія.
А потім знову Україна.
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22.01.2025 17:44 Ответить
Про Казахстан не забувайте.
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22.01.2025 18:06 Ответить
Вряд чи це будуть Литва, Латвія та Естонія. Не буде параша з НАТО зв'язуватися. Кишка тонка.
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22.01.2025 20:20 Ответить
Сумніваюсь що кацапи швидко відновляться . Все таки ЗСУ прорідили їх добряче , швидко навиробляти зброї , та ще й під санкціями - не вийде . А склади їхні вже майже порожні. Але пох на них .
Головне щоб Захід - швидко озброївся . ! А от з цим проблема .! Все сидять і далі мріють про шашлики , як і ми колись .
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22.01.2025 18:08 Ответить
Як тільки війна закінчиться, кацапська армія буде розгромлена, деморалізована і на кацапстані почнеться розпад федерації, а в Україні навпаки армія стане сильнішою і готовою до участі в майбутніх конфліктах за участі держав-членів НАТО!
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22.01.2025 18:09 Ответить
Прокиньтесь, вже не квітень 2022 року)
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22.01.2025 18:41 Ответить
Диванний хвантазьор!
Куєю я від публіки на цьому сайті.
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22.01.2025 18:44 Ответить
Та не хвилюйтесь так. Мудрили українськи знов оберуть зеленского - будуть будувати шляхи, мости( і не дай Бог комусь це все замінувати) та більшість буде готуватись зустрічати новий рік з рюськими та холодцем - так мріяв ваш презедент, мудрили.
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22.01.2025 18:17 Ответить
Швидке відновлення з чого. Кацапи спалили в Україні купу техніки, чи ви думаете що пробиратися по Іранах і КНДР це від доброго життя. Економіка в жопі, а після завершення бойових дій буде в ще більшій жопі. Трамп ціни на нафту таки обвалить а за ним це зроблять араби щоб конкуренцію тримати.

Вона то їх відновить, років через 30-50. Але тоді там буде інший політ.режим. Без *****.
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22.01.2025 18:21 Ответить
Просто хочуть всі держави "помножити на ноль", тобто розділити їх на сектори , (начебто десять секторів) . Тому Трамп недаремно розповідає про Ісландію, Панамський канал, Канаду.
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22.01.2025 18:39 Ответить
А може достатньо вже українськими руками воювати з путіним? Повоюйте з ним самі... але де небудь в Арктиці
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22.01.2025 18:40 Ответить
тільки розчленування кацапії допоможе світу
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22.01.2025 19:10 Ответить
именно поэтому рашку нужно всем миром уничтожить чтобы она никогда и никому больше не угрожала!
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22.01.2025 19:31 Ответить
Тобто, всі вірять, зокрема і можновладці в Україні(судячи з їх слів), що як тільки війна закінчиться - тут розкрадуть все, що не докрали під час війни і здриснуть закордони. То як можна взагалі хоча б колись перемогти ворога зовнішнього, коли внутрішні щурі точать все, до чого можуть дотягнутись?
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22.01.2025 19:39 Ответить
потенціал швидко відновиться, якщо зменшать санкції. Нехай залишають санкції, тоді швидко наклепати танки і ракети буде проблематично
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22.01.2025 19:59 Ответить
не залишають, а посилюють. То не санкції зараз, а знущання
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22.01.2025 22:55 Ответить
То введіть справжні санкції, а не показові, для гарної вітрини.
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22.01.2025 20:15 Ответить
 
 