Мир должен наступить на условиях Украины, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир в Украине должен наступить на условиях Киева. Он отметил необходимость усиливать обороноспособность Украины.

Об этом глава британского правительства сказал во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском в пятницу, 17 января, в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы имеем идею мира через силу. Этот мир должен наступить на условиях Украины, а силу необходимо поддерживать. Поэтому мы будем сотрудничать с союзниками, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции и была способна к самообороне и отпугиванию России в будущем",- сказал Стармер.

Политик подчеркнул, что обороноспособность Украины имеет "ключевое значение для Европы".

Также Стармер назвал важным то, что безопасность является лозунгом председательства Польши в Совете Евросоюза.

"Это именно то время, когда мы должны заняться безопасностью", - сказал Стармер.

Напомним, что недавно Стармер совершил визит в Украину.

