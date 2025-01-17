РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11100 посетителей онлайн
Новости
2 314 22

Мир должен наступить на условиях Украины, - Стармер

Стармер наголосив, що мир в Україні має бути на умовах Києва

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир в Украине должен наступить на условиях Киева. Он отметил необходимость усиливать обороноспособность Украины.

Об этом глава британского правительства сказал во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском в пятницу, 17 января, в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы имеем идею мира через силу. Этот мир должен наступить на условиях Украины, а силу необходимо поддерживать. Поэтому мы будем сотрудничать с союзниками, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции и была способна к самообороне и отпугиванию России в будущем",- сказал Стармер.

Читайте также: Путин сейчас не демонстрирует никаких признаков стремления к миру, - Стармер

Политик подчеркнул, что обороноспособность Украины имеет "ключевое значение для Европы".

Также Стармер назвал важным то, что безопасность является лозунгом председательства Польши в Совете Евросоюза.

"Это именно то время, когда мы должны заняться безопасностью", - сказал Стармер.

Напомним, что недавно Стармер совершил визит в Украину.

Читайте также: Коллективно мы должны делать больше для поддержки Украины, это признает вся Европа, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5092) Польша (8612) Стармер Кир (254) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А де людей брати на ту техніку? Патріотизмом вже не мотивуються люди. Зешобла дискредитувала мобілізацію.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:46 Ответить
+6
Ой ***, да не *******! На кого цей піздьож розрахований?! 3 роки мурижили війну, не надаючи зброю, поки Україна не почала програвати, а тепер - мир на умовах України? Або піднімайте сраки і шліть ваших людей воювати за Україну, щоб відвоювати усі землі і погнати кацапню за Урал, або позатикайте *******! Ситі ми вашим піздєжом по горло!
показать весь комментарий
18.01.2025 00:06 Ответить
+4
Хороші слова. Але для цього потрібно, щоб танки, ППО, літаки, атакамси та інше постачалося щодня/тиждень, а не після чергових урочистих зборів
І новітні розробки
І все це має йти безперервним потоком, щоб була технологічна перевага, тоді можна про це говорити

А інакше, це ті ж самі пафосні слова як після класної посиденьки в ресторані піднімати тост, щоб не було голоду на планеті
показать весь комментарий
17.01.2025 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.01.2025 23:25 Ответить
Хороші слова. Але для цього потрібно, щоб танки, ППО, літаки, атакамси та інше постачалося щодня/тиждень, а не після чергових урочистих зборів
І новітні розробки
І все це має йти безперервним потоком, щоб була технологічна перевага, тоді можна про це говорити

А інакше, це ті ж самі пафосні слова як після класної посиденьки в ресторані піднімати тост, щоб не було голоду на планеті
показать весь комментарий
17.01.2025 23:33 Ответить
А де людей брати на ту техніку? Патріотизмом вже не мотивуються люди. Зешобла дискредитувала мобілізацію.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:46 Ответить
Це зрозуміло. Малося на увазі з самого початку війни
показать весь комментарий
18.01.2025 00:17 Ответить
Мобілізація не спрацювала. Тому почалася русифікація. А що робити, як 24% еліти на Цензорі пальцями по сенсору проти людей воюють.
показать весь комментарий
18.01.2025 03:57 Ответить
Дякуємо Британія
показать весь комментарий
17.01.2025 23:37 Ответить
а ти хочеш щоб він повторював слова Орбана? чи Фіцо?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:43 Ответить
Цікаво чому Пиня більше арєшніком не погрожує
показать весь комментарий
17.01.2025 23:43 Ответить
йому пояснили, що це безпонтова ******
показать весь комментарий
17.01.2025 23:45 Ответить
Арєшнік відсох.

Сподіваймося, що цього року пиня ґеґне.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:46 Ответить
Ми це чуємо вже три роки. А воно падло не дохне.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:48 Ответить
Мир має настати згідно міжнародного права, а не хто якось там хоче. Інакше так же можна буде всі закони крутити як комусь заманеться.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:44 Ответить
Саме так - якщо Україна не повернеться до міжнародних границь, то буде не мир, а пауза у війні.
А повернення до міжнародних границь потребує програшу Росії, її дерашизації + Нюрнберг2 + репарації та відшкодування для України. Дорога виглядає неблизькою, але там все може впасти в один момент як у Сирії (Прігожін2 буде розумнішим від небіжчика).
показать весь комментарий
17.01.2025 23:53 Ответить
По великому рахунку миро поюху. Будуть шось давати поки українці не закінчуться. А потім їм легше з кацапами буде справитись. На жаль така гірка правда. Хотіли б покінчити з ******, давно б вже це зробили, навіть кілера знайшли за декілька мільярдів, було б дешевше. Але чомусь цього не роблять...
показать весь комментарий
17.01.2025 23:53 Ответить
Ой ***, да не *******! На кого цей піздьож розрахований?! 3 роки мурижили війну, не надаючи зброю, поки Україна не почала програвати, а тепер - мир на умовах України? Або піднімайте сраки і шліть ваших людей воювати за Україну, щоб відвоювати усі землі і погнати кацапню за Урал, або позатикайте *******! Ситі ми вашим піздєжом по горло!
показать весь комментарий
18.01.2025 00:06 Ответить
Розкажи, як Зеленський готувався до повномасштабного вторгнення
показать весь комментарий
18.01.2025 00:16 Ответить
Правильні слова прем'єр-міністра Сполученого Королівства.
показать весь комментарий
18.01.2025 02:12 Ответить
Пукнути аби пукнути.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:37 Ответить
Słowa, słowa, słowa. Gadanie niczego nie zmienia.
показать весь комментарий
20.01.2025 14:17 Ответить
 
 