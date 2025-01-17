Мир должен наступить на условиях Украины, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир в Украине должен наступить на условиях Киева. Он отметил необходимость усиливать обороноспособность Украины.
Об этом глава британского правительства сказал во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском в пятницу, 17 января, в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы имеем идею мира через силу. Этот мир должен наступить на условиях Украины, а силу необходимо поддерживать. Поэтому мы будем сотрудничать с союзниками, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции и была способна к самообороне и отпугиванию России в будущем",- сказал Стармер.
Политик подчеркнул, что обороноспособность Украины имеет "ключевое значение для Европы".
Также Стармер назвал важным то, что безопасность является лозунгом председательства Польши в Совете Евросоюза.
"Это именно то время, когда мы должны заняться безопасностью", - сказал Стармер.
Напомним, что недавно Стармер совершил визит в Украину.
І новітні розробки
І все це має йти безперервним потоком, щоб була технологічна перевага, тоді можна про це говорити
А інакше, це ті ж самі пафосні слова як після класної посиденьки в ресторані піднімати тост, щоб не було голоду на планеті
Сподіваймося, що цього року пиня ґеґне.
А повернення до міжнародних границь потребує програшу Росії, її дерашизації + Нюрнберг2 + репарації та відшкодування для України. Дорога виглядає неблизькою, але там все може впасти в один момент як у Сирії (Прігожін2 буде розумнішим від небіжчика).