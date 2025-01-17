Коллективно мы должны делать больше для поддержки Украины, это признает вся Европа, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство в противодействии агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Стармер заявил в интервью Politico.

Так, по мнению Стармера, европейские союзники должны консолидировать усилия для поддержки Украины в условиях ожидаемых изменений в политике США после инаугурации Дональда Трампа.

По его словам, Великобритания готова играть ключевую роль в мирных инициативах, в частности рассматривается возможность миротворческой миссии с участием британских войск.

Кроме того, Стармер отметил важность усиления военной помощи Украине всеми странами Европы. По его словам, это позволит президенту Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией с самых сильных позиций.

"Я думаю, что коллективно мы должны делать больше. Я думаю, что это признает вся Европа", - заявил Стармер.

Он отметил, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство в противодействии агрессии.

В то же время Стармер отметил, что не стремится указывать другим странам, "что они должны и чего не должны делать", добавив, что он считает себя "политическим коллаборационистом". При этом он отметил, что мир находится "в другом контексте с точки зрения конфликтов во всем мире".

Также премьер выразил обеспокоенность относительно возможных изменений в подходе США к поддержке Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В частности, кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио отметил, что обе стороны конфликта должны будут пойти на компромисс.

