РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости
773 7

Коллективно мы должны делать больше для поддержки Украины, это признает вся Европа, - Стармер

Стармер закликав Європу збільшити підтримку України

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские страны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство в противодействии агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Стармер заявил в интервью Politico.

Так, по мнению Стармера, европейские союзники должны консолидировать усилия для поддержки Украины в условиях ожидаемых изменений в политике США после инаугурации Дональда Трампа.

По его словам, Великобритания готова играть ключевую роль в мирных инициативах, в частности рассматривается возможность миротворческой миссии с участием британских войск.

Кроме того, Стармер отметил важность усиления военной помощи Украине всеми странами Европы. По его словам, это позволит президенту Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией с самых сильных позиций.

Также читайте: Британия будет играть "полную роль" в миротворческих усилиях в Украине, - Стармер

"Я думаю, что коллективно мы должны делать больше. Я думаю, что это признает вся Европа", - заявил Стармер.

Он отметил, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство в противодействии агрессии.

В то же время Стармер отметил, что не стремится указывать другим странам, "что они должны и чего не должны делать", добавив, что он считает себя "политическим коллаборационистом". При этом он отметил, что мир находится "в другом контексте с точки зрения конфликтов во всем мире".

Также премьер выразил обеспокоенность относительно возможных изменений в подходе США к поддержке Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В частности, кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио отметил, что обе стороны конфликта должны будут пойти на компромисс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин сейчас не демонстрирует никаких признаков стремления к миру, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5092) Европа (1995) помощь (8062) Стармер Кир (254)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

І ще сто-п'ятсот цих заяв, а кацапи як наступали, так і наступають з грудня 2023 року...
показать весь комментарий
17.01.2025 07:37 Ответить
одна балаканина...
показать весь комментарий
17.01.2025 07:39 Ответить
Що вони наступають це вже заслуга Зеленського.
показать весь комментарий
17.01.2025 09:48 Ответить
Самии більшии заклик до Європи зробив Трамп - 5% ВВП на армію
показать весь комментарий
17.01.2025 07:42 Ответить
Це із разряду блаблабла "стільки скільки потрібно" а по факту більшість країн Европи не тільки не збульшують відсоток до ввп на оборону-навіть не до 5%,а в цьому році,навіть трохи зменшують і планують вийти на 2.5% тільки к 2030-му року.На минулій неділі був матеріал в прессі про це. Це в розрізі балачок про непохитну війскову підтримку України-немає грошей в умовах предрессесійной економіки еврозони на це, без переросподілу із соцсфери на війскову. І ніхто не хоче це робити, бо це політичні бали,особливо в тих країнах де на носу виборчий процесс і там вже праві взгляди преобладають щоб концентруватися в першу чергу на свому благу (Like MAGA) і добробуті без зайвих великих трат. Грошей все менше в Европі і вона входить у кризу розвитку,особливо якщо США сфокусуются на собі і введуть бодай які мита. Тому така і лагідна риторика до Гренландії з боку Данії-бо знають що якщо Трамп введе мита, то це дуже вдарить по країні у котрій деже висока база якості життя. Коротче-кормова база в Европі суттево скорочується і тут ще недоречна для Европи війна в Україні яка деяким "некомфортна" сама по собі, а деяких може захитати за перекриття дешевих чи дотаційних енергоресурсів з московії не давши таких же з Европи чи ще звідкіля.
показать весь комментарий
17.01.2025 08:11 Ответить
Якщо існує "українська парасолька" для захисту НАТО від третьої світової, то можна .... продовжувати брехати з чесною мордякою. Сьогодні балтійські країни вже засумнівались у "парасольці НАТО" в цій рятувальній ст. 5. Гадаю, що розумні українці теж зняли локшину зі своїх вух. Якщо я помиляюсь, то НЕХАЙ ДОВЕДУТЬ натівські країни в протилежному ... в Україні. Або збільшенням військ на кордонах НАТО з кацапами. Досить балачок про плани на кілька років !
показать весь комментарий
17.01.2025 10:20 Ответить
 
 