Новини Закритий Шенген для росіян
Естонія заборонила в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які воювали проти України на боці РФ, - глава МВС Таро

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро

Естонія запровадила заборону на в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних військ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, якого цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Таро, розв’язана Росією повномасштабна війна проти України є одним із найтяжчих злочинів проти людства. Він наголосив, що російські військові, які брали участь у бойових діях, причетні до вбивств, руйнувань, зґвалтувань і пограбувань.

Міністр підкреслив, що закриття для таких осіб спільного європейського простору безпеки та Шенгенської зони відповідає інтересам безпеки всіх держав ЄС.

Таро також зауважив, що досвід попередніх воєн, розв’язаних Росією, свідчить: люди, які повертаються з фронту, часто шукають нові насильницькі виклики, зокрема у сфері організованої злочинності.

Окрім того, глава МВС Естонії наголосив, що агресія має мати ціну не лише для держави-агресора, а й для її громадян, які безпосередньо брали участь у війні проти України. На його думку, заборона на в’їзд до Шенгенської зони є однією зі складових такої відповідальності.

Чому кобила собчачка разом з такими самими ********** досі шастають по куршавелях?
показати весь коментар
06.02.2026 18:08 Відповісти
Да это чистейшей воды узкофобия. Шо за зверское отношение к мальчикам в трусиках
показати весь коментар
06.02.2026 18:22 Відповісти
Треба на кордоні перневіряти всіх. Якщо в трусіках то зась, а якщо без хай їде далі
показати весь коментар
06.02.2026 19:21 Відповісти
Ни одна мразь, которая на стороне рашистов воевала, не должна пожизненно попасть в шенгенскую зону!!! Исключение только тем кого там поймали и посадили на пожизненное!!!
показати весь коментар
06.02.2026 22:01 Відповісти
 
 