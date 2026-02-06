Естонія заборонила в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які воювали проти України на боці РФ, - глава МВС Таро
Естонія запровадила заборону на в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних військ.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, якого цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Таро, розв’язана Росією повномасштабна війна проти України є одним із найтяжчих злочинів проти людства. Він наголосив, що російські військові, які брали участь у бойових діях, причетні до вбивств, руйнувань, зґвалтувань і пограбувань.
Міністр підкреслив, що закриття для таких осіб спільного європейського простору безпеки та Шенгенської зони відповідає інтересам безпеки всіх держав ЄС.
Таро також зауважив, що досвід попередніх воєн, розв’язаних Росією, свідчить: люди, які повертаються з фронту, часто шукають нові насильницькі виклики, зокрема у сфері організованої злочинності.
Окрім того, глава МВС Естонії наголосив, що агресія має мати ціну не лише для держави-агресора, а й для її громадян, які безпосередньо брали участь у війні проти України. На його думку, заборона на в’їзд до Шенгенської зони є однією зі складових такої відповідальності.
- Раніше Естонія вже заборонила в’їзд для 261 росіянина, який воював в Україні, але тепер планує масштабніші обмеження для десятків або сотень тисяч осіб.
