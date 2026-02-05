Естонія на три місяці закриє нічний рух на кордоні з Росією

З 24 лютого на три місяці автомобільні прикордонні пункти Лухамаа та Койдула в Естонії будуть закриті для всього руху на ніч. Причиною такого рішення естонського уряду стали прикордонні інциденти з боку РФ.

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рішення

В уряді Естонії зазначили, що нічне закриття пунктів пропуску дозволить спрямувати більше ресурсів на охорону кордону.

Згідно з планом, з 24 лютого автомобільні прикордонні пункти Лухамаа і Койдула будуть закриті для всього руху в нічний час. А в денний час пункти пропуску будуть відкриті 12 годин.

Провокації з боку РФ не можуть лишитися без уваги

Прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що постійні провокаційні кроки Росії на кордоні не можна залишати без уваги.

"Оскільки Росія поводиться на кордоні часом ірраціонально, нам необхідно вивільнити ресурси для більш ефективної охорони кордону. З 24 лютого ми на три місяці скоротимо час роботи прикордонних пунктів і будемо закривати їх на ніч, щоб мати можливість уважніше контролювати ситуацію на інших ділянках кордону",- розповів він.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що поведінка російських прикордонників постійно вимагає від Департаменту поліції та прикордонної охорони додаткових ресурсів і підвищеної уваги.

"За рахунок скорочення нічних робочих годин прикордонних пунктів ми зможемо більш ефективно задіяти наших співробітників там, де вони найпотрібніші", - сказав естонський урядовець.

Згадане рішення запроваджується на три місяці, після чого ситуація буде переглянута та будуть вжиті подальші заходи.

