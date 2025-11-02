УКР
Новини Естонія захищає кордон із Росією Естонія виявила авіабомбу на кордоні з РФ
2 276 14

В Естонії поблизу кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу

естонія

У неділю, 2 листопада, в Естонії поблизу з кордону з Росією було виявлено 250-кілограмової авіаційну бомбу.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі виявлення небезпечної знахідки 

За даними естонської рятувальної служби, вранці неділі близько 08:30 до центру тривоги надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки лісом натрапила на великий предмет, схожий на бомбу.

Вибуховий пристрій було виявлено поблизу села Аувере, яке неподалік кордону з РФ.

Сапери встановили, що це авіабомба 

На місце прибули сапери, які встановили, що знайдений об’єкт - 250-кілограмова авіаційна бомба.

"Сапери зараз працюють на місці події і готуються до знищення авіаційної бомби. Мешканці, які проживають поблизу, можуть почути незвичайні звуки і вибухи в районі Аувере",- сказано в повідомленні.

Автор: 

бомба (244) кордон (4972) росія (68796) Естонія (1766)
Топ коментарі
+3
"Эхо войны" (с) ? 🤔
02.11.2025 18:06 Відповісти
02.11.2025 18:06 Відповісти
+2
Це ще з Другої Світової...
02.11.2025 18:14 Відповісти
02.11.2025 18:14 Відповісти
+1
Так яка бомба? ******* чи ще з другої світової?
02.11.2025 18:09 Відповісти
02.11.2025 18:09 Відповісти
НАТО, занепокоїлось? 🤔
02.11.2025 18:06 Відповісти
02.11.2025 18:06 Відповісти
Це ще з Другої Світової...
02.11.2025 18:14 Відповісти
02.11.2025 18:14 Відповісти
02.11.2025 18:06 Відповісти
02.11.2025 18:06 Відповісти
Твердження корелює з вашим ніком
02.11.2025 18:30 Відповісти
02.11.2025 18:30 Відповісти
02.11.2025 19:25 Відповісти
02.11.2025 19:25 Відповісти
Та киньте її на отих підарасів...
02.11.2025 18:08 Відповісти
02.11.2025 18:08 Відповісти
02.11.2025 18:09 Відповісти
02.11.2025 18:09 Відповісти
Другої Світової.
02.11.2025 18:10 Відповісти
02.11.2025 18:10 Відповісти
250 - е не страшно. Починати хвилюватись треба від тони і вище.
02.11.2025 18:16 Відповісти
02.11.2025 18:16 Відповісти
02.11.2025 18:17 Відповісти
02.11.2025 18:17 Відповісти
прочитали 4 статтю про консультації?
02.11.2025 18:20 Відповісти
02.11.2025 18:20 Відповісти
Гуманітарка путіна.
02.11.2025 18:28 Відповісти
02.11.2025 18:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U6iKPtDml2M Микола Бєлєсков про сценарії вторгнення росії у Європу
02.11.2025 19:01 Відповісти
02.11.2025 19:01 Відповісти
Грибники уранили.
02.11.2025 19:28 Відповісти
02.11.2025 19:28 Відповісти
 
 