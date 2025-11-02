В Естонії поблизу кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу
У неділю, 2 листопада, в Естонії поблизу з кордону з Росією було виявлено 250-кілограмової авіаційну бомбу.
Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі виявлення небезпечної знахідки
За даними естонської рятувальної служби, вранці неділі близько 08:30 до центру тривоги надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки лісом натрапила на великий предмет, схожий на бомбу.
Вибуховий пристрій було виявлено поблизу села Аувере, яке неподалік кордону з РФ.
Сапери встановили, що це авіабомба
На місце прибули сапери, які встановили, що знайдений об’єкт - 250-кілограмова авіаційна бомба.
"Сапери зараз працюють на місці події і готуються до знищення авіаційної бомби. Мешканці, які проживають поблизу, можуть почути незвичайні звуки і вибухи в районі Аувере",- сказано в повідомленні.
