В Естонії поблизу кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу

У неділю, 2 листопада, в Естонії поблизу з кордону з Росією було виявлено 250-кілограмової авіаційну бомбу.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі виявлення небезпечної знахідки

За даними естонської рятувальної служби, вранці неділі близько 08:30 до центру тривоги надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки лісом натрапила на великий предмет, схожий на бомбу.

Вибуховий пристрій було виявлено поблизу села Аувере, яке неподалік кордону з РФ.

Сапери встановили, що це авіабомба

На місце прибули сапери, які встановили, що знайдений об’єкт - 250-кілограмова авіаційна бомба.

"Сапери зараз працюють на місці події і готуються до знищення авіаційної бомби. Мешканці, які проживають поблизу, можуть почути незвичайні звуки і вибухи в районі Аувере",- сказано в повідомленні.

